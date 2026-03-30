விஜய்யிடம் கடன் வாங்கியவர்கள் யார் யார்? குடும்பமே கடனாளிகள்.. எவ்வளவு கோடி?

Vijay Net Worth Official: விஜய் இன்று பெரம்பூர் தொகுதியில் போட்டியிட வேட்புமனு தாக்கல் செய்த நிலையில், அவரது சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு என்பது குறித்த விவரம் வெளியாகி உள்ளது.
தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய், 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் 2 தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறார். இது தொடர்பான அறிவிப்பை அவர் நேற்று வெளியிட்டார். அதன்படி அவர் பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.
இந்த சூழலில், பெரம்பூர் தொகுதியில் போட்டியிடுவதற்காக அவர் இன்று காலை வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார். இந்த நிலையில், அவர் அதில் குறிப்பிட்டிருந்த தனது சொத்து மதிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
குறிப்பாக, விஜய் யாருக்கு கடன் கொடுத்திருக்கிறார் என்ற விவரம் வெளியாகி உள்ளது. இது அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.
விஜய், தனது தந்தை எஸ். ஏ. சந்திரசேகருக்கு ரூ. 3.2 கோடி கடன் வழங்கி உள்ளார். அதேபோல் அவரது தாயார் ஷோபாவுக்கு ரூ. 87 லட்சம் கடன் கொடுத்துள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மனைவி சங்கீதாவுக்கு ரூ. 12.5 கோடி கடனாக கொடுத்துள்ளார். தனது மகன் ஜேசன் சஞ்சய்-க்கு ரூ. 8.75 லட்சம் கடன் கொடுத்துள்ளார். அதேபோல் அவரது மகள் திவ்யா ரூ. 4.5 லட்சம் கடன் கொடுத்துள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும், தமிழக வெற்றி கழகத்தின் பொதுச் செயலாளராக இருக்கும் புஸ்ஸி ஆனந்த்-க்கு விஜய் ரூ. 3 கோடி கடன் கொடுத்துள்ளதாக பிராமண பத்திரத்தில் தெரிவித்திருக்கிறார்.
விஜய் தனது தந்தை, மனைவி, மகன் மற்றும் மகளுக்கே கடன் கொடுத்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.