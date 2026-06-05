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NEET, JEE, UPSC தேர்வுகளுக்கு இலவச பயிற்சி: மாணவர்களுக்கு மாநில அரசின் பரிசு

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 05, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 01:00 PM IST

CM Abhyudaya Scheme: UPSC, UPPSC, PCS-J, NEET மற்றும் JEE தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் மாணவர்களுக்கு முக்கிய தகவல். மாநில அரசே உங்களுக்கு இலவசப் பயிற்சி வகுப்புகளை அளிக்கும். முக்கிய தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Uttar Pradesh Scheme: உத்தர பிரதேசத்தின் கௌதம் புத்த நகரில், இலவசப் பயிற்சித் திட்டத்திற்கான பதிவு ஜூன் 5 முதல் ஜூன் 30 வரை நடைபெறும். மாவட்ட அதிகாரிகளின் தகவலின்படி, தகுதியுள்ள விண்ணப்பதாரர்களுக்கான நுழைவுத் தேர்வுகள் ஜூலை 1 முதல் ஜூலை 7 வரை நடத்தப்படும். தேர்வு முடிவுகள் ஜூலை 11 அன்று அறிவிக்கப்படும் என்றும், வகுப்புகள் ஜூலை 15 முதல் தொடங்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

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முதல்வர் அப்யுதயா திட்டம்

UPSC, UPPSC, PCS-J, NEET மற்றும் JEE தேர்வுகளுக்குத் தயாராகும் மாணவர்களுக்கு, உத்தரப் பிரதேச அரசின் 'முதல்வர் அப்யுதயா' (CM Abhyudaya) திட்டத்தின் கீழ் ஒரு சிறந்த வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. நொய்டா, கிரேட்டர் நொய்டா மற்றும் காசியாபாத் ஆகிய இடங்களில் விரைவில் இலவசப் பயிற்சி வகுப்புகள் தொடங்கவுள்ளன.

CM Abhyudaya Scheme2/8

உத்தரப் பிரதேச அரசு

மாணவர்களுக்காக உத்தரப் பிரதே அரசு கொண்டுவந்துள்ள இந்த திட்டத்தின் மூலம் அதிகக் கட்டணம் செலுத்தாமலேயே நிபுணர்களின் வழிகாட்டுதலைப் பெற முடியும். பல்வேறு சமூக-பொருளாதாரப் பின்னணிகளைக் கொண்ட மற்றும் போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகும் மாணவர்களுக்கு ஆதரவளிப்பதே இத்திட்டத்தின் நோக்கமாகும்.

CM Abhyudaya Scheme3/8

நொய்டாவில் ஜூன் 5 முதல் பதிவு கடைசி நாள் ஜூன் 30

கௌதம் புத்த நகரில், இலவசப் பயிற்சித் திட்டத்திற்கான பதிவு ஜூன் 5 முதல் ஜூன் 30 வரை நடைபெறும். மாவட்ட அதிகாரிகளின் தகவலின்படி, தகுதியுள்ள விண்ணப்பதாரர்களுக்கான நுழைவுத் தேர்வுகள் ஜூலை 1 முதல் ஜூலை 7 வரை நடத்தப்படும். தேர்வு முடிவுகள் ஜூலை 11 அன்று அறிவிக்கப்படும் என்றும், வகுப்புகள் ஜூலை 15 முதல் தொடங்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

UPSC, NEET JEE Free Coaching4/8

UPSC, NEET மற்றும் JEE பயிற்சி மையங்கள் அறிவிப்பு

இந்த பயிற்சிகளுக்கு மாவட்டம் முழுவதும் பல பயிற்சி மையங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. தாத்ரியில் உள்ள மிகிர் போஜ் ஆண்கள் இடைநிலைக் கல்லூரியில் (Mihir Bhoj Boys' Inter College) UPSC, NEET மற்றும் JEE வகுப்புகள் நடத்தப்படும். நொய்டாவின் செக்டார் 37-ல் உள்ள டாக்டர் பீம்ராவ் அம்பேத்கர் நூலகத்தில் UPSC மற்றும் UPPSC பயிற்சிகள் நடைபெறும். செக்டார் 93-ல் உள்ள பஞ்சசீல் ஆண்கள் இடைநிலைக் கல்லூரியில் NEET மற்றும் JEE வகுப்புகளும், கௌதம் புத்த பல்கலைக்கழகத்தில் PCS-J பயிற்சிகளும் நடத்தத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

