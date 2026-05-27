/வாழை 2 : புது ஹீரோ ஹீரோயின் யார் தெரியுமா? மாஸ்டர் பிளான் போடும் மாரி செல்வராஜ்..

Vaazhai 2 Cast : தமிழ் திரையுலகில், தொன்மைமிகு இயக்குநர்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார் மாரி செல்வராஜ். இவர், வாழை 2 படத்திற்கான வேலைகளில் இறங்கியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த படத்தில் நடிக்க வைக்க அவர் யார் யாரை தேர்ந்தெடுத்துள்ளார் தெரியுமா?
Vaazhai 2 Cast : சமீப சில ஆண்டுகளில் வெளியாகி, மக்கள் மத்தியில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய படங்களுள் ஒன்றாக இருக்கிறது, வாழை. தனுஷை வைத்து ஒரு படத்தை இயக்க இருந்த மாரி செல்வராஜ், அந்த ப்ராஜெக்ட் தாமதம் ஆவதால், விரைவில் வாழை 2 திரைப்படத்தின் பணிகளை முடிக்க திட்டமிட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அந்த படத்தில் நடிக்கப்போவது யார்? இது குறித்த முழு விவரத்தை நாம் இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
2024ஆம் ஆண்டு வெளியாகி, ரசிகர்களின் பலத்த வரவேற்பை பெற்றிருந்த திரைப்படம், வாழை. இந்த படத்தை மாரி செல்வராஜ் இயக்க, நிகிலா விமல், கலையரசன், திவ்யா துரைசாமி உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்திருந்தனர்.
வாழை திரைப்படத்தின் கதை, மாரி செல்வராஜின் உண்மை வாழ்க்கையில் இருந்து எழுதப்பட்டதாக கூறப்பட்டது. இந்த நிலையில், வாழை படத்தையடுத்து, தனுஷ் உடனான ப்ராஜெக்டை மாரி செல்வராஜ் இயக்குவார் என தகவல் வெளியானது. அதற்குரிய அறிவிப்பும் வந்தது.
மாரி செல்வராஜ் - தனுஷ் கூட்டணியில் உருவாகும் அந்த படத்தின் கதை மற்றும் அதை உருவாக்கும் தளம் பெரிது என்பதால், இப்போதைக்கு அந்த படத்தை எடுப்பதற்கு தாமதமாகிறது. தனுஷும் வெவ்வேறு ப்ராஜெக்ட்களில் கமிட் ஆகி விட்டார். இதையடுத்து மாரி செல்வராஜ் வாழை 2 படத்தை எடுக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
வாழை 2 படத்தில் கதிர், நிகிலா விமல், கயாடு லோகர், பிரியங்கா மோகன் உள்ளிட்டோரை மாரி செல்வராஜ் நடிக்க வைக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஏற்கனவே கதிரும் மாரி செல்வராஜும் ‘பரியேறும் பெருமாள்’ திரைப்படத்தில் கைக்கோர்த்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த கூட்டணி உண்மையாக அமைகிறதா, அல்லது இது நெட்டிசன்களின் கெஸ்ஸிங்கா என்பது படம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் வெளியாகும் போது தெரிய வந்துவிடும்.