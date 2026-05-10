Urvil Patel: உர்வில் படேல் பேப்பரில் எழுதிய வசனம் என்ன தெரியுமா?

ஐபிஎல் 2026 தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான ஆட்டத்தில் சென்னை அணியின் இளம் வீரர் உர்வில் படேல் அதிரடியாக விளையாடி சாதனை படைத்தார்.
இன்று லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணிக்கு எதிராக நடைபெற்ற போட்டியில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் பேட்ஸ்மேன் உர்வில் படேல் வெறும் 13 பந்துகளில் அரைசதம் அடித்து ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதிவேக அரைசதம் அடித்த சாதனையை சமன் செய்தார்.
204 ரன்கள் என்ற இலக்கை துரத்திய சென்னை அணிக்காக களமிறங்கிய உர்வில், முதல் பந்தில் இருந்தே அதிரடி காட்டினார். குறிப்பாக, ஆவேஷ் கான் வீசிய 5வது ஓவரில் தொடர்ச்சியாக 3 சிக்ஸர்களை பறக்கவிட்டு, அந்த ஒரு ஓவரில் மட்டும் 25 ரன்களை குவித்தார்.
13 பந்துகளில் அரைசதம் அடித்தவுடன் உர்வில் தனது வெற்றியை வித்தியாசமான முறையில் கொண்டாடினார். தனது பாக்கெட்டிலிருந்து ஒரு காகிதத்தை வெளியே எடுத்து கேமராக்களுக்கு முன்பு காட்டினார்.
அந்த சிறிய காகிதத்தில், ஆங்கிலத்தில் "This is for you Papa" என்று உருக்கமான ஒரு செய்தியை எழுதி வைத்திருந்தார் உர்வில் படேல். இதன் மூலம், தனது வரலாற்று சிறப்புமிக்க இந்த அரைசதத்தை அவர் தனது தந்தைக்கு சமர்ப்பித்தார்.
"இது உங்களுக்காக அப்பா" என்ற ஆங்கில வாசகத்துடன் சேர்த்து, தனது தாய்மொழியான குஜராத்தியிலும் தனது தந்தைக்காக ஒரு சிறப்பு செய்தியை அவர் அந்த துண்டு சீட்டில் எழுதியிருந்தார். அன்னையர் தினமாக இருந்தாலும், அவர் இந்த சாதனையை தனது தந்தைக்கே உரித்தாக்கினார்.
உர்வில் படேலின் இந்த அதிரடியான 65 ரன்கள் (8 சிக்ஸர்கள், 2 பவுண்டரிகள்) மற்றும் ஆட்ட நாயகன் ஜேமி ஓவர்டனின் பந்துவீச்சால் (3 விக்கெட்டுகள்), சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று தனது பிளேஆஃப் வாய்ப்பை தக்கவைத்து கொண்டது.