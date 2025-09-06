மகாளய பட்சம் நாளில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு மகா ராஜயோகம், அதிர்ஷ்டம்

Venus Transit 2025: சுக்கிரன் விரைவில் ஆயில்யம் நட்சத்திரத்தின் மூன்றாவது பாதத்தில் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார், இது 12 ராசிகளிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். எனவே அந்த 3 அதிர்ஷ்ட ராசிகள் எவை என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
Sukran Peyarchi Palangal: சுக்கிரன் அறிவாற்றல், அழகு, உலக இன்பம், பேச்சாற்றல், செல்வம், திறமை, ஆடம்பரம், செழிப்பு, திருமண வாழ்க்கை, குழந்தைகள், வசீகரம் ஆகியவற்றின் காரணி கிரகமாக உள்ளார். அதன்படி சுக்கிரன் விரைவில் ஆயில்யம் நட்சத்திரத்தின் மூன்றாவது பாதத்தில் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார்.
செப்டம்பர் 9, 2025 அன்று, சுக்கிரன் ஆயில்யம் நட்சத்திரத்தின் மூன்றாவது இடத்திற்குப் பெயர்ச்சி அடைவார். செப்டம்பர் 3 ஆம் தேதி சுக்கிரன் ஆயில்யம் நட்சத்திரத்தில் நுழைந்தார். செப்டம்பர் 15 வரை சுக்கிரன் இந்த நட்சத்திரத்தில் இருப்பார்.
காதல் என்பது பொருள் மகிழ்ச்சிக்கும் திருமண வாழ்க்கைக்கும் காரணியாகும், எனவே ஆயில்யம் நட்சத்திரத்தின் மூன்றாவது இடத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடைவது மூன்று ராசிகளுக்கு சாதகமான பலனைத் தரக்கூடும்.
மிதுனம்: மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு, சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி பணம் சம்பாதிப்பதற்கான புதிய வழிகளைத் திறக்கும். வீட்டில் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை இருக்கும். வாழ்க்கையில் காதல் வரலாம். கலை, இசை அல்லது எழுத்து தொடர்பான வேலைகளைச் செய்பவர்கள் முன்னேற்றம் அடைவார்கள்.
கன்னி: கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு, சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி பல நன்மைகளைத் தரும். திடீர் பண ஆதாயங்களுக்கான கதவுகள் திறக்கும். வேலை அல்லது தொழிலில் முன்னேற்றம் ஏற்படலாம், மேலும் மிகுந்த மரியாதை கிடைக்கும். உங்கள் உடல்நலத்தில் சிறப்பு கவனம் செலுத்துங்கள்.
விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு, சுக்கிரன் அதிர்ஷ்டப் பகுதியில் பெயர்ச்சி அடைவதால், அனைத்து துறைகளிலும் வெற்றி பெற முடியும். வேலை அல்லது தொழிலில் நிறைய பணம் சம்பாதிப்பார்கள். அரசாங்க வேலைகள் முடிவடையத் தொடங்கும்.
வாழ்வில் அனைத்து விதமான செல்வங்களைப் பெறவும், கல்வி, அறிவாற்றல், பேச்சாற்றல் ஆகியவற்றில் சிறந்து விளங்கவும், பல துறைகளில் வெற்றிகளைக் குவிக்கவும் உதவும் சுக்கிரன் அருள் பெற, ‘ஹிமகுந்த ம்ருணாலாபம் தைத்யானாம் பரமம் குரும் ஸர்வ சாஸ்த்ர ப்ரவக்தாரம் பார்க்கவம் ப்ரணமாம்யஹம்’ என்ற ஸ்தோத்திரத்தை தினமும் பாராயணம் செய்வது நல்லது.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.