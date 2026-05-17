/இந்தியா - அயர்லாந்து டி20 தொடர் 2026.. களமிறங்கும் வைபவ் சூர்யவன்சி?

இந்திய கிரிக்கெட்டின் அடுத்த சூப்பர் ஸ்டாராகக் கருதப்படும் 15 வயதே ஆன இளம் அதிரடி வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷியை, தாமதம் இன்றி உடனடியாக இந்திய சீனியர் கிரிக்கெட் அணியில் சேர்க்க வேண்டும் என ரவி சாஸ்திரி பிசிசிஐ-க்கு (BCCI) கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
இது குறித்து சமீபத்திய பேட்டி ஒன்றில் பேசிய ரவி சாஸ்திரி, "வைபவுக்கு 14 வயதா, 15 வயதா அல்லது 16 வயதா என்பது எனக்கு முக்கியமல்ல. அவர் களத்தில் காட்டும் துணிச்சலையும், அனுபவமிக்க பந்துவீச்சாளர்களை பவுண்டரிகளுக்குப் பறக்கவிடும் விதத்தையும் தான் நான் பார்க்கிறேன். அவரிடம் பயம் என்ற வார்த்தைக்கே இடமில்லை.
எனவே, வரும் ஜூன் மாதம் நடைபெறவுள்ள அயர்லாந்துக்கு எதிரான டி20 தொடரிலேயே அவருக்கு இந்திய அணியில் வாய்ப்பளிக்க வேண்டும். ஒரு இளம் திறமையை உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்த டி20 கிரிக்கெட்டை விட சிறந்த தளம் இருக்க முடியாது" என கூறினார்.
நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி சிறப்பாக விளையாடி வருகிறார். இந்த சீசனில் இதுவரை 11 போட்டிகளில் களம் கண்டுள்ள அவர், 40 சராசரியுடன் 440 ரன்களைக் குவித்துள்ளார். எல்லாவற்றையும் விட அவரது ஸ்ட்ரைக் ரேட் 236.56 என்பது தான் பவுலர்களை மிரள வைத்துள்ளது.
குறிப்பாக, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிராக வெறும் 37 பந்துகளில் அவர் அடித்த சதம் இந்த ஆண்டின் டாப் இன்னிங்ஸ்களில் ஒன்றாகப் பார்க்கப்படுகிறது. அதுமட்டுமின்றி, நடப்புத் தொடரில் இதுவரை 40 சிக்ஸர்களைப் பறக்கவிட்டு சிக்ஸர் மன்னனாகவும் வலம் வருகிறார்.
தற்போது ஜூன் 9 முதல் 21 வரை இலங்கையில் நடைபெறவுள்ள 'இந்தியா ஏ', இலங்கை மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் அணிகள் பங்கேற்கும் முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணியில் வைபவ் இடம் பிடித்துள்ளார்.
இந்தத் தொடர் முடிந்த பிறகு, ஜூன் மாத இறுதியில் திட்டமிடப்பட்டுள்ள அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்துக்கு எதிரான டி20 தொடருக்கான இந்திய சீனியர் அணியில் இந்த 15 வயது இளம் வீரரின் பெயர் இடம் பெறுமா என்பதைப் பார்க்க ஒட்டுமொத்த இந்திய ரசிகர்களும் ஆவலாகக் காத்துள்ளனர்.