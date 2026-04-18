சுக்கிர நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு விஸ்வரூப வளர்ச்சி, பணயோகம் ஆரம்பம்

Sukra Nakshatra Peyarchi April 2026: தமிழ் பஞ்சாங்கத்தின் படி, ஏப்ரல் 27 அன்று, சுக்கிரன் சந்திரனுக்குரிய நட்சத்திரமான ரோகிணி நட்சத்திரத்தில் பிரவேசிக்கப் போகிறார்; இது ரிஷபம் உள்ளிட்ட குறிப்பிட்ட ராசிகளின் வாழ்வில் சுப பலன்களைக் கொண்டுவரக்கூடும்.
ஜோதிட சாஸ்திரத்தில், சுக்கிரன் (Venus) அசுரர்களின் குருவாக மட்டுமல்லாமல், திருமணம், உலகியல் இன்பங்கள், அழகு, செல்வம் மற்றும் செழிப்பு ஆகியவற்றின் முதன்மையான காரகராகவும் கருதப்படுகிறார். ஏப்ரல் மாதத்தின் இறுதியில், சுக்கிரன் ரிஷப ராசியிலும், கிருத்திகை நட்சத்திரத்திலும் சஞ்சரிப்பார். அதைத் தொடர்ந்து, ஏப்ரல் 27-ஆம் தேதியன்று, சுக்கிரன் ரோகிணி நட்சத்திரத்திற்குள் பிரவேசிப்பார். சந்திரனை அதிபதியாகக் கொண்ட ரோகிணி நட்சத்திரத்திற்குள் சுக்கிரன் மேற்கொள்ளும் இந்த இடப்பெயர்வு, தனித்துவமான மற்றும் மாறுபட்ட தாக்கங்களை பல்வேறு ராசிகளின் மீது செலுத்தக்கூடும் என்பதால், இது மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த மாற்றத்தின் விளைவுகள் 12 ராசிகளிலும் உணரப்படக்கூடியதாக இருந்தாலும், சில ராசிகளுக்கு இக்காலம் மிகவும் சுபமானதாக அமையவிருக்கிறது. இந்த ராசிகள் தங்கள் வாழ்க்கையில் பல நேர்மறையான மாற்றங்களைக் காணலாம்; அத்துடன், அந்தஸ்தும் மதிப்பும் உயரும். ரோகிணி நட்சத்திரத்திற்குள் சுக்கிரன் பிரவேசிப்பதன் மூலம் எந்தெந்த ராசிகள் நன்மையடையப் போகின்றன என்பதை இப்போது காண்போம்...
ஏப்ரல் 27 அன்று இரவு 9:08 மணிக்கு சுக்கிரன் ரோகிணி நட்சத்திரத்தில் பிரவேசிக்கிறார். அதைத் தொடர்ந்து, மே 8 வரை இந்த நட்சத்திரத்திலேயே சஞ்சரித்த பிறகு, அவர் மிருகசிரீட நட்சத்திரத்திற்குள் நுழைவார்.
ரிஷபம்: ரோகிணி நட்சத்திரத்தில் பிரவேசிக்கும்போது, இந்த ராசியின் கோச்சார அட்டவணையில் சுக்கிரன் லக்ன ஸ்தானத்தில் அமர்ந்திருப்பார். இதன் விளைவாக, இந்த ராசியைச் சேர்ந்தவர்கள் தங்கள் வாழ்வின் பல்வேறு துறைகளிலும் நற்பலன்களைப் பெறக்கூடும். உங்கள் ஆளுமையில் நேர்மறையான மேம்பாட்டையும், அதனோடு இணைந்த சுய நம்பிக்கையின் அதிகரிப்பையும் நீங்கள் உணரலாம். மேலும், பொருளாதார ஆதாயத்திற்கான வலுவான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன; புதிய வருமான வழிகளும் திறக்கப்படலாம். மகிழ்ச்சி மற்றும் செழிப்பிற்கான வாய்ப்புகள் வலுப்பெற உள்ளன. நீங்கள் தீட்டும் புதிய திட்டங்கள் வெற்றிபெற வாய்ப்புள்ளது.
சிம்மம்: சுக்கிரன் ரோகிணி நட்சத்திரத்திற்குள் பெயர்ச்சி அடைவது நன்மை பயக்கும். இந்த ராசியைப் பொறுத்தவரை, சுக்கிரன் கோச்சார அட்டவணையின் பதினோராம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கவுள்ளார். இதன் விளைவாக, இந்த ராசியைச் சேர்ந்தவர்கள் தங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில் ஆதாயங்களை அனுபவிக்கக்கூடும். இந்தப் பெயர்ச்சியானது தொழில் வாய்ப்புகளையும், உங்கள் நற்பெயரையும் வலுப்படுத்தவிருக்கிறது; உங்கள் முயற்சிகள் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி பாராட்டப்படும். வேலையில்லாதவர்களுக்கு, வேலை பெறுவதற்கான சாதகமான வாய்ப்புகள் உருவாகக்கூடும்.
மகரம்: மகர ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சுக்கிரன் ரோகிணி நட்சத்திரத்திற்குள் பெயர்ச்சி அடைவது மிகவும் சுபமானதாகக் கருதப்படுகிறது. சுக்கிரன் இந்த ராசியினரின் ஜாதகத்தில் ஐந்தாம் வீட்டில் பிரவேசிக்கிறார். இதன் விளைவாக, இந்த ராசியைச் சேர்ந்தவர்கள் கல்வித் துறையில் நன்மைகளை அனுபவிக்கக்கூடும். வாழ்க்கையின் பல்வேறு துறைகளிலும் நீங்கள் வெற்றியை அடைய வாய்ப்புள்ளது. போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவதோடு, உயர்கல்விக்காக ஒரு புகழ்பெற்ற கல்வி நிறுவனத்தில் சேர்க்கையையும் நீங்கள் பெறக்கூடும்.
சுக்கிரன் ஏப்ரல் 27, 2026 வரை கிருத்திகை நட்சத்திரத்தில் சஞ்சரித்து, பின்னர் ரோகிணி நட்சத்திரத்தில் பிரவேசிப்பார். இந்தக் காலகட்டத்தில் உருவாகும் ராஜ யோகம், பல ராசிகளுக்கு, குறிப்பாக காதல், தொழில் மற்றும் நிதி விஷயங்களில் சுப பலன்களைத் தரக்கூடும்.
சுக்கிர பகவானின் அருள் பெற "ஓம் அச்வத்வஜாய வித்மஹே தநுர் ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ சுக்ர: ப்ரசோதயாத்" மந்திரத்தை சொல்லவும். சுக்கிரனின் அருளையும், நற்பலன்களையும் பெறுவீர்கள்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.