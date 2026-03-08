English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ரேவதி நட்சத்திரத்தில் சுக்கிரன்: நிதி நெருக்கடிக்கு உள்ளாகப்போகும் 5 ராசிகள்

Venus Transit 2026 in Revati Nakshatra: வேத ஜோதிடத்தின்படி, சுக்கிரன் மார்ச் 15, 2026 அன்று ரேவதி நட்சத்திரத்தில் நுழைவார். இந்த சுக்கிர நட்சத்திர மாற்றம் ஐந்து ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சவால்களையும், துன்பங்களையும் தருவதாக கருதப்படுகிறது. இந்த நேரத்தில் எந்தெந்த ராசிக்காரர்கள் சிறப்பு எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
ஜோதிடத்தில், சுக்கிரன் மகிழ்ச்சி, செல்வம் மற்றும் செழிப்பு ஆகியவற்றை அள்ளித் தரும் கிரகமாகும். சுக்கிரன் ஒரு நட்சத்திரத்தில் நுழையும்போது, ​​அது 12 ராசிகளின் நிதி மற்றும் குடும்ப வாழ்க்கையையும் பாதிக்கிறது. அந்த வகையில் வரும் மார்ச் 15, 2026 அன்று, சுக்கிரன் புதனின் அதிபதி நட்சத்திரமான ரேவதி நட்சத்திரத்தில் இடம்பெயர்வார். எனவே, இந்த நட்சத்திரத்தில் சுக்கிரன் நுழைவது எந்த ஐந்து ராசிகளுக்கு நிதி நெருக்கடிக்கடி, பணப்பற்றகுறை, கஷ்டங்களை அனுபவிக்கப் போகிறார்கள் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.   

மேஷ ராசிக்கு சுக்கிரன் ரேவதி நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைவதால் செலவுகள் அதிகரிக்கும். இந்த நேரத்தில் ஆடம்பரப் பொருட்களுக்கு அதிகமாகச் செலவிடுவது வீட்டு வரவு செலவுத் திட்டத்தை சீர்குலைக்கும். இந்த நேரத்தில் முதலீட்டு விஷயங்களில் இழப்பு ஏற்படும். முக்கிய நிதி முடிவுகளை தற்போதைக்கு ஒத்திவைக்கவும்.  

கடக ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த சுக்கிரன் ராசி மாற்றம் அதிர்ஷ்டத்தை பாதிக்கும், வேலையில் தடைகள் ஏற்படலாம். வேலைகள் தடைபடலாம், இதனால் நிதி இழப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. மூதாதையர் சொத்துக்களால் தகராறு ஏற்படலாம். முக்கியமான ஆவணங்களை கையெழுத்திடுவதற்கு முன் முழுமையாக சரிபார்க்கவும்.  

சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி கஷ்டத்தை தரும். வேலையில் உங்களின் நற்பெயர் பாதிக்கப்படலாம், அல்லது மறைமுக எதிரிகளால் வணிக இழப்புகளைச் சந்திக்க நேரிடும். இந்தக் காலகட்டத்தில் கடன் கொடுப்பதைத் தவிர்க்கவும், ஏனெனில் பணத்தைத் திரும்பப் பெறுவது மிகவும் கடினமாக இருக்கும்.  

தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு, வீட்டு வசதிகள் மற்றும் வாகனங்களுக்கான தேவையற்ற செலவுகள் அதிகரிக்கக்கூடும். ரியல் எஸ்டேட் தொடர்பான விஷயங்களில் நிதி சிக்கல்கள் ஏற்படலாம். குடும்ப மோதல்கள் உங்கள் செயல்திறனை பாதிக்கும், இது உங்கள் வருமானத்தை பாதிக்கும்.  

மீன ராசியின் ரேவதி நட்சத்திரத்தில் சுக்கிரன் நட்சத்திரம் பெயர்ச்சி சுமாரான பலன்களையே தரும். மதிப்புமிக்க பொருட்களை இழந்துவிடுவோமோ அல்லது திருடப்படுமோ என்ற பயம் தொடர்ந்து இருக்கும். உங்கள் ஆடம்பரப் பொருட்களைக் கட்டுப்படுத்துங்கள் மற்றும் உங்கள் உடைமைகளின் பாதுகாப்பு குறித்து விழிப்புடன் இருங்கள்.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

Venus Revathi Zodiac Signs Shukra Gochar

