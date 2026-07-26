/சூர்யவன்ஷி சூறாவளி... இந்தியாவுக்கு ஆறுதல் வெற்றி - போராடி வீழ்ந்த ஜிம்பாப்வே

Vaibhav Sooryavanshi : ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான 3வது டி20ஐ போட்டியில் இந்திய அணி 35 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்று தொடரை வைட்வாஷ் செய்துள்ளது. மேலும், இந்த தொடரில் தொடர் நாயகன் விருதை வென்ற வைபவ் சூர்யவன்ஷி தனித்த சாதனையையும் படைத்துள்ளார்.
இந்தியா - ஜிம்பாப்வே அணிகளுக்கு இடையிலான 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20ஐ தொடர் இன்றுடன் நிறைவடைந்தது. மூன்றாவது போட்டியின் ஹைலைட்ஸ் மற்றும் வைபவ் சூர்யவன்ஷியின் சாதனை குறித்து இங்கு காணலாம்.
இந்திய அணி ஜிம்பாப்வே நாட்டுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டது. இந்தியா - ஜிம்பாப்வே அணிகள் மூன்று டி20ஐ போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் மோதின. ஏற்கெனவே இந்திய அணி 2-0 என்ற கணக்கில் டி20ஐ தொடரை வென்றது.
மூன்றாவது டி20ஐ போட்டி இன்று ஹராரே ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. டாஸ் வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தார். இந்திய அணி பிளேயிங் லெவனில் சிவம் தூபே, பிரின்ஸ் யாதவ் ஆகியோருக்கு ஓய்வளிக்கப்பட்டு சூர்யான்ஷ் ஷெக்டே, அசோக் சர்மா ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது.
முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 192 ரன்களை எடுத்தது. அதிகபட்சமாக ஓபனர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி இன்றும் அரைசதம் விளாசினார். இது அவரது 2வது சர்வதேச டி20ஐ அரைசதமாகும். இஷான் கிஷன் 29 ரன்களையும், ஷ்ரேயாஸ் 27 ரன்களையும், ரிங்கு சிங் 25 ரன்களையும் குவித்தனர். ஜிம்பாப்வே அணி சார்பில் பிராட் எவான்ஸ் 2 விக்கெட்டையும்; சிக்கந்தர் ராஸா, முசர்பானி, மதேவரே தலா 1 விக்கெட்டை எடுத்தனர்.
அடுத்து ஜிம்பாப்வே அணி பேட்டிங்கில் அதிகபட்சமாக ரயான் பர்ல் 54 ரன்களை குவித்தார். ஆனால், மதேவரே 28, பென் கர்ரன் 20 ரன்களை எடுத்தனர். இருப்பினும் 20 ஓவர்கள் முடிவில் ஜிம்பாப்வே அணி 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு 157 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. ஜிம்பாப்வே அணி தரப்பில் மயங்க் யாதவ் 3, யாஷ் தாக்கூர் 2, அசோக் சர்மா மற்றும் ரவி பிஷ்னோய் தலா 1 விக்கெட்டை கைப்பற்றினர். இதன்மூலம் இந்திய அணி 35 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்று, 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் தொடரை வென்றது.
இந்நிலையில், 15 வயதான வைபவ் சூர்யவன்ஷி ஆட்ட நாயகன் விருதையும், தொடர் நாயகன் விருதையும் வென்றார். இந்த வயதில் இரண்டு டி20ஐ அரைசதம் அடித்த முதல் வீரர் பெருமையை வைபவ் சூர்யவன்ஷி பெற்றிருந்தார்.