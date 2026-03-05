புதுச்சேரி பெண்களுக்கு ரூ.5000! யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்? மகளிர் உரிமைத்தொகை அப்டேட்

Puducherry : புதுச்சேரியில் பெண்களுக்கு ரூ.5000 வழங்கப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
தமிழக அரசு மகளிர் உரிமைத்தொகை (Urimai Thogai) மற்றும் கோடைக்கால நிவாரணமாக ரூ. 5,000 வழங்கியதைத் தொடர்ந்து, புதுச்சேரி அரசும் அதே பாணியில் ரூ. 5,000 வழங்க முடிவெடுத்துள்ளது.
புதுச்சேரி மாநிலத்தில் வறுமைக்கோட்டிற்கு கீழ் உள்ள சிவப்பு நிற ரேஷன் கார்டு (BPL) வைத்திருக்கும் சுமார் 63,000 குடும்பத் தலைவிகள் இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெறுவார்கள்.
அதாவது, தமிழக அரசு சமீபத்தில் மகளிர் உரிமைத்தொகை மற்றும் கோடைக்கால நிவாரணமாக ரூ. 5,000 வழங்கியிருந்தது. அதேபோல் புதுச்சேரியிலும் வழங்க வேண்டும் என மக்கள் எதிர்பார்த்தனர். இதனைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில், முதல்வர் ரங்கசாமியின் கோரிக்கையை ஏற்று ஆளுநர் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.
புதுச்சேரி மாநிலத்தில் வறுமைக்கோட்டிற்கு கீழ் உள்ள, அதாவது சிவப்பு நிற ரேஷன் கார்டு வைத்துள்ள குடும்பத் தலைவிகள் மட்டுமே இந்தத் திட்டத்திற்குத் தகுதியானவர்கள். இதன் மூலம் சுமார் 63,000 குடும்பங்கள் பயனடையும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
புதுச்சேரியில் ஏற்கனவே நடைமுறையில் உள்ள மாதாந்திர நிதியுதவித் திட்டத்தின் கீழ் ஒரு மாதத்திற்கு ரூ. 2,500 வழங்கப்படுகிறது. தற்போது தேர்தல் வரவுள்ளதால், அடுத்த இரண்டு மாதங்கள், அதாவது மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் தொகையைச் சேர்த்து மொத்தம் ரூ. 5,000 ஆக ஒரே தவணையில் வழங்க அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
இந்தத் தொகை பயனாளிகளின் வங்கி கணக்கிற்கு நேரடி பணப் பரிமாற்றம் மூலம் செலுத்தப்படும். எந்தத் தடங்கலும் இன்றி, இடைத்தரகர்கள் தலையீடு இல்லாமல் நேரடியாகப் பெண்கள் தங்கள் தேவைகளுக்காக இந்தத் தொகையைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
முதலில் நிதி ஆதாரமில்லை எனக் கூறப்பட்ட நிலையில், நேற்று இரவு 7 மணியளவில் ஆளுநர் தனது முகநூல் பக்கத்தில் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டார். முதல்வர் ரங்கசாமி ஆளுநரை நேரில் சந்தித்து வலியுறுத்தியதன் விளைவாக இந்த அனுமதி கிடைத்துள்ளது.
அடுத்த மாதம் சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்தால் புதிய அறிவிப்புகளை வெளியிட முடியாது. எனவே, அதற்கு முன்னதாகவே இந்த நிதியை மக்களின் கைக்குக் கொண்டு செல்ல அரசு போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.
இந்தத் தொகை உங்கள் வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டவுடன் உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணிற்கு SMS வரும். வங்கி கணக்குடன் ஆதார் எண் இணைக்கப்பட்டுள்ளதை உறுதி செய்து கொள்ளவும்.