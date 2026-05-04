ஸ்டாலினை தோக்கடித்த தவெக வேட்பாளர் வி.எஸ். பாபு! யார் இவர்?

வட சென்னையின் விஐபி தொகுதியான கொளத்தூரில், தற்போதைய முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினை எதிர்த்து தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் போட்டியிட்ட வி.எஸ். பாபு வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
வி.எஸ். பாபு தனது தொடக்க கால அரசியல் பயணத்தை திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தில் இருந்து தொடங்கினார். கடந்த 2006ம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக சார்பில் புரசைவாக்கம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். திமுகவில் வடசென்னை மாவட்டச் செயலாளராகவும் அவர் பொறுப்பு வகித்துள்ளார்.
திமுகவில் ஏற்பட்ட சில உட்கட்சி கருத்து வேறுபாடுகள் காரணமாக, அவர் அங்கிருந்து விலகி அப்போதைய முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா முன்னிலையில் அதிமுகவில் இணைந்தார். அதிமுகவிலும் வடசென்னை மாவட்டச் செயலாளராக பணியாற்றிய அவர், அக்கட்சியில் செல்வாக்கு மிக்க ஒரு தலைவராக வலம் வந்தார்.
ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்கு பிறகு, அதிமுகவின் தற்போதைய பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் செயல்பாடுகள் மற்றும் ஆளுமைத்திறன் மீது அதிருப்தி அடைந்தார். எடப்பாடி பழனிசாமிக்குத் தலைமை பண்பு இல்லை என வெளிப்படையாக விமர்சித்த அவர், பிப்ரவரி 2026ல் அதிமுகவில் இருந்து விலகி விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக இணைந்தார்.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்த குறுகிய காலத்திலேயே, கட்சி தலைமை அவருக்கு மாநிலக் கொள்கை பரப்புச் செயலாளர் என்ற முக்கிய பொறுப்பை வழங்கியது. அதனை தொடர்ந்து, 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுகவின் மிக வலுவான கோட்டையாக கருதப்படும் கொளத்தூர் தொகுதியில் மு.க. ஸ்டாலினுக்கு நேரடி போட்டியாளராக வி.எஸ். பாபு களமிறக்கப்பட்டுள்ளார்.
வேட்புமனு தாக்கலின்போது தேர்தல் ஆணையத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பிரமாணப் பத்திரத்தின்படி, 75 வயதாகும் வி.எஸ். பாபு 8-ஆம் வகுப்பு வரை கல்வி பயின்றுள்ளார். அவரது மொத்த சொத்து மதிப்பு சுமார் ரூ. 3.7 கோடியாக உள்ளது. இதில் அசையும் சொத்துகள் ரூ. 37.1 லட்சம் மற்றும் அசையா சொத்துகள் ரூ. 3.3 கோடியும் அடங்கும்.
இந்த தேர்தலில் கொளத்தூர் தொகுதியில் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினை எதிர்த்து, வி.எஸ். பாபு போட்டியிட்டார். தற்போது அவரையே தோற்கடித்து வேற்று பெற்றுள்ளார் வி.எஸ். பாபு. ஒரு முதல்வரையே தோற்கடித்ததால் தமிழகம் முழுவதும் தேடும் முகமாக மாறி உள்ளார் வி.எஸ். பாபு.