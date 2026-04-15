  • இந்திய அணிக்கு அறிமுகமாகும் வைபவ் சூரியவன்ஷி! எந்த தொடரில் தெரியுமா?

இந்திய அணிக்கு அறிமுகமாகும் வைபவ் சூரியவன்ஷி! எந்த தொடரில் தெரியுமா?

நடப்பு 2026 ஐபிஎல் தொடரில் சிறப்பாக விளையாடி வரும் 15 வயது இளம் புயல் வைபவ் சூரியவன்ஷி விரைவில் இந்திய தேசிய அணியில் அறிமுகமாக உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. 

 
வெறும் 15 வயதே ஆன இளம் கிரிக்கெட் வீரரான வைபவ் சூரியவன்ஷி, வரும் ஜூன் மாதம் அயர்லாந்து அணிக்கு எதிராக நடைபெறவுள்ள டி20 கிரிக்கெட் தொடரில் இந்திய அணிக்காக முதன்முறையாக அறிமுகமாகவுள்ளார் என்ற செய்தி கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.  

அஜித் அகர்கர் தலைமையிலான பிசிசிஐ தேர்வுக்குழு, நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் வைபவ்வின் ஆட்டத்தை தீவிரமாக கண்காணித்து வருகிறது. அயர்லாந்து சுற்றுப்பயணம் மற்றும் ஜூலை மாதம் நடைபெறவுள்ள ஜிம்பாப்வே தொடருக்கான உத்தேச இந்திய அணி பட்டியலில் இவரது பெயர் அதிகாரப்பூர்வமாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.  

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக களமிறங்கி வரும் இவர், இந்த சீசனில் இதுவரை விளையாடியுள்ள 5 போட்டிகளில் 200 ரன்களை குவித்து மலைக்க வைத்துள்ளார். இதில் மிகவும் ஆச்சரியப்பட வைக்கும் விஷயம் என்னவென்றால், இவரது ஸ்ட்ரைக் ரேட் 263.15 ஆக உள்ளது.  

எந்த அணியாக இருந்தாலும் கொஞ்சமும் பயமின்றி ஆடும் இவர், நடப்பு சாம்பியனான ஆர்சிபி அணிக்கு எதிரான போட்டியில் வெறும் 26 பந்துகளில் 78 ரன்களை விளாசி தள்ளினார். அதேபோல சிஎஸ்கே அணிக்கு எதிராக 17 பந்துகளில் 52 ரன்களும், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிராக 14 பந்துகளில் 39 ரன்களும் குவித்து, டி20 கிரிக்கெட்டில் ஒரு புதிய ஹீரோவாக உருவெடுத்துள்ளார்.  

முன்னணி பந்துவீச்சாளர்கள் வீசும் பந்துகளை மிக எளிதாக சிக்ஸர்களாக பறக்கவிடும் இவரது அசாத்தியத் திறமையை பார்த்து முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர்களும், நிபுணர்களும் வியந்து போயுள்ளனர். இதுபோன்ற ஒரு தனித்துவமான திறமையை கொண்ட வீரரை உடனடியாக இந்திய சீனியர் அணிக்கு தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் பிசிசிஐ-க்கு கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.  

வைபவ்வின் ஆட்டத்தை பார்த்து வியந்துபோன ஐபிஎல் தலைவர் அருண் தும்மால் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் ஒரு முக்கிய பதிவை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், "கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் சச்சின் டெண்டுல்கர் மற்றும் ஷபாலி வர்மா ஆகியோர் மிக இளம் வயதில் இந்திய அணிக்காக அறிமுகமான சாதனையை முறியடிக்க வைபவ் சூரியவன்ஷி முழு தகுதியானவர்" என்று வெகுவாக பாராட்டியுள்ளார்.

Vaibhav Suryavanshi Vaibhav Suryavanshi debut Vaibhav Suryavanshi age Vaibhav Suryavanshi stats IPL

