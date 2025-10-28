பணப் பிரச்னை தீரனுமா? இரவில் இந்த விஷயங்களை செய்யாதீங்க!

Vastu Tips: வாஸ்து சாஸ்திரப்படி, இரவில் சில விஷயங்களை செய்யக் கூடாது. இதனை பின்பற்றுவதன் மூலம், வீட்டில் செல்வம் நிறைந்திருக்கும் என நம்பப்படுகிறது.
இந்துக்கள் சாஸ்திரங்களில் அதிக நம்பிக்கைகளைக் கொண்டுள்ளனர். அப்படி ஒன்றுதான் வாஸ்து. வாஸ்துபடி, சில விஷயங்களை பின்பற்றுவது வீட்டின் செல்வ செழிப்புக்கு உதவும் என நம்பப்படுகிறது. அப்படி செய்தால் தான் வீட்டில் கெடுதல்கள் விலகும் என வாஸ்து சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்படுகிறது. அந்த வகையில் இரவு நேரத்தில் வீட்டில் சில விஷயங்களை செய்யக்கூடாது என வாஸ்து சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது இந்து மதத்தில் மாலை 6:00 மணிக்கு மேல் லட்சுமி வீட்டில் வந்து குடியிருப்பதாக நம்பப்படுகிறது.
இதனால் இரவு நேரத்தில் அவற்றை செய்யக்கூடாது என வாஸ்து சாஸ்திரம் கூறுகிறது. அது என்னென்ன என்பதை இப்போது பார்ப்போம். முதலாவதாக இரவில் அங்கங்களை வெட்டுவதை நிச்சயம் தவிர்க்க வேண்டும் என வாஸ்து கூறுகிறது. இரவில் நகை வெட்டுவது அசுபமாக கருதப்படுகிறது இதனால் வீட்டில் மன ரீதியாகவும் நிதி ரீதியாகவும் பிரச்சனை எதிர்கொள்வார்கள் என வாஸ்து சாஸ்திரத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.
வாஸ்து சாஸ்திரப்படி மாலை 6 மணிக்கு மேல் வீட்டை துடைக்கவோ கூட்டவோ கூடாது என சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஏனென்றால் செல்வத்தின் தெய்வமான லட்சுமி வீட்டில் 6 மணிக்கு மேல் குடியிருப்பதாக நம்பப்படுகிறது. இதனால் ஆறு மணிக்கு மேல் வீட்டை துடைப்பது நிதி பிரச்சனையை உண்டாக்கும் என நம்பப்படுகிறது. இரவில் நான் தூங்கும் படுக்கை அறையையும் படுக்கையும் சுத்தமாக வைக்க வேண்டும். சுத்தமான படுக்கையில் தூங்குவது மன நிம்மதியை தரும் என நம்பப்படுகிறது.
வேலைக்கு சென்று வந்த களைப்பில் பலரது வீடுகளில் இரவில் பாத்திரங்கள் கழுவாமல் அப்படியே இருக்கும். எனவே இரவு நேரத்தில் அழுக்கான பாத்திரங்களை கழுவாமல் போடுவது வீட்டில் எதிர்மறையான ஆற்றலை ஏற்படுத்தும் என வாஸ்து சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. அதோடு மாலையில் வீட்டின் வாச கதவை சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும்.
அப்போதுதான் வீட்டிற்குள் வரும் லட்சுமி வீட்டிற்குள் நுழையும் என நம்பப்படுகிறது. இரவு நேரத்தில் தலைமுடியை சீவுவது நல்லதல்ல என வாஸ்து சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. இரவில் தலைமுடியை சீவுவது வீட்டில் செல்வ செழிப்பை குறைத்து, நீதி ரீதியாக பிரச்னையை ஏற்படுத்தும் என சொல்லப்படுகிறது.
வீட்டிற்குள் லட்சுமி வருவதன் மூலம் செல்வ செழிப்போடு குடும்பம் இருக்கும் என நம்பப்படுகிறது. வீட்டின் வடக்கு பகுதியை சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் செல்வத்திற்கு அதிபதியான குபேரனுக்கு வடக்கு திசை உகந்ததாக கருதப்படுகிறது. வீட்டில் செல்வர் சரிபோடு இருக்க வடக்கு திசையை தூய்மையாக வைத்திருக்க வேண்டும் என சொல்லப்படுகிறது. அதேபோல இரவில் சரியான திசையில் தூங்குவதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
முடிந்தவரை உங்கள் தலையை தெற்கு நோக்கியும், கால்களை வடக்கு நோக்கி வைக்க முயற்சி செய்யுங்கள். வீட்டில் எதிர்மறையான என் நிகழ்வுகள் நடப்பதாக உணர்ந்தால், தினமும் விரைவில் கிராம்பை கற்பூரத்துடன் சேர்த்து இரவில் எரிக்க வேண்டும். இதனால் வீட்டில் எதிர்மறை எண்ணங்கள் விலகி செல்வம் பெருகும் என வாஸ்து சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது.