வார ராசிபலன் (ஏப்ரல் 20-26): மேஷம் முதல் மீனம் வரை... வரும் வாரம் யாருக்கு எப்படி இருக்கும்?

Weekly Horoscope April 20 to April 26: ஏப்ரல் 20 ஆம் தேதி தொடங்கும் ஏப்ரல் மாதத்தின் அடுத்த வாரத்தில் கிரக பெயர்ச்சிகளால் ராசிகளில் என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படும்? எந்தெந்த ராசிக்காரர்கள் அதிக நன்மகளை பெறுவார்கள்? உங்க ராசியும் லிஸ்டில் இருக்கா?
Vaara Rasi Palan April 20 to April 26: ஏப்ரல் 20 முதல் ஏப்ரல் 26, 2026 வரையிலான இந்த வாரம் முதலாவதாக அனைத்து ராசிகளுக்கும் மன உறுதியையும், பணியில் அதிகரித்த வேகத்தையும், மேம்பட்ட சுய வெளிப்பாட்டையும் கொண்டுவரும். மேஷம் முதல் மீனம் வரை வரும் வார ராசிபலனை இந்த பதிவில் காணலாம்.
மேஷம்: மேஷ ராசி அன்பர்களுக்கு ஏப்ரல் 20 அன்று தொடங்கும் வாரம் அனுகூலமான செய்திகளை அளிக்கும். முழு கவனமும் நிதிநிலை மற்றும் பொருளாதார ஸ்திரத்தன்மையின் பக்கம் திரும்பும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும். தலைமைத்துவப் பண்புகள் வலுப்பெறும். பேசுவதற்கு முன் நிதானமாகச் சிந்திப்பது அவசியம்.
ரிஷபம்: வரும் வாரம் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு மனத் தெளிவும் மன வலிமையும் கிடைக்கும். நிதி சார்ந்த திட்டங்களை வகுக்கத் தொடங்குவீர்கள். உங்கள் ராசியிலேயே சுக்கிரன் சஞ்சரிப்பது, உங்கள் வசீகரத்தையும் மற்றவர்களுடன் இணக்கமாகப் பழகும் திறனையும் மேம்படுத்தும். அதே வேளையில், மீன ராசியில் சஞ்சரிக்கும் சனி பகவான், நீங்கள் பொறுமையுடனும் முதிர்ச்சியுடனும் செயல்படத் துணை நிற்பார்.
மிதுனம்: கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கத்தால் வரும் வாரம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு கலவையான பலன்கள் கிடைக்கும். ஏப்ரல் 20 அன்று, ரிஷப ராசியில் சந்திரன் சஞ்சரிப்பதால், ஓய்வுக்கும் சுய சிந்தனைக்கும் முன்னுரிமை அளிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறது. உங்கள் ஆற்றலும் தன்னம்பிக்கையும் மீண்டும் பெருகும். உங்கள் சமூக வாழ்க்கை மற்றும் தகவல் தொடர்பு பாணிகள் மேம்படும். இந்த காலத்தில் சில குழப்பங்கள் ஏற்படும். எனவே, முடிவுகளை எடுக்கும்போது தெளிவான மனதுடன் செயல்படுங்கள்.
கடகம்: கடக ராசிக்காரர்களுக்கு வரும் வாரம் நண்பர்களின் சேர்க்கையையும் மன நிறைவையும் கொண்டுவரும். உங்கள் தன்னம்பிக்கையும் மனத் தெளிவும் அதிகரிக்கும். உங்கள் கவனம் நிதி சார்ந்த விஷயங்களின் மீது இருக்கும். குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். உங்கள் உணர்வுபூர்வமான வலிமையையும் உள்ளுணர்வும் மேம்படும்.
சிம்மம்: கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கத்தால் வரும் வாரம் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல நன்மைகள் கிடைக்கும். உங்கள் சமூக வாழ்க்கையில் முன்னேற்றங்கள் வரும். உங்கள் ஆற்றலிலும் தன்னம்பிக்கையிலும் மிகப்பெரிய எழுச்சி ஏற்படும். தற்போது மேஷ ராசியில் இருக்கும் சூரியன், உங்கள் தொழில் முன்னேற்றத்திற்கு உதவும். இருப்பினும், புதன் மீன ராசியில் இருப்பதால், பேச்சில் எச்சரிக்கை அவசியம்.
கன்னி: கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு, ஏப்ரல் 20 ஆம் தேதி தொடங்கும் வாரம் அஞுகூலமான நன்மைகளை அளிக்கும். புதிய விஷயங்களைக் கற்றுக்கொள்வதற்கும் முன்னேறுவதற்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும். நண்பர்களின் ஆதரவும் மன உறுதியும் கிடைக்கும். புதன் தற்போது மீன ராசியில் நீச்சம் அடைந்துள்ளதால், உங்கள் உறவுகளில் தவறான புரிதல்கள் ஏற்படலாம்; எனவே, பொறுமையைக் கடைப்பிடிக்கவும்.
