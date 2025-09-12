English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

சிம்மத்தில் சுக்கிரன்: செப்டம்பர் 15 முதல் இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜ வாழ்க்கை!

சுக்கிர பகவான் சிம்ம ராசிக்குள் நுழைய உள்ளதால் சில ராசிக்கு அதிர்ஷ்டம் என்று ஜோதிட வல்லுநர்கள் கணித்துள்ளனர். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகள் யார் யார் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
நவக்கிரகங்களில் இன்பம், செல்வம், காதல், ஆடம்பரம் மற்றும் மகிழ்ச்சிக்கு காரணியாக விளங்குபவர் சுக்கிர பகவான். ஒருவரது ஜாதகத்தில் சுக்கிரன் வலுவாக இருந்தால், அவருக்கு அனைத்து விதமான செல்வ செழிப்பும் தேடி வரும்!

அந்த வகையில் சுக்கிர பகவான் வரும் செப்டம்பர் 15 அன்று, சிம்ம ராசிக்குள் நுழைகிறார். இந்த சுக்கிரன் பெயர்ச்சி, குறிப்பிட்ட சில ராசிக்காரர்களுக்கு அமோகமான பலன்களை அள்ளி தரவுள்ளது.

இந்த சுக்கிர பெயர்ச்சியின் மூலம், இந்த மூன்று ராசிக்காரர்களும் வாழ்வில் ஒரு புதிய உத்வேகத்தையும், வளர்ச்சியையும் காண்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அவர்கள் யார் யார் என்று பார்ப்போம்.

சிம்மம் சுக்கிரனின் இந்த பெயர்ச்சி, சிம்ம ராசியிலேயே நிகழ்வதால், இதன் முழு பலன்களையும் இந்த ராசிக்காரர்கள் அனுபவிப்பார்கள். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும். புதிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும். எடுக்கும் அனைத்து முயற்சிகளிலும் வெற்றி கிட்டும். 

துலாம் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு சுக்கிர பகவானின் முழுமையான கருணை பார்வை கிடைக்கும். குடும்பத்தில் நீண்ட நாட்களாக இருந்து வந்த சண்டைகள், சச்சரவுகள் முடிவுக்கு வந்து மகிழ்ச்சியும், செழிப்பும் அதிகரிக்கும். சமூகத்தில் செல்வாக்கும், மரியாதையும் உயரும். 

விருச்சிகம் இந்த சுக்கிரன் பெயர்ச்சி, விருச்சிக ராசிக்காரர்களின் அதிர்ஷ்டத்தை தட்டி எழுப்பும் ஒரு காலமாக அமையப்போகிறது. தொட்ட காரியங்கள் அனைத்திலும் வெற்றி கிடைக்கும். புதிய வருமான வழிகள் உருவாகி, பணப் பற்றாக்குறை நீங்கும். நிதி நிலைமை வலுப்பெறும்.  

