  • கடன் பிரச்னை தீரும்! துளசி செடியை வழிபடும்போது இந்த தவறை பண்ணாதீங்க!

கடன் பிரச்னை தீரும்! துளசி செடியை வழிபடும்போது இந்த தவறை பண்ணாதீங்க!

Vastu Tips For Tulsi Plant: வாஸ்து சாஸ்திரப்படி, துளசி செடிகளை வீட்டில் வளர்க்கும்போது சில விஷயங்களை கடைபிடிப்பது அவசியம். இல்லையெனில், நிதி பிரச்னைகள் ஏற்படும் என சொல்லப்படுகிறது. 
1 /7

ஜோதிடத்தில் வாஸ்து சாஸ்திரம் முக்கியமாக பார்க்கப்படுகிறது. நல்லது, கெட்டது என அனைத்திற்குமே வாஸ்து சாஸ்திரம் பின்பற்றப்படுகிறது. வாஸ்து சாஸ்திரப்படி, வீட்டில் நேர்மறை ஆற்றலை பெற, சில விஷயங்களை கடைபிடிப்பது அவசியம். குறிப்பாக, வீட்டில் வளர்க்கப்படும் துளசி செடிகளை சரியாக பராமரிப்பது முக்கியம்.   

2 /7

இல்லையெனில், வீட்டில் எதிர்மறை ஆற்றலை ஏற்படுத்தும் என வாஸ்து சாஸ்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பொதுவாகவே, துளசி செடியை வழிபட்டால் செல்வம், செழிப்பு கிடைக்கும் என்பது இந்துக்களின் நம்பிக்கையாக இருக்கிறது.  இதனால், பலரது வீடுகளில் துளசி செடிகள் வளர்க்கப்பட்டு வருகிறது. ஆனால், துளசி செடிக்கு பூஜை, விளக்கேற்றும்போது சில விதிகளை கடைபிடிக்கவும்.  

3 /7

மற்ற வழிபாட்டிற்கு பயன்படுத்தப்படும் பூக்கள் போன்ற சில பொருட்களை துளசி செடிக்கு காணிக்கையாக வைக்க கூடாது என வாஸ்து சாஸ்திரத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. இப்படி மற்ற வழிபாடுகளுக்கு வைத்ததை துளசி செடிக்கு காணிக்கையாக வைத்தால், நிதி பிரச்னைகள் ஏற்படலாம் என வாஸ்து சாஸ்திரம் கூறுகிறது.   

4 /7

துளசி செடிக்கு ஒருபோதும் கரும்பு சாறு படைக்க கூடாது என வாஸ்து சாஸ்திரம் கூறுகிறது. இல்லையெனில், கடன் பிரச்னைகள் நீங்காமல் இருக்கும் என சொல்லப்படுகிறது. மேலும், குடும்பத்தில் பிரச்னைகள், குழப்பங்கள் ஏற்படலாம் என வாஸ்து சாஸ்திரம் கூறுகிறது.   

5 /7

பலர் துளசி செடியின் மீது பால் கலந்த தண்ணீரை ஊற்றுவார்கள். இதனால், துளசி செடி சில நாட்களில் காய்ந்து போகும். இதனால், வீடுகளில் எதிர்மறை ஆற்றலை அதிகரித்து, குடும்ப பிரச்னை, நிதி சிக்கல், வேலையில் பிரச்னை போன்றவை ஏற்படக் கூடும் என வாஸ்து சாஸ்திரம் கூறுகிறது.   

6 /7

துளசி செடிக்கு கருப்பு எள் போன்ற கருப்பு நிறத்தில் இருக்கும் உணவுகளை காணிக்கையாக வைக்க கூடாது. இது வாஸ்து சாஸ்திரப்படி, அசுபமாக கருதப்படுகிறது. இப்படி செய்வதால், வீடுகளில் எதிர்மறை சக்திகளை அதிகரிக்கும் என கூறப்படுகிறது.  

7 /7

தினமும் காலை எழுந்ததும் துளசிக்கு அருகில் விளக்கேற்றி அதன் மீது தண்ணீர் ஊற்ற வேண்டும்.  வீட்டில் கிழக்கு அல்லது வடகிழக்கு திசையில் துளசியை வளர்ப்பது சிறந்ததாக கருதப்படுகிறது. ஏகாதசி, ஞாயிற்று கிழமைகளில் துளசி செடிகளை தொடுவது நல்ல தல்ல என வாஸ்துவில் கூறப்படுகிறது. (இந்த கட்டுறை ஆன்மீக அடிப்படையிலேயே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதற்கு எந்தஒரு அறிவியல் ஆதாரமும் இல்லை. அதனால், இதற்கு ஜீ தமிழ் பொறுப்பேற்காது)          

vastu tips Vastu Shastra vastu tips for tulsi plant Tulsi plant vastu tips for wealth Vastu Tips for Money tulsi plant vastu tips

