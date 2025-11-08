கடனில் இருந்து தப்பிக்க.. இந்த பொருட்களை கட்டாயம் வீட்ல வச்சி பாருங்க

ஜோதிடத்தை போன்று வாஸ்து சாஸ்திரமும் மனிதர்களின் வாழ்க்கையிலும் முக்கியமான ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது. வீடு, அலுவலகம், நிலம், பணம் சார்ந்த பிரச்னைகளுக்கு பலரும் வாஸ்து சாஸ்திரத்தை நம்புவார்கள். வாஸ்து சாஸ்திரப்படி செய்தால், பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்கும் என நம்புகின்றனர்.
எனவே, கடன் பிரச்னைகளை தவிர்க்க, உங்கள் வீட்டில் சில பொருட்களை வைத்திருக்க வேண்டும் என வாஸ்து சாஸ்திரம் கூறுகிறது. அவை வறுமையை போக்கி, வீட்டில் செல்வ செழிப்போடு இருக்க முடியும் என சொல்லப்படுகிறது. எனவே, என்னென்ன பொட்களை வீட்டில் வைத்தால் கடன் தொல்லை இருக்காது என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
குபேரன் செல்வத்தின் அடையாளமாக கருதப்படுகிறார். வீட்டில் குபேர சிலை இருப்பது செல்வத்தை அதிகரிக்கும் என நம்பப்படுகிறது. அதுவும், வீட்டின் வடகிழக்கு திசை குபேரனுக்கு உகந்த இடமாக கருதப்படுகிறது. அந்த இடத்தில் குபேர சிலையை வைத்தால், வீட்டில் செல்வம் அதிகரித்து, கடன் தொல்லை நீங்கும் என வாஸ்து சாஸ்திரம் கூறுகிறது. மேலும், குபேர சிலையுடன் காசும் போட்டு வைக்கலாம்.
வீட்டின் பூஜை அறையில் லட்சுமி தேவியின் சிலை அல்லது போட்டோவை வைத்து வழிபடுங்கள். தினமும் மாலை 6 மணிக்கு லட்சுமி தேவிக்கு தனியாக விளக்கேற்றி வழிபட்டால், வீட்டில் செல்வம் பெருகும் என வாஸ்து கூறுகிறது. அதோடு, நிதி சிக்கல்களும் இருக்காது என நம்பப்படுகிறது.
வாஸ்து சாஸ்திரப்படி, மீன்கள் செழிப்பின் சின்னகளாக கருதப்படுகிறது. எனவே, வீட்டில் மீன் தொட்டி வைத்து அதில் ஒரு ஜோடி மீன் வளர்ப்பது நல்லது என கூறப்படுகிறது. வீட்டில் மீன் வளர்ப்பது மூலம் பணப்புழக்கம் அதிகமாக இருக்கும் என்றும், செழிப்பு, அமைதியை ஈர்க்கும் என வாஸ்து கூறுகிறது. இதன் மூலம், வீட்டில் மகிழ்ச்சி நீடிக்கும்.
வாஸ்து சாஸ்திரப்படி, சங்கு புனிதமானதாக கருதப்படுகிறது. இதனால், சங்கை வீட்டில் வைப்பதன் மூலம் எதிர்மறை சக்திகள் அகற்றப்பட்டு, நேர்முறை சக்திகள் வீட்டில் வரும் என நம்பப்படுகிறது. எனவே பூஜை அறையில் விளக்கிற்கு அருகில் சங்கை வைத்து வழிபடுவது கடன் பிரச்னைகளை தீர்கும் என சொல்லப்படுகிறது.
வீட்டில் துளசி, மணி பிளாண்ட் போன்ற தாவரங்களை வளர்க்கலாம். இதன் மூலம் வீட்டில் நேர்மறை ஆற்றல் அதிகரித்து, வாஸ்து குறைபாடுகளை நீக்குவதாக கருதப்படுகிறது. இருப்பினும், முட்கள் கொண்ட தாவரங்களை வளர்க்க கூடாது என வாஸ்து கூறுகிறது. துளசி, மணி பிளாண்ட் வைப்பதன் மூலம் கடன் தொல்லை நீங்கும் என நம்பப்படுகிறது. (இந்த கட்டுறை ஆன்மீக அடிப்படையிலேயே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதற்கு எந்தஒரு அறிவியல் ஆதாரமும் இல்லை. அதனால், இதற்கு ஜீ தமிழ் பொறுப்பேற்காது)