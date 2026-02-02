பட்ஜெட் விலையில் சொர்க்கம்! காதலர்களுக்கான 5 சிறந்த சுற்றுலாத் தலங்கள் இதோ

Valentine Week Budget Trips: "இந்த 2026 காதலர் தினத்தில் ₹15,000-க்குள் காதலர்கள் சென்று பார்க்க வேண்டிய 5 சிறந்த இடங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன, அவற்றின் பட்டியலை இந்த பதிவில் காணலாம்.
காதலை நாம் பெரும்பாலும் விலையுயர்ந்த பரிசுகள், ஆடம்பரமான டின்னர் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராமிற்கு ஏற்ற ஹோட்டல்களுடன் தொடர்புடையதாக பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால் உண்மை என்னவென்றால், மறக்கமுடியாத தருணங்கள் மற்றும் மகிழ்ச்சியான நினைவுகள் பணத்தால் வாங்க முடியாத விலைமதிப்பற்ற பொக்கிஷங்கள். இந்த காதலர் தினத்தில் உங்கள் காதலருடன் மறக்க முடியாத அனுபவத்தை பெற வேண்டும் என்றால், இந்தியாவில் பட்ஜெட் விலையில் இருக்கும் சில சுற்றுலா தலங்களுக்கு சென்று வரலாம்.
1. Munnar: உங்கள் காதல் மூடுபனி மலைகள், பசுமை மற்றும் அமைதியுடன் இருக்க வேண்டும் என்றால், மூணார் உங்களுக்கு ஏற்ற இடமாகும். கேரளாவில் உள்ள இந்த மலைவாசஸ்தலமானது நீண்ட காலமாக "honeymoon vibes" பெயர் பெற்றது. Romantic Vibe: குளிர்ந்த மாலைப் பொழுதுகள், லேசான மழை மற்றும் இரவிகுளம் தேசிய பூங்காவில் அமைதியான தருணங்கள், சிறப்பான அனுபவத்தை தரும். Budget Reality: Kochi-Munnar 3-இரவு/4-பகல் பேக்கேஜின் விலை சுமார் ரூ.14,500 ஆகும். ரிசார்ட்டுகள் ஒரு இரவுக்கு ரூ.1,800 சார்ஜ் செய்கிறது.
2. Ooty: "Queen of Hill Stations" என்று அழைக்கப்படும் ஊட்டி, அமைதியான, அழகான இயற்கை அழகுடன் உங்களு காதல் நேரத்தை செலவிட சிறப்பு இடமாகும். Romantic Vibe: Nilgiri Mountain Railway-ன் மெதுவாக நகரும் பொம்மை ரயிலாக இருந்தாலும் சரி,தாவரவியல் Botanical Garden வழியாக நடைப்பயணமாக இருந்தாலும் சரி, இங்குள்ள அனைத்தும் மறக்கமுடியாத அனுபவத்தை தரும். Budget Reality: வசதியான காட்டேஜ்கள் ஒரு இரவுக்கு ரூ.2,200 சார்ஜ் செய்கிறது. இரண்டு நாள் முழு பயணத்தை சுமார் ரூ.9,000க்குள் முடித்துவிடலாம்.
3. Jaipur: நீங்கள் கலாச்சாரம், வரலாறு மற்றும் அரச உணர்வுகளில் வெறி கொண்டவராக இருந்தால், குறைந்த பட்ஜெட்டில் ஜெய்ப்பூர் செல்லலாம். Romantic Vibe: பாரம்பரிய அரண்மனைகளில் தங்குவதாலும், அமர் கோட்டை போன்ற வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க கோட்டைகள் வழியாக கைகோர்த்து நடப்பதாலும், காதலர்கள் இடையே நெருக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம். Budget Reality: ஹவேலியில் தங்குவதற்கான கட்டணம் ஒரு இரவுக்கு ரூ.2,000 முதல் தொடங்குகிறது.
4. Kasol:"calm mode"க்கு மாற விரும்பும் தம்பதிகளுக்கானது கசோல் சிறந்த இடம். Budget Reality: குறைந்த செலவில் சொகுசு தங்குமிடங்கள் இங்கே எளிதாகக் கிடைக்கும்.
5. Pondicherry: பாண்டிச்சேரி கடற்கரை, கலாச்சாரம் மற்றும் ஆன்மீகத்தை விரும்பும் ஜோடிகளுக்கு ஏற்ற இடம் இதுவாகும். Romantic Vibe: French Quarterன் வண்ணமயமான தெருக்கள், சைக்கிள் சவாரிகள் மற்றும் அமைதியான கடல்கள் அனைத்தும் அஇறப்பான் அனுபவத்தை தரும். Budget Reality: Boutique தங்குமிடங்கள் ஒரு இரவுக்கு ரூ.1,900 முதல் தொடங்குகின்றன. மிகக் குறைந்த பட்ஜெட்டில் கூட, முழு நகரத்தையும் ₹1,200–₹3,000க்குள் சுற்றிப் பார்க்கலாம்.