CM Abhyudaya Scheme Registration5/8

காசியாபாத் மாணவர்கள் ஜூன் 15 வரை விண்ணப்பிக்கலாம்

காசியாபாத்தில், 'CM அபியுதயா' திட்டத்தின் கீழ் இலவச IAS மற்றும் PCS பயிற்சிக்கான விண்ணப்பங்கள் ஜூன் 15 வரை ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன. ஜூலை 1 முதல் வகுப்புகள் தொடங்கும் என்று மாவட்ட சமூக நலத்துறை அதிகாரிகள் மூலம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்பதாரர்கள் விகாஸ் பவனில் உள்ள மாவட்ட சமூக நலத்துறை அலுவலகத்திலிருந்து விண்ணப்பப் படிவங்களைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். நுழைவுத் தேர்வு அல்லது நேர்காணல் செயல்முறை அடிப்படையில் தேர்வு நடைபெறும்.

CM Abhyudaya Scheme6/8

பாட நிபுணர்கள் மற்றும் கெஸ்ட் விரிவுரையாளர்களும் பணிக்குத் தேர்வு செய்யப்படுகின்றனர்

பல்வேறு பாடங்களுக்கான கெஸ்ட் விரிவுரையாளர்கள் மற்றும் பாட நிபுணர்களிடமிருந்து மாவட்ட நிர்வாகம் விண்ணப்பங்களை வரவேற்றுள்ளது. அரசியல் அமைப்பு, பொருளாதாரம், புவியியல், அறவியல் (Ethics) மற்றும் நடப்பு நிகழ்வுகள், அத்துடன் இயற்பியல், வேதியியல், கணிதம், தாவரவியல் மற்றும் விலங்கியல் உள்ளிட்ட குடிமைப் பணித் தேர்வுகளுக்கான பாடங்களுக்கு விரிவுரையாளர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர். பல்கலைக்கழகப் பேராசிரியர்கள், அரசு கல்லூரி ஆசிரியர்கள் மற்றும் குடிமைப் பணித் தேர்வுகளின் உயர் நிலைகளைத் தேர்ச்சி பெற்ற விண்ணப்பதாரர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.

Uttar Pradesh CM Abhyudaya Scheme7/8

உத்தர பிரதேச முதலமைச்சர் அப்யுதயா திட்டம்

போட்டித் தேர்வுகளுக்கான பயிற்சிகளைப் பெற மாணவர்களுக்கு ஆண்டுதோறும் ஆயிரக்கணக்கான அல்லது லட்சக்கணக்கான ரூபாய் செலவாகிறது. பல மாணவர்களால் இந்த தொகையை செலுத்தி பயிற்சி வகுப்புகளில் சேர முடிவதில்லை. 'முதலமைச்சர் அப்யுதயா திட்டம்' (CM Abhyudaya Scheme) மூலம், தகுதியுள்ள மாணவர்களுக்கு உயர்தரப் பயிற்சியை இலவசமாக வழங்க யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையிலான அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இத்திட்டத்திற்கான பதிவு இந்த மாதமே தொடங்குகிறது. இதற்கான வகுப்புகள் ஜூலை மாதம் முதல் தொடங்குகின்றன.

Uttar Pradesh CM Yogi Adiyanath8/8

உத்தர பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத்

உத்தர பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் கொண்டுவந்துள்ள இந்த திட்டத்தின் மூலம், UPSC, PCS, JEE, NEET மற்றும் PCS-J தேர்வுகளுக்குத் தயாராகும் மாணவர்கள், எவ்வித நிதிச் சுமையுமின்றி முறையான வழிகாட்டுதலையும் நிபுணர்களின் ஆலோசனையையும் பெறும் வாய்ப்பைப் பெறுகின்றனர்.

TAGS:
Uttar Pradesh
UPSC
NEET
JEE
Yogi Adityanath
UP

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