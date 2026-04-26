வீட்டை இடிக்கும் விஜய்! திடீர் என எடுத்த முடிவுக்கு என்ன காரணம்?

விஜய் தனது சினிமா கரியரில் ஆரம்ப காலத்தில் தங்கி இருந்த சாலிகிராமம் வீட்டை இடிக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இது குறித்த முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவரும் நடிகருமான விஜய், திரையுலகில் அறிமுகமான காலகட்டத்தில் தனது தாய், தந்தையுடன் நீண்ட காலம் வசித்து வந்த சென்னையின் சாலிகிராமம் வீட்டை தற்போது இடித்து புதிதாக கட்ட முடிவெடுத்துள்ளாராம்.
பல ஆண்டுகள் பழமையான அந்த வீடு தற்போதுள்ள நவீன வசதிகளுக்கு ஏற்ப இல்லாமல் மிகவும் பழைய தோற்றத்தில் இருப்பதால், அதனை முழுமையாக இடித்துவிட்டு மாடரனான முறையில் மாற்றுவதற்குத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
ஒரு காலத்தில் விஜய் குடும்பத்தினருடன் வாழ்ந்த இந்த வீட்டில், பின்பு இசையமைப்பாளர் விஜய் ஆண்டனி வாடகைக்கு குடியிருந்தார்; தற்போது அவரும் அந்த வீட்டை காலி செய்துள்ளார்.
இடிக்கப்படும் அந்த இடத்தில், பல மாடிகளை கொண்ட புதிய அடுக்குமாடி குடியிருப்பை கட்ட போகிறாரா அல்லது பிரம்மாண்டமான தனி பங்களா கட்டப்போகிறாரா என்பது குறித்த உறுதியான தகவல்கள் இன்னும் வெளிவரவில்லை.
2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்குத் தயாராகி வரும் விஜய், இந்த சாலிகிராமம் வீட்டை புதிதாக கட்டி, தனது கட்சியின் முக்கிய அலுவலகமாகவோ அல்லது கட்சி பணிகளுக்கான இடமாகவோ மாற்ற வாய்ப்புள்ளதாகவும் அரசியல் வட்டாரங்களில் பேசப்படுகிறது.
தற்போது விஜய் தனது குடும்பத்தினருடன் சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் உள்ள பனையூர் வீட்டில் வசித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.