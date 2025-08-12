இன்னும் 9 நாட்களில் கடகத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி.. 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட், மகிழ்ச்சி, செலவம் பெருகும்

Venus Transit August 2025: ஆகஸ்ட் 21 ஆம் தேதி கடக ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடையப்போகிறார். அவரது பெயர்ச்சியால், 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் உண்டாகும் மிகப்பெரிய திருப்பத்தியை தரக்கூடும்.
Venus Transit August 2025: ஆகஸ்ட் மாதம் கிரகப் பெயர்ச்சியைப் பொறுத்தவரை மிகவும் முக்கியம் வாய்ந்த மாதமாகும். இந்த மாதம், செல்வம் மற்றும் செழிப்புக்கு அதிபதியான சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார்.
ஜோதிடத்தின் படி, மாதா மாதம் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடைகிறார். அந்தவகையில் ஜூலை 26 அன்று மிதுன ராசிக்குள் நுழைந்த சுக்கிரன் இப்போது கடக ராசிக்குள் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். சுக்கிரனின் ராசி மாற்றத்தால், பல ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தின் கதவுகள் திறக்கப் போகின்றன. அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளைப் பற்றி தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மேஷம்: ஆகஸ்ட் 21 ஆம் தேதி நிகழப் போகும் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு பொற்காலமாக இருக்கும். சமூகத்தில் உங்கள் மரியாதை அதிகரிக்கும். சமூக நிகழ்வுகளில் நீங்கள் தலைமை விருந்தினராக அழைக்கப்படலாம். கார் அல்லது சொத்து வாங்கலாம். தொழில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
மிதுனம்: சுக்கிரனின் பெயர்ச்சியால் மிதுன ராசிக்காரர்கள் பல துறைகளில் வெற்றி பெறலாம். இசையின் மீதான உங்கள் நாட்டம் அதிகரிக்கும். மனம் ஆன்மீகத்தை நோக்கி செல்லும். உங்கள் குடும்பத்தினருடன் ஹரித்வார்-ரிஷிகேஷ் பயணம் செல்லலாம். இது மன அமைதியைத் தரும். வருமான அதிகரிக்கலாம், இதன் காரணமாக உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும்.
தனுசு: ஆகஸ்ட் 21 நிகழப் போகும் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு பல நன்மைகளைத் தரும். அனைத்து துறையிலும் உங்கள் முயற்சிகள் நேர்மறையான பலன்களைத் தரும். பல பொருள் இன்பங்களைப் பெறலாம். ஆடம்பரப் பொருட்களை வாங்கலாம். பண லாபம் உண்டாகும், இதன் காரணமாக உங்கள் பழைய கடனை அடைக்க முடியும்.
சுக்கிரனின் அருளைப் பெற, வெள்ளிக்கிழமைகளில் விரதம் இருந்து, சுக்கிரனுக்குரிய வழிபாடுகளைச் செய்வது நல்லது.
பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.