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கடகத்தில் சுக்கிரன் - குருவுடன் சேர்க்கை! 3 ராசிகளுக்கு எச்சரிக்கை.. இன்று முதல் கஷ்ட காலம்

Written ByR Balaji
Published: Jun 08, 2026, 09:42 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:42 PM IST

Venus Transit Cancer Jupiter Conjunction 2026: சுக்கிர பகவான் இன்று ஜூன் 08 ஆம் தேதி கடக ராசிக்குள் நுழைந்துள்ளார். அங்கு குருவுடன் சேர்க்கை ஆகிறார். இந்த சேர்க்கை குறிப்பிட்ட 3 ராசிகளுக்கு எதிர்மறையான பலன்களை கொடுக்க இருக்கிறது. அவர்கள் ஒரு மாதத்திற்கு பல்வேறு சவால்களை எதிர்கொள்ள இருக்கின்றனர். 

 

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ஜூன் 8 ஆம் தேதி மாலை சரியாக 5:47 மணிக்கு சுக்கிர பகவான் கடக ராசிக்குள் பிரவேசித்துள்ளார். வரும் ஜூலை 4 ஆம் தேதி வரை அவர் இதே ராசியில் நீடிப்பார். குரு ஏற்கனவே கடக ராசியில் இருப்பதால் சுக்கிரன் குருவுடன் சேர்க்கை ஆகிறார். இதன் காரணமாக, சில ராசிக்காரர்களுக்கு தேவையற்ற செலவுகள் அதிகரிப்பதோடு, மன அழுத்தமும் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

 

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மேஷம்: சுக்கிரன் கடக ராசிக்குள் நுழைந்துள்ளதால், மேஷ ராசிக்காரர்கள் நிதி விஷயங்களில் கூடுதல் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். தேவையற்ற செலவுகள் அதிகரிக்கலாம். திருமண வாழ்க்கையில் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால், பேசும்போது நிதானம் தேவை. வீடு, வாகனம் அல்லது சொத்து சார்ந்த விஷயங்களில் சில தடங்கல்கள் வரலாம்.

 

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தனுசு: சுக்கிரனின் இந்தபெயர்ச்சி உங்கள் பொறுமையை சோதிக்கும். வேலைவாய்ப்பு, போட்டித் தேர்வுகளில் நீங்கள் எதிர்பார்த்த முடிவுகளை பெற சற்று தாமதமாகலாம். தற்போதைக்கு முதலீடுகள் மற்றும் பெரிய நிதி முடிவுகளை தள்ளிப்போடுவது நல்லது. எந்தவொரு முக்கியமான முடிவை எடுப்பதற்கு முன்பும் அனுபவம் வாய்ந்தவர்களின் ஆலோசனையை பெறுங்கள்.

 

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கும்பம்: இந்த காலகட்டத்தில் கும்ப ராசிக்காரர்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். குறிப்பாக பணியிடத்தில் கவனம் அவசியம். அவசரப்பட்டு எந்தவொரு நிதி முடிவுகளையும் எடுக்க வேண்டாம். இந்த காலகட்டத்தில் ஏற்படும் சவால்கள் உங்களின் கவலையை அதிகரிக்கும், இது உங்களை தவறான சகவாசத்திற்கு வழிநடத்தக்கூடும் என்பதால் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும். தேவையில்லாமல்பணம் செலவழிப்பதை தவிர்க்கவும். இல்லையெனில் கடுமையான பொருளாதார நெருக்கடியைச் சந்திக்க நேரிடும்.

 

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பரிகாரம்: சுக்கிரனின் எதிர்மறையான பலன்களிலிருந்து தப்பிக்க தினமும் "ஓம் சுக்ராய நமஹ" என்ற மந்திரத்தை 108 முறை உச்சரிக்கவும். திருமணமான பெண்களுக்கு அழகு சாதனப் பொருட்களைப் பரிசாக வழங்கலாம். மேலும், உங்களையும் உங்கள் வீட்டையும் எப்போதும் தூய்மையாக வைத்துக் கொள்வது சுக்கிரனின் அருளை பெற்றுத் தரும்.

 

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(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

 

TAGS:
Venus Transit 2026
Astrology Tamil
Sukran peyarchi
Rasi Palan
Zodiac predictions

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