பெண்களுக்கு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதியின் பிறந்தநாள் பரிசு! ரூ.1000 யார் யாருக்கு கிடைக்கும்?

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : துணை முதலமைச்சர் பிறந்தநாள் பரிசாக கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டத்தில் பெண்களுக்கு ஒரு சூப்பர் அப்டேட்டை கொடுத்துள்ளார்.
Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டத்தில் புதிதாக விண்ணப்பித்த பெண்களுக்கு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலினின் பிறந்தநாள் பரிசாக வந்திருக்கும் அப்டேட். முழு விவரம் இங்கே
தமிழ்நாட்டின் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் 49வது பிறந்தநாளில் அடியெடுத்து வைத்திருக்கும் நிலையில், பெண்களுக்கு கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டத்தில் ஒரு முக்கிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.
அவர் ஏற்கனவே டிசம்பர் 15 ஆம் தேதி முதல் புதிதாக விண்ணப்பித்த பெண்களில் தகுதியானவர்களுக்கு கட்டாயம் மாதம் ரூ.1000 கொடுக்கப்படும் என அறிவித்திருந்தார்.
அதன்படி, அரசுக்கு கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை கேட்டு வந்திருக்கும் 28 லட்சத்துக்கும் அதிகமான விண்ணப்பங்களில் தகுதியான பெண்களை தேர்வு செய்யும் வேலைகள் நடந்து வருகிறது.
ஊராட்சி வாரியாக கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் தகுதியான பெண்கள் இறுதி செய்யப்படுகின்றனர். ஏறத்தாழ இப்பட்டியல் மாநிலம் முழுவதும் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் தயாராகிவிட்டது என்றே சொல்லலாம்.
அந்தளவுக்கு இப்பணிகள் வேகமாக நடக்கின்றன. அதேநேரத்தில், இத்திட்டத்துக்கு தகுதியான பெண்கள் அரசு ஏற்கனவே நிர்ணயித்திருக்கும் விதிமுறைகளின் அடிப்படையிலேயே தேர்வு செய்யப்படுகின்றனர்.
வருமானம், விண்ணப்பத்தில் உள்ள முகவரியில் வசிக்கிறார்களா?, ஆவணங்களின் உண்மை தன்மை, ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒரு பெண்ணுக்கு மட்டுமே மகளிர் உரிமைத்தொகை, சொந்த பயன்பாட்டுக்கு வாகனங்கள் வைத்திருக்கிறார்களா? என்ற அளவுகோல்கள் சரியாக பின்பற்றப்படுகின்றன.
ஆவணங்களில் உள்ள தகவல்களுக்கும், விண்ணப்பத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளதற்கும், கள ஆய்வில் சரிபார்க்கப்படும் தகவல்களுக்கும் இடையே முரண்பாடுகள் ஏதேனும் இருப்பின், அத்தகைய கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படுகின்றன.
யார் யாருக்கு புதிதாக கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை ஆயிரம் கிடைக்கும்? என்ற கேள்வியில் இருப்பவர்கள், துணை முதலைமச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறிய ’தகுதியான பெண்கள்’ என்ற விதிமுறைக்குள் வருபவர்களுக்கு கட்டாயம் ஆயிரம் கிடைக்கும்.
அதுவும் வரும் டிசம்பர் மாதம் 15 ஆம் தேதி தேர்வு செய்யப்படும் புதிய பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்கிலேயே நேரடியாக வரவு வைக்கப்படும். இதையே துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பிறந்தநாள் பரிசாக பெண்களுக்கு அப்டேட் கொடுத்துள்ளார்.