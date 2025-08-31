லோகேஷ் கனகராஜுக்கு ஜோடியாக 2 நாயகிகள்! இருவரும் ரஜினி பட ஹீரோயின்ஸ்..

Two Actress In Lokesh Kanagaraj Hero Film : பிரபல இயக்குநரான லோகேஷ் கனகராஜ், ஹீரோவாக முதல் படத்தில் நடிக்க இருக்கிறார். இந்த படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக 2 கதாநாயகிகள் நடிக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.
சமீபத்தில் வெளியாகி வெற்றி பெற்ற படம், கூலி. இந்த படத்தின் இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ், இதற்கு முன்னர் மாநகரம், கைதி, மாஸ்டர், விக்ரம், லியோ உள்ளிட்ட படங்களை இயக்கினார். இதையடுத்து, ரஜினியுடன் முதன்முறையாக கைக்கோர்த்திருக்கும் படம்தான் கூலி.
லோகேஷ் கனகராஜ், இதுவரை இயக்குநராக மட்டுமே இருந்தார். மாஸ்டர் படத்தில் கேமியோ ரோலில் வந்த இவர், ‘இனிமேல்’ என்கிற ஸ்ருதிஹாசனின் ஆல்பம் பாடலில் அவருக்கு ஜோடியாக நடித்திருந்தார். இப்போது ஹீரோவாக ஒரு படத்தில் நடிக்க இருக்கிறார்.
லோகேஷ் கனகராஜ் ஹீரோவாக நடிக்க இருக்கும் படத்தை அருண் மாத்தேஸ்வரன் இயக்குகிறார். இந்த படத்திற்காக லோகி தனது லுக்கை மாற்றி வித்தியாசமாக இருக்கிறார். இதில் அவருக்கு ஜோடியாக நடிக்கும் இரண்டு கதாநாயகிகள் குறித்த தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.
அந்த இரண்டு நாயகிகளில் ஒருவர், மிர்னா மேனன் என்று கூறப்படுகிறது. மலையாள நடிகையான இவர், தமிழில் ஒரு சில படங்களில் மட்டுமே நடித்திருக்கிறார். இருப்பினும், இவர் பெரிதும் வெளியில் தெரிய காரணம் இவர் நடித்த ஜெயிலர் படம்.
2023ல் வெளியான ஜெயிலர் திரைப்படத்தில், ரஜினிகாந்தின் மருமகளாக மிர்னா மேனன் நடித்திருந்தார். இதிலிருந்து இவருக்கு தமிழ் திரையுலகில் ரசிகர் கூட்டம் அதிகரித்து விட்டது.
சமீபத்தில் வெளியான கூலி படத்தில் வில்லியாக நடித்திருந்தவர், ரச்சிதா ராம். இந்த படத்தில் அவர் சௌபின் சாகிருக்கு மனைவியாக ‘கல்யாணி’ என்கிற கதாப்பாத்திரத்தில் வந்திருந்தார். இவரது நடிப்பில் பலரால் வெகுவாக பாராட்டப்பட்டு வருகிறது. இவரும், லோகேஷ் கனகராஜ் ஹீரோவாக நடிக்கும் படத்தில் இன்னொரு நாயகி என்று சொல்லப்படுகிறது.
கன்னட நடிகையான ரச்சிதா ராம், அங்கு டாப் ஸ்டார்களுடன் ஜோடி சேர்ந்து நடித்துள்ளார். இவருக்கு கூலி படம் தமிழில் பெரிய மார்கெட்டை திறந்து கொடுத்துள்ளது. அடுத்தடுத்து தமிழ் படங்களில் கமிட் ஆவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. லோகேஷ் கனகராஜ் பட நாயகிகள் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் இன்னும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.