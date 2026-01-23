உழவர் பாதுகாப்பு அட்டை : பெண்கள் விண்ணப்பிப்பது எப்படி? என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும்?

Uzhavar Pathukappu Thittam : தமிழ்நாட்டில் உழவர் பாதுகாப்பு அடைக்கு பெண்கள் விண்ணப்பிப்பது எப்படி? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Uzhavar Pathukappu Thittam : உழவர் பாதுகாப்பு அட்டை பெறுவதால் என்னென்ன உதவித்தொகை கிடைக்கும் என்பதையும் இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
தமிழ்நாடு அரசு சார்பாக பெண்களுக்கும், கைம்பெண்களுக்கும் பல்வேறு திட்டங்கள் வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. அதைப்போலவே, விவசாயிகளின் நலனுக்காக செயல்படுத்தும் திட்டமே உழவர் பாதுகாப்பு திட்டம்.
விவசாயிகளின் நலன் கருதியும் பல்வேறு நலத்திட்டங்களை அறிவித்து அதை செயல்படுத்தி வரும் தமிழ்நாடு அரசு, கடன் உள்ளிட்ட பிரச்சனைகளினால் விவசாயிகள் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கவும், இக்கட்டான நேரங்களில் கைகொடுக்கவும் இத்திட்டம் மூலம் நிவாரணத் தொகைகளையும் வழங்கி வருகிறது.
உழவர் பாதுகாப்பு திட்டத்தைப் பொறுத்தவரை ஆண்கள், பெண்கள் என இருவரும் விண்ணப்பிக்கலாம். அதாவது, ஒரே வீட்டில் வசிக்கும் கணவன், மனைவி இருவருமே உழவர் பாதுகாப்பு அட்டை பெற தகுதியானவர்களே. இந்த அட்டை வைத்திருக்கும் அனைவருக்கும் இத்திட்டத்திற்கான சலுகைகள் கிடைக்கும்.
இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் விவசாயிகள் மற்றும் விவசாயிகளின் குடும்பத்தினருக்கு உதவித்தொகைகள், கல்வி உதவித்தொகைகள், திருமண உதவித்தொகை, மகப்பேறு உதவித்தொகை, விபத்து நிவாரண தொகை, இயற்கை மரண உதவித்தொகை ஈமச்சடங்கு செவவு உதவித்தொகை மற்றும் ஓய்வூதியம் உள்ளிட்ட நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
விண்ணப்பிக்கத் தேவையான தகுதிகள் - இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் கட்டமாக விவசாயம் மற்றும் விவசாயம் சார்ந்த தொழில்களில் ஈடுபட்டு இருக்க வேண்டும்.
மேலும் விண்ணப்பிப்பவர்கள் 15 வயது முதல் 43 வயதிற்குட்பட்டவராக இருக்க வேண்டும். திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிப்பவர்களுக்கு நன்செய் நிலம் 2.10 ஏக்கருக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். புன்செய் நிலம் 5 ஏக்கருக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.
உழவர் பாதுகாப்பு அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்கவிரும்புவர்கள் அந்தந்த கிராம நிர்வாக அலுவலர் அலுவலகத்திற்குச் சென்று இத்திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும். அங்கு விண்ணப்ப படிவம் வழங்குவர்.
அதனைப் பூரித்தி செய்து தேவையான ஆவணங்களை ஒப்படைக்க வேண்டும். பின்னர் இதற்கான சரிபார்ப்புகள் நிறைவடைந்து உழவர் பாதுகாப்பு அட்டை வழங்கப்படும்.
உழவர் பாதுகாப்பு அட்டை விண்ணப்பிக்கத் தேவையான ஆவணங்கள் - குடும்ப அட்டை நகல், வங்கி கணக்கு புத்தகம் முதல் பக்கம், ஆதார் கார்டு நகல், பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோ, சுய அறிவிப்பு பிரமாண பத்திரம், பட்டா ஆகியவற்றை கொடுக்க வேண்டும்.
இத்திட்டத்திற்கு ஆன்லைனிலும் விண்ணப்பிக்கலாம். இந்த உழவர் பாதுகாப்பு அட்டையை ஆன்வைனில் விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் தமிழ்நாடு அரசின் www.tn.esevai.tn.gov.in என்ற இணையதளத்திற்குள் சென்று லாக் இன் அல்லது சைன் அப் செய்து உழவர் பாதுகாப்பு அட்டைக்காக குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விண்ணப்பங்களை பூர்த்தி செய்து ஆவணங்களை இணைத்து விண்ணப்பிக்கலாம். அல்லது அருகில் உள்ள இ-சேவை மையத்தின் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம்.