சுக்கிரன் - குரு சேர்க்கை 2026: மார்ச் 18 முதல் இந்த 4 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்!

குரு சுக்கிரன் சேர்க்கையால் மார்ச் 18 முதல் 4 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்
2026 மார்ச் 18 முதல் இந்த இரு கிரகங்களும் இணைந்து ஏற்படுத்தும் மாற்றங்கள் சில ராசிகளுக்குப் பொற்காலமாக அமையப்போகிறது. அதன் விரிவான விவரங்கள் இதோ:
வரும் மார்ச் 18-ஆம் தேதி, குருவும் சுக்கிரனும் இணைந்து 'கேந்திர திருஷ்டி யோகத்தை' உருவாக்குகின்றனர். ஜோதிட ரீதியாக, இரு பெரும் சுப கிரகங்கள் ஒன்று சேரும்போது அல்லது ஒன்றை ஒன்று பார்க்கும் போது, அது சமூகத்தில் சுப காரியங்களையும், பொருளாதார வளர்ச்சியையும் தூண்டும்.
ஒரு ராசியின் அதிபதி கிரகம் மாறும்போது அல்லது வலுப்பெறும்போது அந்த ராசிக்காரர்களுக்கு முழுமையான பலன்கள் கிடைக்கும். அந்த வகையில், குருவை அதிபதியாகக் கொண்ட தனுசு, மீனம் மற்றும் சுக்கிரனை அதிபதியாகக் கொண்ட ரிஷபம், துலாம் ராசிகளுக்கு இந்த மார்ச் மாத மாற்றம் நேரடி நன்மைகளைத் தரும்.
3. ரிஷபம் (Taurus): சுக்கிரன்-குரு சேர்க்கையால் ரிஷப ராசியினரின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை (Personal Life) மேம்படும். கணவன்-மனைவி அல்லது வாழ்க்கைத் துணையுடன் இருந்து வந்த மனக்கசப்புகள் நீங்கி, அன்னியோன்யம் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும்.
4. ரிஷபம் (Taurus): பணியிடத்தில் மேலதிகாரிகள் மற்றும் சக ஊழியர்களின் முழு ஆதரவு உங்களுக்குக் கிடைக்கும். பொருளாதார நிலை முன்பு இருந்ததை விடச் சீராகும். புதிய முதலீடுகளைச் செய்ய இது உகந்த நேரம், ஆனால் அவசரப்படாமல் சிந்தித்துச் செயல்படுவது இரட்டிப்பு லாபத்தைத் தரும்.
5. துலாம் (Libra): துலாம் ராசிக்கு அதிபதியே சுக்கிரன் என்பதால், குருவின் பார்வை இவர்களுக்குப் புதிய வாய்ப்புகளைத் தேடித்தரும். திருமண வாழ்க்கையில் இருந்த சிக்கல்கள் மறைந்து, உறவுகள் பலப்படும். சமூகத்தில் உங்கள் மீதான மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும்.
6. துலாம் (Libra): தொழில் ரீதியாகப் பெரிய மாற்றங்கள் அல்லது பதவி உயர்வுகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் நீண்ட காலத் திட்டங்கள் இப்போது பலன் கொடுக்கத் தொடங்கும். பண வரவு அதிகரிப்பதற்கான புதிய வழிகள் பிறக்கும்.
7. தனுசு (Sagittarius): தனுசு ராசியின் அதிபதி குரு என்பதால், இந்த யோகம் உங்களுக்குத் தன்னம்பிக்கையைத் தரும். உங்கள் இலக்குகள் குறித்து இத்தனை காலம் இருந்த குழப்பங்கள் நீங்கி, தெளிவு பிறக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாக வாய்ப்புள்ளது.
8. தனுசு (Sagittarius): வேலை தேடிக்கொண்டிருப்பவர்களுக்குத் தகுதிக்கேற்ற நல்ல வேலை அமையும். ஏற்கனவே பணியில் இருப்பவர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு அல்லது விரும்பிய இடமாற்றம் கிடைக்கலாம். மற்றவர்களுடன் பழகும் விதம் உங்களுக்கு வெற்றியைத் தேடித்தரும்.
9. மீனம் (Pisces): மீன ராசிக்காரர்களுக்குக் குடும்பத்துடன் அதிக நேரம் செலவிடும் வாய்ப்பு அமையும். உறவுகளுக்கு இடையே இருந்த இடைவெளி குறையும். குடும்ப விசேஷங்கள் அல்லது சுப நிகழ்ச்சிகள் நடத்தத் திட்டமிடுவீர்கள்.
10. மீனம் (Pisces): உங்கள் கரியரில் (Career) இது ஒரு மைல்கல்லாக அமையலாம். கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற அங்கீகாரம் கிடைக்கும். பொருளாதார ரீதியாகப் பல வாய்ப்புகள் உங்கள் கதவைத் தட்டும்; சரியான நேரத்தில் சரியான முடிவை எடுப்பது உங்களைச் செல்வந்தராக்கும்.