துலாம்: துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு, ஏப்ரல் 20 ஆம் தேதி தொடங்கும் வாரம் அதிர்ஷ்டமானதாக இருக்கும். உங்கள் தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு மற்றும் அடிப்படைக் கொள்கைகளில் நீங்கள் தீவிரமாக இருப்பீர்கள். உங்கள் உரையாடல் பாணி மேம்படும், மேலும் யோசனைகள் சிரமமின்றி வெளிப்படும். தற்போது ரிஷப ராசியில் இருக்கும் சுக்கிரன், உங்கள் உறவுகளுக்கு வலிமையையும் ஸ்திரத்தன்மையையும் கொண்டு வருவார்.
விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசியினருக்கு, வரும் வாரத்தில் உறவுகள் மற்றும் உணர்வுபூர்வமான சமநிலை ஆகியவற்றின் மீது கவனம் திரும்பும். நிதி சார்ந்த விஷயங்கள் முக்கியத்துவம் பெறும். உங்கள் தொழில் சார்ந்த விஷயங்களீல் வெற்றி கிடைக்கும். மீன ராசியில் சஞ்சரிக்கும் செவ்வாய் கிரகம், உங்கள் உடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும்.
தனுசு: தனுசு ராசியினருக்கு, உடல்நலம் மற்றும் அன்றாடப் பணிகளின் மீது கவனம் செலுத்த வேண்டியதன் அவசியம் பற்றி புரியும். உங்கள் உறவுமுறைகள் முதன்மையான கவனத்தைப் பெறும். உங்கள் மனது சற்று அதிக அளவில் சுயபரிசோதனை மற்றும் உணர்வுபூர்வமான சிந்தனைகளை நோக்கித் திரும்பும். ஏப்ரல் 25 மாலை முதல், சந்திரன் சிம்ம ராசியில் நுழைந்து, உங்கள் தன்னம்பிக்கையையும் படைப்பாற்றலையும் அதிகரிப்பார். நீங்கள் புதிய விஷயங்களைக் கற்றுக்கொள்ளவும், உங்கள் அறிவின் எல்லைகளை விரிவுபடுத்திக்கொள்ளவும் இந்த நேரம் உதவும்.
மகரம்: மகர ராசியினருக்கு, ஏப்ரல் 20 அன்று சந்திரன் ரிஷப ராசியில் சஞ்சரித்து, மகிழ்ச்சியையும் படைப்பாற்றலையும் கொண்டுவரும். இந்த வாரம் உங்கள் பணிமுறைகள் மற்றும் அன்றாடப் பணிகளின் மீது உங்கள் கவனம் திரும்பும். ஏப்ரல் 25 மாலை முதல், சந்திரன் சிம்ம ராசியில் நுழைந்து, உங்கள் கவனத்தை முழுமையாக நிதி சார்ந்த விஷயங்களின் மீது ஒருமுகப்படுத்துவார். மீன ராசியில் சஞ்சரிக்கும் சனி கிரகம், நீங்கள் பொறுமையுடனும் ஒழுக்கத்துடனும் செயல்பட உதவுவார்.
கும்பம்: கும்ப ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, வரும் வாரம் வீட்டுச் சூழல் மற்றும் குடும்ப வசதிகள் மீது கவனம் திரும்பும். இந்த வாரத்தில் உங்கள் படைப்பாற்றல் நன்றாக இருக்கும். வேலை மற்றும் ஆரோக்கியம் தொடர்பான விஷயங்களில் கவனம் தேவை. உங்கள் ராசியில் ராகுவின் இருப்பு, புதிய மற்றும் வழக்கத்திற்கு மாறான சிந்தனைகளை வெளிக்கொணரும்.
மீனம்: மீன ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, ஏப்ரல் 20 அன்று தொடங்கும் வாரம் சிறந்த அறிவாற்றல், பேச்சாற்றல் மற்றும் தெளிவுக்கான வாரமாக இருக்கும். குடும்பம் சார்ந்த விஷயங்களில் கவனம் செலுத்த வேண்டிய சூழல் உருவாகும். கடக ராசியில் சஞ்சரிக்கும் சந்திரன் உங்கள் படைப்பாற்றலை அதிகரிக்கும். செவ்வாய் கிரகம், உங்கள் ஆற்றல் நிலைகளை அதிகரிக்கும். அதே வேளையில், புதன் கிரகத்தின் பலவீனமான தாக்கத்தின் காரணமாக, நீங்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடனும் கவனத்துடனும் செயல்பட வேண்டியிருக்கும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.