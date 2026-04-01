English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • விஜய் பிரச்சார பாதுகாப்பு.. பதவியில் இல்லாதவருக்கு தவெக கடிதம்!

விஜய் பிரச்சார பாதுகாப்பு.. பதவியில் இல்லாதவருக்கு தவெக கடிதம்!

Tvk Letter Mistake Controversy: தவெக தலைவர் விஜய்யின் பிரச்சாரத்திற்கு பாதுகாப்பு கோரி பதவியில் இல்லாதவருக்கு அக்கட்சி சார்பில் கடிதம் எழுதியது வேடிக்கையாகி உள்ளது. 

 
1 /6

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு வரும் ஏப்ரல் மாதம் 23 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இத்தேர்தலில் நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 234 தொகுதியிலும் தனித்து போட்டியிடுகிறது. விஜய் திருச்சி கிழக்கு மற்றும் பெரம்பூர் என இரு தொகுதிகளில் போட்டி ஈடுகிறார்.   

2 /6

தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்க முதல் நாளே விஜய், பெரம்பூரில் தனது வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தார். இதையடுத்து பெரம்பூரில் பிரச்சாரம் செய்து வாக்கு சேகரித்தார். பின்னர் கொளத்தூருக்கு சென்று பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.   

3 /6

இந்த நிலையில், கொளத்தூரில் குவிந்த கட்டுக்கடங்காத கூட்டத்தை கண்டு பாதியிலேயே பிரச்சாரத்தை நிறுவிட்டு அங்கிருந்து புறப்பட்டார். பின்னர் வில்லிவாக்கத்தில் நடந்த இருந்த பிரச்சாரத்தையும் ரத்து செய்துவிடு பனையூருக்கு புறப்பட்டு சென்றார்.   

4 /6

இந்த நிலையில், விஜய்யின் பிரசாரம் மேற்கொள்ளும் பகுதிகள் மற்றும் விஜய் பிரச்சாரத்திற்கு பயன்படுத்தும் வாகனத்திற்கு போதிய போலீஸ் பாதுகாப்பு இல்லை என்று, போக்குவரத்து சரி செய்யாமல் இருப்பதால் பிரசாரம் முடங்கும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அக்கட்சி இணை பொதுச்செயலாளர் நிர்மல் குமார் தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக்கிற்கு கடிதம் எழுதினார்.   

5 /6

அதேபோல் ஒய் பிரிவு பாதுக்காப்பில் தவெக தலைவர் விஜய்க்கு பாதுகாப்பு குறைபாடு இருப்பதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவுக்கு கடிதம் எழுதி உள்ளார். இந்த நிலையில், நிர்மல் குமார் அனுப்பியதாக இணையத்தில் வெளியாகி இருக்கும் கடிதத்தில் மத்திய உள்துறை செயலாளர் என அஜய் குமார் பல்லாவின் பெயரை குறிப்பிட்டுள்ளனர்.   

6 /6

அஜய் குமார் பல்லா கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதமே ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டார். இந்த நிலையில், அவரது பெயரை கடிதத்தில் குறிப்பிட்டிருப்பது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது. 

TVK vijay TN Assembly Election TVK Letter

Next Gallery

