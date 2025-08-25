பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு வரும் 2 ஹாலிவுட் நட்சத்திரங்கள்! யார் தெரியுமா?

Hollywood Stars Entering Bigg Boss 19: WWE லெஜண்ட் அண்டர்டேக்கர் & மைக் டைசன் பிக் பாஸ் 19-ல் வரப்போகிறார்களாம்! சல்மான் கான் நடத்தும் பிக் பாஸ் 19 இந்த ஆகஸ்ட் 24 முதல் துவங்குகிறது. அதற்கு முன்னாடியே ரசிகர்களுக்குள் புது கிசுகிசு பரவி வருகிறது.
Hollywood Stars Entering Bigg Boss 19: அண்டர்டேக்கர் & மைக் டைசன் பிக் பாஸ் வீட்டில்? இந்த ஹாலிவுட் ஸ்டார் எண்ட்ரி நிச்சயம் ட்ரெண்டிங் நியூஸாகி வருகிறது. ஆகஸ்ட் 24 முதல் துவங்கும் பிக் பாஸ் 19-ஐ ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள்.
பிக் பாஸில் ஹாலிஹோட் ஸ்டார்ஸ்? ஹிந்தி பிக் பாஸ் சீசன் 19-இல் அண்டர்டேக்கர் மற்றும் மைக் டைசன் கலந்துகொள்ளப் போவதாக பேசப்படுகிறது. உண்மையிலேயே இவர்கள் கலந்து கொண்டால், பிக் பாஸின் டி.ஆர்.பி வானளாவும் என்பது சாதாரணமான உண்மை.
அண்டர்டேக்கர் பிக் பாஸ்-க்கு வருவாரா? WWE-யில் 30 வருடங்கள் கலக்கிய அண்டர்டேக்கர், பிக் பாஸ் வீட்டில் வைல்ட்கார்டாக நவம்பரில் வரப்போகிறார் என்ற தகவல் வெளியாகி, ரசிகர்களை ஆச்சரியப்படுத்தியுள்ளது. அவரின் இயற்பெயர் மார்க் கலவே. 1990-இல் WWE-யில் அறிமுகமானார். 25-2 WrestleMania சாதனை, 7 உலக சாம்பியன்ஷிப் மற்றும் புகழ்பெற்ற போட்டிகளால் ரசிகர்களின் இதயத்தில் இடம் பிடித்தார்.
மைக் டைசனும் சேரலாம்! அண்டர்டேக்கருடன் சேர்ந்து புகழ் பெற்ற குத்துச்சண்டை லெஜண்ட் மைக் டைசனும் பிக் பாஸ் 19-க்கு வரப்போவதாக கூறப்படுகிறது. இது 2025-இன் மிகப்பெரிய கூட்டணி என பேசப்படுகிறது. “Iron Mike Tyson” என்ற பெயரில் பிரபலமான டைசன், உலக குத்துச்சண்டை வரலாற்றில் மிகப்பெரிய சாம்பியன்களில் ஒருவராக இருந்து வந்துள்ளார். அவர் பிக் பாஸ்-ல் வருவது புதிய அதிர்ச்சி தரும்.
சல்மான் கான் சம்பளம்: இந்த சீசனுக்கு சல்மான் கான் பெறும் தொகை சுமார் ரூ.120-150 கோடி என சொல்லப்படுகிறது. ஒவ்வொரு வார இறுதியிலும் 8-10 கோடி வரை சம்பளம் பெறுகிறார்.
போட்டி நடத்தும் விதம்: பிக் பாஸ் 19-ன் புதிய எபிசோட்கள் முதலில் ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் வெளியிடப்படும். அதற்கு ஒன்றரை மணி நேரம் பிறகு கலர்ஸ் டிவியில் ஒளிபரப்பப்படும்.
கன்ஃபார்ம் ஆன போட்டியாளர்கள்: இந்த சீசனில் கவுரவ் கண்ணா, அஷ்னூர் கௌர், ஆவேஸ் தர்பார், நக்மா மிராஜ்கர், பசீர் அலி, அபிஷேக் பாஜாஜ் உள்ளிட்ட பலரும் பங்கேற்கிறார்கள். கேமிங் கிரியேட்டர் பாயல் தாரே, சீஷான் Quadri ஆகியோரும் உள்ளனர்.