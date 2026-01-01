English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
2026 புத்தாண்டு காலண்டரை ‘இந்த’ திசையில் மாட்டுங்க! இல்லன்னா பெரிய பிரச்சனை வரும்..

Vastu Tips Do Not Place Calendar On This Side : வீட்டிற்கு நாம் புதிதாக வாங்கி வரும் காலண்டரை, ஒரு திசையில் மாட்டவே கூடாதாம். அது எந்த திசை தெரியுமா? இதோ முழு விவரம்!

 

Vastu Tips Do Not Place Calendar On This Side : 2025ஆம் ஆண்டு, இப்போதுதான் ஆரம்பித்தது போல இருந்தது. ஆனால், அதற்குள்ளாகவே முடிந்து விட்டது. எப்படியும் அனைவர் வீட்டிலும் புத்தாண்டு காலண்டர் ஒன்றை வாங்கியிருப்போம். அந்த காலண்டரை வீட்டின் எந்த பக்கத்தில் மாட்ட வேண்டும், எந்த பக்கத்தில் மாட்டவே கூடாது என தெரியுமா? இங்கே தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.
2025ஆம் ஆண்டு முடிந்து, 2026ஆம் ஆண்டில் அடியெடுத்து வைத்து விட்டோம். வழக்கமாக புத்தாண்டு தொடங்கும் போது, நம்மில் பலர் சில புதிய பொருட்களை வீட்டில் வாங்கி வைப்போம். அப்படி புதிதாக அவசியம் வாங்க வேண்டிய பொருட்களுள் ஒன்று, காலண்டர்.

புத்தாண்டு காலண்டர், தமிழகத்தை பொருத்தவரி லக்‌ஷ்மி, சரஸ்வதி, முருகன், பெருமாள் என பல் தெய்வங்களின் சிலை புகைப்படங்கள் பொருந்தியவாறு இருக்கும். இப்படி நாமே ஒரு காலண்டரை வாங்கினாலும் சரி, நமக்கு யாரேனும் கொடுத்தாலும் சரி, எப்படி இருந்தாலும் அதை எந்த திசையில் மாட்ட வேண்டும் தெரியுமா?

புத்தாண்டு காலண்டர் வாங்கிய பின்பு, அது கிழக்கு அல்லது வடக்கு திசையை நோக்கியபடி மாட்ட வேண்டுமாம். அதிலும் குறிப்பாக, அதில் தெய்வங்களின் படங்கள் ஏதேனும் அச்சிடப்பட்டு இருந்தால், அதில் இருக்கும் சாமியின் முகம் வடக்கு திசை நோக்கியபடி இருக்க வேண்டுமாம்.

இப்படி மாட்டுவதால் வீட்டில் செல்வத்தின் வளர்ச்சி பெருகுவதோடு, வீட்டில் தெய்வத்தின் அருளும் பெருகும் என வாஸ்து சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்படுகிறது. 

இந்த சமயத்தில், நாம் காலண்டரை மாட்டக்கூடாத திசை பற்றியும் பார்க்க வேண்டும். புத்தாண்டு காலண்டரை, நாம் தெற்கு திசையை நோக்கியவாறு மாட்டவே கூடாது என சொல்லப்படுகிறது. அப்படி மாட்டினோமே ஆனால் வீட்டில் இருக்கும் குடும்பத்தினரின் உடல் நலன் பாதிக்கப்படுவதோடு, அவர்களின் தொழில் வாழ்விலும் பிரச்சனை ஏற்படுமாம்.

நம்மில் பலர் செய்யும் தவறு ஒன்று இருக்கிறது. நாம், ஓரிரண்டு காலண்டரை வாங்கிவிட்டு அதனை அப்படியே மாட்டி வைத்து விடுவோம். தனித்தனி தேதிகளை கொண்ட காலண்டரை வாங்கினோம் என்றால் அதில் தேதி கிழிக்காமல் விட்டு விடுவோம். இப்படி செய்வதால், வீட்டில் எந்த விஷயமும் முன்னேறாமல் இருக்குமாம்.

இப்படி தேதி கிழிக்கப்படாமல் இருப்பதால், வீட்டில் உள்ளவர்களின் மனநிலையும் மேம்படாமல் இருக்கும் என நம்பப்படுகிறது. பொறுப்பு துறப்பு: இவை அனைத்தும் பொதுவான தகவல்கள் மற்றும் கணிப்புகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதனை ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) உறுதிப்படுத்தவில்லை. 

vastu tips Calendar 2026 House Family Conflicts Vastu Problem

