உழவர் பாதுகாப்பு திட்டத்தில் ரூ. 2 லட்சம் உதவித்தொகை யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?

Uzhavar Padhukappu Thittam: தமிழ்நாடு அரசின் உழவர் பாதுகாப்பு திட்டத்தில் கிடைக்கும் உதவித்தொகைகள் குறித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Uzhavar Padhukappu Thittam: உழவர் பாதுகாப்பு திட்டத்தில் என்னென்ன உதவித்தொகைகள் பெறலாம் என பொதுமக்கள் தெரிந்து கொள்ளவும்.
தமிழ்நாடு அரசு முதலமைச்சரின் உழவர் பாதுகாப்பு திட்டத்தை வெகு சிறப்பாக செயல்படுத்தி வருகிறது. ஆண்கள், பெண்கள் என இருவருமே இந்த பாதுகாப்பு அட்டையை பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.
முதலமைச்சரின் உழவர் பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ் உழவர் பாதுகாப்புத்திட்ட அட்டை (மெரூன் நிறம்)வைத்துள்ள நபர் (18 முதல் 65 வயது வரை)இயற்கையாக மரணம் அடைந்தால் அவரின் குடும்பத்தினருக்கு இயற்கை மரணத்திற்கான உதவித்தொகை ரூ.20,000/- மற்றும் ஈமச்சடங்கிற்கான உதவித்தொகை ரூபாய் 2500/- சேர்த்து 22,500/- வழங்கப்படும்.
மேலும் அரசாணை எண்514.இன் படி நிலமற்ற வேளாண் தொழிலாளர்களுக்கு 04.08.2025-ற்கு பிறகு நிகழ்வு நடைபெற்றிருப்பின் இயற்கை மரணத்திற்கான உதவித்தொகை ரூ.30,000/- மற்றும் ஈமச்சடங்கிற்கான உதவித்தொகை ரூ.10000/- மொத்தம் ரூ.40000/- மற்றும் விபத்து நிவாரணத்திற்கு ரூ.2,00,000/.,
விபத்தினால் ஏற்படும் உடல் உறுப்பு இழப்பிற்கு ரூ.1,00,000/-என உதவித்தொகை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து விவசாயிகள், மீனவர்கள், பெண்கள் உள்ளிட்டோர் தெரிந்து வைத்துக்கொள்வது அவசியம்.
முதலமைச்சரின் உழவர் பாதுகாப்புத்திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் பின்வரும் இயற்கை மரணம் மற்றும் ஈமச்சடங்கிற்கான உதவித்தொகை, கல்வி உதவித்தொகை, திருமண உதவித்தொகை, விபத்து நிவாரண உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது.
மேலும், முதியோர் உதவித்தொகை, தற்காலிக இயலாமைக்கான ஓய்வூதியம் (TB,CANCER,KIDNEY DISEASES )மற்றும் HIV தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்த நபரின் குழந்தைகளுக்கு மாதாந்திர ஓய்வூதியம் போன்ற நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்படுகிறது.
இதனை பெறுவதற்கு நிகழ்வு நடைபெற்ற நாளிலிருந்து 6 மாததிற்குள் உரிய ஆவணங்களுடன் தொடர்புடைய சமூக பாதுகாப்புத்திட்ட தனிவட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் விண்ணப்பித்து பயன்பெறலாம்.
மேலும் தவிர்க்க இயலாத மற்றும் அறியாமையின் காரணங்களினால் காலதாமதமாக விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பங்களுக்கும் உரிய அலுவலரிடம் அனுமதி பெற்ற பிறகு பயன்பெற இயலும். காலதாமத காலம் ஒன்றரை வருடம் வரை ஏற்றுக் கொள்ளப்படும்.
எனவே மேற்கண்டவாறு முதலமைச்சரின் உழவர் பாதுகாப்புத்திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் நலத்திட்ட உதவிகளை தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள மக்கள், விவசாயிகள், பெண்கள் பெற்றுக் கொள்ளவும்.
கூடுதல் தகவல்களுக்கு உங்கள் பகுதியில் இருக்கும் கிராம நிர்வாக அலுவலங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். அரசு அதிகாரிகள் கொடுக்கும் வழிகாட்டுதல்படி, உழவர் பாதுகாப்பு அட்டைக்கு விண்ணப்பித்து பயனடையலாம்.