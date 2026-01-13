யூரிக் அமிலம் அதிகமா இருக்கா, மூட்டு வலி பாடாய் படுத்துதா? இதோ சூப்பர் டிப்ஸ்

Uric Acid Home Remedies: யூரிக் அமிலம் அதிகமாக உள்ளதா? இதனால் உடலில் ஆபத்துகளும் அதிகமாகும். யூரிக் அமிலத்தை குறைக்க உதவும் சில உணவுகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Uric Acid Control Tips: உடலில் யூரிக் அமில அளவு அதிகரித்தால், அது மூட்டு வலி, சிறுநீரக கற்கள் மற்றும் பல பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுக்கும். அதிக புரதம் உடலில் பியூரின்களை அதிகரிக்கிறது. பின்னர் அவை யூரிக் அமிலமாக மாறி இரத்த ஓட்டத்தில் பாய்கின்றன.
பியூரின் அதிகமாக உள்ள உணவுகளை உட்கொள்ளும்போது உடலில் யூரிக் அமிலம் உருவாகிறது. உதாரணமாக, அதிகப்படியான அசைவ உணவு, கடல் உணவு அல்லது அதிக புரத உணவு இரத்தத்தில் யூரிக் அமில அளவை அதிகரிக்க வழிவகுக்கும்.
யூரிக் அமிலம் ஆரம்பத்தில் இரத்தத்தில் இருக்கும். ஆனால் உடலில் தொடர்ந்து பிரின் அளவு அதிகமாக இருந்தால், அது இரத்தத்திலிருந்து மூட்டு இடைவெளிகளுக்கு நகர்ந்து குவியத் தொடங்குகிறது. அங்கு, அது படிகமாகிறது. இது மூட்டுகளுக்கு இடையில் சேமிக்கப்படும் கிரீஸ் அல்லது மசகு எண்ணெயை நீக்குகிறது. இது எலும்புகளில் உராய்வு மற்றும் தேய்மானத்தை ஏற்படுத்துகிறது, இதனால் மூட்டு வலி மற்றும் வீக்கம் ஏற்படுகிறது. உடலில் யூரிக் அமிலம் படிவதை எளிதில் தடுக்கக்கூடிய சில உணவுகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
வெந்தயத்தில் கரையக்கூடிய நார்ச்சத்து, சபோனின்கள் மற்றும் அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகள் நிறைந்துள்ளன. அவை உடலில் இருந்து அதிகப்படியான யூரிக் அமிலத்தை அகற்ற உதவுகின்றன. நீரிழிவு நோய் முதல் கொழுப்பு வரை அனைத்திற்கும் அவை நன்மை பயக்கும். தினமும் காலையில் வெறும் வயிற்றில் வெதுவெதுப்பான நீரில் ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயத்தை உட்கொள்ளத் தொடங்கினால், அது சிறுநீரக செயல்பாட்டை மேம்படுத்துகிறது, உடலில் பியூரின் குவிப்பைக் குறைக்கிறது. இது வீக்கத்தைக் குறைப்பது மட்டுமல்லாமல், மூட்டுகளில் உள்ள படிகங்களை உடைத்து, மூட்டு வலியைக் குறைக்கிறது.
முருங்கையில் ஆண்டிஆக்சிடென்ட், பொட்டாசியம் மற்றும் குளோரோபில் நிறைந்துள்ளன. இது இரத்தத்தில் இருந்து பியூரின்களை நீக்கி இயற்கையான வழியில் யூரிக் அமிலத்தைக் குறைக்கிறது. அதன் அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகள் மூட்டு வீக்கத்தைக் குறைக்கின்றன, கீல்வாத வலியைக் குறைக்கின்றன, வளர்சிதை மாற்றத்தை மேம்படுத்துகின்றன.
ஆளி விதைகளில் ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள், நார்ச்சத்து மற்றும் அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகள் உள்ளன. அவை மூட்டு வீக்கத்தைக் குறைக்கின்றன, சிறுநீரகங்கள் யூரிக் அமிலத்தை அகற்ற உதவுகின்றன.
சியா விதைகள் மற்றும் செலரி விதைகள் யூரிக் அமிலத்தைக் கட்டுப்படுத்த உதவியாக இருக்கும். தினமும் 1 டீஸ்பூன் ஊறவைத்த சியா விதைகளை வெதுவெதுப்பான நீரில் எடுத்துக்கொள்வது நன்மை பயக்கும்.
யூரிக் அமிலம் மற்றும் கீல்வாத நோயாளிகளுக்கு பாகற்காய் சாறு ஒரு சிறந்த மருந்து. பாகற்காய் சாறு யூரிக் அமிலத்தை கட்டுகுள் வைப்பதோடு மடுமல்லாமல் இரத்த சர்க்கரை அளவையும் குறைக்கிறது. இரட்டை நன்மைகளுக்கு, காலையில் வெறும் வயிற்றில் பாகற்காய் சாற்றைக் குடிக்க நிபுணர்கள் பரிந்துரைக்கின்றனர்.
நாவல் பழ விதைகள் இரத்த சர்க்கரை அளவை குறைப்பது மட்டுமல்லாமல், யூரிக் அமிலத்தைக் குறைப்பதிலும் சமமாக நன்மை பயக்கும். நாவல் பழ விதைகளில் நார்ச்சத்து, பாலிபினால்கள் மற்றும் யூரிக் அமிலத்தை மறைமுகமாகக் குறைக்கும் அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகள் உள்ளன. ஜாமுன் விதைகள் சிறுநீரக வடிகட்டுதலை மேம்படுத்துகின்றன. இது அதிகப்படியான பியூரின்கள் மற்றும் யூரிக் அமிலம் சிறுநீர் வழியாக வெளியேற்றப்பட அனுமதிக்கிறது. இது மூட்டு வீக்கம் மற்றும் கீல்வாத வலியைக் குறைக்கவும் உதவுகிறது.
பூண்டு பாலின் கலவையான குர்குமின் அழற்சி எதிர்ப்பு மருந்தாக செயல்படுகிறது. பூண்டு மூட்டுவலி அறிகுறிகளை 50 சதவீதம் வரை குறைப்பதாக ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன. இது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் பலப்படுத்துகிறது. பச்சை பூண்டைப் பயன்படுத்துவது இன்னும் நன்மை பயக்கும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.