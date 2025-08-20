ரெட் ஜெயிண்ட் நிறுவனத்துக்கு CEO ஆகும் இன்பநிதி? இவரது வயது என்ன தெரியுமா?

Inbanithi Stalin Red Gaint Movies CEO : தமிழ்நாட்டின் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலினின் மகன் இன்பநிதி, ரெட் ஜெயிண்ட் மூவிஸ் நிறுவனத்தின் தலைமை பொறுப்பில் அமர இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியிருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
Inbanithi Stalin Red Gaint Movies CEO : தமிழ்நாட்டின் துணை முதலமைச்சராகவும், இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சராகவும் இருப்பவர் உதயநிதி ஸ்டாலின். முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் மகனான இவர், அரசியலுக்கு வரும் முன்பு பல படங்களில் ஹீரோவாக நடித்து வந்தார். இந்த நிலையில், இவரது மகன் இன்பநிதி, தற்போது ரெட் ஜெயிண்ட் நிறுவனத்தின் CEO பொறுப்பில் அமர இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
துணை முதல்வராக பதவி வகிப்பவர், உதயநிதி ஸ்டாலின். இதற்கு முன்னர் நடிகராக இருந்த இவர், தயாரிப்பு நிறுவனமான ரெட் ஜெயிண்ட் மூவிஸ் நிறுவனத்தின் தலைமை பொறுப்பிலும் இருந்தார்.
உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு இரு பிள்ளைகள் உள்ளனர். இதில் மூத்த மகனின் பெயர் இன்பநிதி, இரண்டாவது பெண் பிள்ளை பெயர் தன்மயா.
கலைஞரை தொடர்ந்து, மு.க.ஸ்டாலின் தற்போது தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பதவி வகிக்கிறார். இவரைத்தொடர்ந்து, உதயநிதியும் இப்போது தமிழக துணை முதல்வராக இருக்கிறார். இந்த லைனில் அடுத்ததாக இன்பநிதி வருவார் என்று கூறப்படுகிறது.
உதயநிதி, கடந்த சில நாட்களாகவே தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் தன் மகனுடன் இருக்கும் புகைப்படங்களை பகிர்ந்து வந்தார். இன்பநிதி, வெளிநாட்டில் படித்து வந்தார், இப்போது சென்னையில் தனது குடும்பத்தினருடன் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
ரெட் ஜெயிண்ட் மூவிஸ் நிறுவனத்தின் CEO பொறுப்பில் இன்பநிதி பொறுப்பேற்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
இன்பநிதி பொறுப்பேற்ற பின், ராஜ் கமல் ஃபிலிம்ஸ் இண்டர்நேஷனல் உடன் சேர்ந்து ஒரு படத்தை தயாரிக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த படத்தை லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்க இருப்பதாகவும், இதில் கமலும் ரஜினியும் இணைந்து நடிக்க இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இன்பநிதி, தற்போது ரெட் ஜெயிண்ட் நிறுவனத்தின் தலைமை பொறுப்பில் அமர்வதாக தகவல் வெளியானதில் இருந்து, அவரது வயது என்ன என்பது குறித்து அனைவரும் தேடி வருகின்றனர். இவருக்கு தற்போது 20 வயதுதான் ஆவதாக கூறப்படுகிறது. இன்பநிதி தலைமை பொறுப்பில் அமர உள்ளது குறித்து இன்னும் அதிகாரப்பூர்வ தகவல் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.