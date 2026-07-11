/விவோ முதல் மோடோரோலா வரை: அடுத்த வாரம் அறிமுகம் ஆகவுள்ள ஸ்மார்ட்போன்களின் பட்டியல்

Upcoming Smartphone Launches: Motorola Edge 70 Max இந்தியாவில் ஜூலை 15 அன்று மதியம் 12 மணிக்கு அறிமுகமாகவுள்ளது. Realme Narzo 100x 5G இந்தியாவில் ஜூலை 15 அன்று அறிமுகமாகவுள்ளது. இதன் அறிமுக நிகழ்வு மதியம் 12:00 மணிக்கு (IST) தொடங்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
Upcoming Smartphone Launches: அடுத்த வாரம் இந்தியாவில் அறிமுகம் ஆகவுள்ள ஸ்மார்ட்போன்களின் பட்டியல், அறிமுக தேதி, அம்சங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Motorola Edge 70 Max இந்தியாவில் ஜூலை 15 அன்று மதியம் 12 மணிக்கு அறிமுகமாகவுள்ளது. அறிமுகத்திற்குப் பிறகு, இத்தொலைபேசி Flipkart-இல் விற்பனைக்குக் கிடைக்கும். Flipkart-இன் பிரத்யேக இணையப்பக்கத்தில் (microsite) உள்ள படங்கள், தட்டையான திரை (flat display), மெல்லிய விளிம்புகள் (slim bezels) மற்றும் சதுர வடிவ பின்புற கேமரா அமைப்பு ஆகியவற்றைக் கொண்ட சாதனத்தை வெளிப்படுத்துகின்றன.
இத்தொலைபேசி Qualcomm-இன் Snapdragon 8 Gen 5 சிப்செட் மூலம் இயங்கும் என்பதை Flipkart பட்டியல் உறுதிப்படுத்துகிறது. இது AnTuTu பெஞ்ச்மார்க் சோதனைகளில் 3 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மதிப்பெண்களைப் பெற்றுள்ளது. இச்சாதனம் 12GB வரையிலான LPDDR5X ரேம் (RAM) மற்றும் AI செயலாக்கத் திறன்களைக் கொண்டுள்ளது. இது 5,500 சதுர மிமீ வேப்பர் கூலிங் சேம்பரை (vapor cooling chamber) உள்ளடக்கிய ArcticMesh குளிரூட்டும் அமைப்பைப் பயன்படுத்தும்.
Realme Narzo 100x 5G இந்தியாவில் ஜூலை 15 அன்று அறிமுகமாகவுள்ளது. இதன் அறிமுக நிகழ்வு மதியம் 12:00 மணிக்கு (IST) தொடங்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அறிமுகத்திற்குப் பிறகு, இது Amazon மற்றும் Realme-இன் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் ஆகியவற்றில் விற்பனை செய்யப்படும். இத்தொலைபேசி Flash Orange மற்றும் Midnight Black போன்ற வண்ணங்களில் கிடைக்கும்.
Realme Narzo 100x 5G-இன் சிறப்பம்சம் அதன் 45W வேகமான சார்ஜிங் வசதியுடன் கூடிய 8,000mAh பேட்டரி ஆகும். ஒரே சார்ஜில் இதன் பேட்டரி மூன்று நாட்கள் வரை நீடிக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. இத்தொலைபேசி 8.8 மிமீ தடிமன் கொண்டதாக இருக்கும் மற்றும் பல்வேறு AI சார்ந்த அம்சங்களை உள்ளடக்கியிருக்கும். இது MediaTek Dimensity 6300 5G சிப்செட் மூலம் இயங்கும்; மேலும் 256GB சேமிப்பு வசதியுடன் 14GB வரையிலான டைனமிக் ரேம் (dynamic RAM) வசதியையும் வழங்கும். திரையின் அளவு குறித்த குறிப்பிட்ட விவரங்கள் இன்னும் வெளியாகவில்லை.
Vivo T5 Lite 44W ஸ்மார்ட்போன் இந்தியாவில் ஜூலை 16 அன்று மதியம் 12:00 மணிக்கு அறிமுகமாகவுள்ளது. இளைஞர்கள் மற்றும் சுறுசுறுப்பான வாழ்க்கை முறையைக் கொண்ட பயனர்களுக்காகவே பிரத்யேகமாக, பல்வேறு சிறப்பம்சங்களுடன் இந்த போன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதாக நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. பொழுதுபோக்கு மற்றும் அன்றாடப் பணிகளைக் கையாள்வதற்கு ஏற்ற வகையில், நீண்ட நேரம் உழைக்கும் பேட்டரி, உறுதியான கட்டமைப்பு மற்றும் AI சார்ந்த அம்சங்களுடன் இந்த ஸ்மார்ட்போன் வருகிறது.
இந்த போன் 44W வேகமான சார்ஜிங் வசதியை ஆதரிக்கும் சக்திவாய்ந்த 6,500mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது. இது 1,200 நிட்ஸ் வரையிலான அதிகபட்ச பிரகாசத்தை வழங்கும் மென்மையான 120Hz டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இது MediaTek Dimensity 6300 சிப்செட் மூலம் இயங்குகிறது. இதன் கட்டமைப்பு ராணுவத் தரத்திலான உறுதித்தன்மைக்கு ஏற்ப உருவாக்கப்பட்டுள்ளதுடன், தூசி மற்றும் நீரிலிருந்து பாதுகாப்பிற்கான IP65 மதிப்பீட்டையும் கொண்டுள்ளது.
Tecno Camon 50 Ultra 5G ஸ்மார்ட்போன் இந்தியாவில் ஜூலை 17, 2026 அன்று மதியம் 12:00 மணிக்கு அறிமுகமாகவுள்ளது. அதிகாரப்பூர்வ அறிமுகத்திற்குப் பிறகு, இத்தொலைபேசி Amazon-இல் விற்பனைக்கு வரும் என்பதை ஒரு பிரத்யேக இணையப்பக்கம் (microsite) உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இது Nebula Titanium, Cypress Green மற்றும் Misty Purple ஆகிய வண்ண விருப்பங்களில் கிடைக்கும். இது 8GB+256GB, 8GB+512GB, 12GB+256GB மற்றும் 12GB+512GB ஆகிய கட்டமைப்புகளில் (configurations) வரும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இத்தொலைபேசி 6.78-அங்குல 1.5K (1208x2644 பிக்சல்கள்) 3D வளைந்த AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது; இது 144Hz வரையிலான புதுப்பிப்பு வீதம் (refresh rate), 4,500 நிட்ஸ் (nits) வரையிலான அதிகபட்ச பிரகாசம் மற்றும் Corning Gorilla Glass 7i பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. இது MediaTek Dimensity 7400 Ultimate சிப்செட் மூலம் இயங்குகிறது. இச்சாதனம் IP68, IP69 மற்றும் IP69K தரநிலைகளையும், நீடித்து உழைக்கும் தன்மைக்கான MIL-STD-810 சான்றிதழையும் கொண்டுள்ளது. இதில் மூன்று கேமராக்களைக் கொண்ட பின்புற அமைப்பு உள்ளது, இதில் 50 மெகாபிக்சல் முதன்மை கேமரா முக்கியமானது. செல்ஃபிக்காக 13 மெகாபிக்சல் (f/2.2) முன்பக்க கேமராவும் இதில் இடம்பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.