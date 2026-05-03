விஜய் டெபாசிட் பெறுவாரா? பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கில் தேவைப்படும் வாக்குகள் எவ்வளவு?

தவெக விஜய் போட்டியிட்டுள்ள இரு தொகுதிகளிலும், அவர் டெபாசிட் பெற எத்தனை வாக்குகள் தேவை.
தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதிகளில் பேட்டியிட்டுள்ள நிலையில், இவ்விரு தொகுதிகளிலும் டெபாசிட் பெற எத்தனை வாக்குகள் தேவை என்பதை இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.
நாளை மே 4 ஆம் தேதி 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான முடிவுகள் வெளியாகின்றன. இத்தேர்தலில் அனைவரது பார்வையும் விஜய்யின் மேல்தான் உள்ளது. தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற கட்சியை தொடங்கி முதல் தேர்தலை சந்தித்துள்ள அவர், வெற்றி பெறுவாரா? எந்த மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்த உள்ளார் என்ற எதிர்பார்ப்பு பலரது மத்தியில் இருந்து வருகிறது.
குறிப்பாக விஜய் பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டுள்ளார். இத்தொகுதி இரண்டுமே திமுக வசம் இருப்பது. பெரம்பூர் தொகுதியில் விஜய்யை எதிர்த்து போட்டியிட்டுள்ள திமுக வேட்பாளர் ஆர்.டி. சேகர் என்பவர் கடந்த முறை வெற்றி பெற்றுள்ளார். அதேபோல் திருச்சி கிழக்கில் இனிகோ இருதயராஜ் கடந்த முறை வெற்றி பெற்று இம்முறை விஜய்க்கு எதிராக களம் காண்கிறார்.
இதன் காரணமாக திமுக வசம் இருக்கும் இந்த இரு தொகுதிகளிலும் விஜய் வெற்றி பெறுவாரா? முதலில் டெபாசிட் பெறுவாரா? என்ற கேள்வியும் அவரது ரசிகர்கள் மற்றும் பொது மக்கள் மத்தியில் இருந்து வருகிறது. இந்த நிலையில், விஜய் அத்தொகுதியில் டெபாசிட் பெற எத்தனை வாக்குகள் தேவை என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
தேர்தல் ஆணையத்தின் விதிப்படி, ஒரு வேட்பாளர் தான் போட்டியிட்டுள்ள தொகுதியில் பதிவான வாக்குகளில் டெபாசிட் பெற ஆறில் ஒரு பங்கு வாக்கினை பெற வேண்டும். அதாவது பதிவான மொத்த வாக்குகளில் 16.67% வாக்குகள் அவசியம்.
அதன்படி, பெரம்பூர் தொகுதியில், 2,26,296 (தோராயமாக) வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் 89.74% பேர் தங்களின் வாக்குகளை பதிவு செய்துள்ளனர். அதாவது கிட்டத்தட்ட 2,03,.078 பேர் வாக்கு செலுத்தி உள்ளனர். இதில் விஜய் 33,853 வாக்குகள் வாங்கினால் டெபாசிட் பெறுவார்.
அதேபோல் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில், 2,20,191 (தோராயமாக) வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் 81.77% பேர் தங்களின் வாக்குகளை பதிவு செய்துள்ளனர். அதாவது கிட்டத்தட்ட 1,80,.051 பேர் வாக்கு செலுத்தி உள்ளனர். இதில் விஜய் 30,013 வாக்குகள் வாங்கினால் டெபாசிட் பெறுவார்.
அதேசமயம் விஜய் வெற்றி பெற பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதிகளில் தலா 1 லட்சம் வாக்குகளை பெற்றால் அவர், எந்த சிரமமும் இல்லாமல் வெற்றி பெறுவார்.
கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்து கணிப்புகள் வெளியாகின. இதில் பல ஆய்வு நிறுவனங்கள் திமுக தான் வெற்றி பெறும் என கணித்துள்ளன. Axis My India நிறுவனம் மட்டும் விஜய்யின் தவெக 90 முதல் 120 சீட்கள் வரை வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்கும் என தெரிவித்திருந்தது.
அதேபோல் CNN செய்தி நிறுவனம் அதிமுக வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்கும் என தெரிவித்திருந்தது. பல ஆய்வு நிறுவனங்கள் தங்களின் கணிப்புகளை வெளியிட்டிருந்தாலும், நாளை தேர்தல் முடிவுகளின் போது உண்மை என்னவென்று தெரிந்துவிடும். அதுவரை பொறுத்திருந்தாக வேண்டும்.