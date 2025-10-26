திருச்செந்தூர் சூரசம்ஹாரம்.. முருகனை தரிசிக்க சிறப்பு ஏற்பாடு.. பக்தர்களே கவனிங்க

Tiruchendur Soorasamharan: அக்டோபர் 27ஆம் தேதி திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் சூரசம்ஹாரம் நிகழ்வு நடைபெற உள்ளது. இதனையொட்டி, பக்தர்கள் முருகனை தரிசிக்க சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது. அது பற்றி விரிவாக பார்ப்போம்.
இந்த ரயில் அக்டோபர் 27ஆம் தேதி இரவு 9 மணிக்கு திருச்செந்தூரில் இருந்து புறப்பட்டு, இரவு 10.30 மணிக்கு நெல்லை சென்றடைகிறது. மறுமார்க்கத்தில், நெல்லையில் இருந்து இரவு 11 மணிக்கு புறப்பட்டு, திருச்செந்தூருக்கு இரவு 12.30 மணிக்கு சென்றடைகிறது. இந்த ரயில் ஆறுமுகநேரி, நாசரேத், ஸ்ரீவைகுண்டம், பாளையங்கோட்டை, செய்துங்கநல்லூர் ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
இந்த ரயில் செங்கல்பட்டு, மேல்மருவத்தூர், விழுப்புரம், விருதாச்சலம், அரியலூர், நெல்லை, ஆறுமுகனேரி உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும். இதனை தொடர்ந்து, பக்தர்களின் வசதிக்காக தெற்கு ரயில்வே மதுரை கோட்டம் சார்பில் நெல்லை - திருச்செந்தூர் இடையே முன்பதிவில்லா சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை,கோவை, சேலம் போன்ற பெரு நகரங்களில் இருந்து திருச்செந்தூருக்கு சிறப்பு பேருந்துகளும், சென்னையில் இருந்து சிறப்பு ரயில்களும் இயக்கப்படும். அதன்படி, 2025 அக்டோபர் 26ஆம் தேதியான இன்று தாம்பரத்தில் இருந்து இரவு 9.35 மணிக்கு புறப்பட்டு, மறுநாள் காலை 8 மணிக்கு திருச்செந்தூர் சென்றடைகிறது.
திருச்செந்தூர் கோயிலில் சூரசம்ஹாரம் 2025 அக்டோபர் 27ஆம் தேதி மாலை 4.30 மணிக்கு நடைபெறுகிறது. பின்னர், 28ஆம் தேதி இரவு 11 மணிக்கு சுவாமி குமரவிடங்கபெருமானுக்கு தெய்வானை அம்பாளுக்கும் திருக்கல்யாணம் நடைபெற உள்ளது. சூரம்சம்ஹாரத்தை பக்தர்கள் கண்டு களிக்க, சிறப்பு பேருந்துகள், சிறப்பு ரயில்களும் இயக்கப்படுகிறது.
