  • விஜய் சொன்ன ஒரு வார்த்தை! எழுந்து நின்ற தொண்டர்கள் - ஏன் தெரியுமா?

இன்று நடைபெற்ற செயல் வீரர்கள் கூட்டத்தில், தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய், கட்சி நிர்வாகிகளுடன் இணைந்து முக்கிய உறுதிமொழியை ஏற்றுக்கொண்டார். 

 
சென்னையில் நடைபெற்ற தவெக கூட்டத்தில் பேசிய விஜய், நிர்வாகிகள் அனைவரையும் எனக்காக ஒரு நிமிடம் எழுந்து நில்லுங்கள் என்று சொல்லி உறுதிமொழி ஏற்க வைத்தார்.   

அதில், "இந்த 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில், நாம எல்லாரும் உண்மையாக உழைப்போம். சத்தியமாக உழைப்போம். உறுதியாக உழைப்போம். ஒற்றுமையாக உழைப்போம்" என்று உறுதியேற்றனர்.  

இந்த கூட்டத்தில் பேசிய விஜய், திராவிட கட்சிகளான திமுக மற்றும் அதிமுகவை மிகக் கடுமையாக விமர்சித்தார். "பாஜகவிடம் அதிமுக நேரடியாகவும், திமுக மறைமுகமாகவும் சரணடைந்துவிட்டன" என்று குற்றம் சாட்டினார். இரண்டு கட்சிகளும் மக்களின் நம்பிக்கையை இழந்துவிட்டதாகக் குறிப்பிட்டார்.  

"ஒரு துளி ஊழல் கூட என் மீது படியாது; கட்சியிலும் ஊழலை அனுமதிக்க மாட்டேன்" என்று விஜய் தெரிவித்தார். ஊழலற்ற, வெளிப்படையான நிர்வாகத்தை வழங்குவதே தவெகவின் முதன்மை இலக்கு என்று நிர்வாகிகளிடம் அறிவுறுத்தினார்.  

வரும் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை ஒரு "ஜனநாயகப் போர்" என்று கூறிய விஜய், இதில் தவெக தனித்துவமான அரசியல் சக்தியாக உருவெடுக்கும் என்றார். மேலும், ஆளுங்கட்சியின் அதிகார பலத்தையும், எதிர்க்கட்சியின் பண பலத்தையும் எதிர்கொள்ளத் தொண்டர்கள் தயாராக இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார்.  

இந்த கூட்டத்தில் தவெகவின் தேர்தல் சின்னமான 'விசில்' சின்னம் குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டது. தொண்டர்கள் விசில் சின்னத்தை மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்றும், இதுவே நமது வெற்றியின் அடையாளமாக இருக்கும் என்றும் விஜய் உற்சாகப்படுத்தினார்.

