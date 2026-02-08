சுக்கிர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு பிரச்சனைதான்! பணம், ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை

Sukra peyarchi 2026: சுக்கிர பெயர்ச்சியால் 3 ராசிக்காரர்கள் பெரும் சிக்கல்களை சந்திக்க இருக்கின்றனர்.
Sukra peyarchi 2026: சுக்கிர ஒரு ராசியில் 30 நாட்கள் வரை இருப்பார். இவர் ரிஷபம் மற்றும் துலாம் ராசிகளின் அதிபதியாவார். சுக்கிரனின் ஒவ்வொரு அசைவுகளும் மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தை நிகழ்த்தும்.
பிப்ரவரி 06ஆம் தேதி சுக்கிரன் கும்ப ராசியின் நுழைந்துள்ளார். கிரகங்களில் மிகவும் முக்கியமான கிரகம் சுக்கிரன் என்பதால், இதன் மாற்றம் அனைத்து ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் தாக்க்த்தை ஏற்படுத்தும்.
இருப்பினும் சுக்கிரன் ராசியின் இந்த பெயர்ச்சி குறிப்பிட்ட 3 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் பெரும் சிக்கலை ஏற்படுத்த இருக்கிறது.
கன்னி: சுக்கிரன் கன்னி ராசியின் 6ஆம் வீட்டில் பெயர்ச்சி ஆகி உள்ளார். இது அந்த ராசிக்காரர்களுக்கு சில சிக்கல்களை கொடுக்க இருக்கிறது. அவர்கள் பண ரீதியாக சிரமத்தை சந்திக்கலாம். மருத்துவ செலவுகள் வரலாம். வேலை செய்யும் இடத்திலும் பிரச்சனை ஏற்படலாம் என்பதால் கன்னி ராசிக்காரர்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது அவசியம்.
விருச்சிகம்: சுக்கிரன் விருச்சிக ராசியின் 4ஆம் வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார். இது அவர்களுக்கு பிரச்சனைகளை கொடுக்கலாம். குறிப்பாக குடும்பத்தில் பிரச்சனையை சந்திக்க நேரிடும். அதேபோல் வாகனம் ஓட்டும்போது கவனமாக இருக்க வேண்டும். பணியிடத்தில் பிரச்சனைகளை சந்திப்பீர்கள்.
கும்பம்: சுக்கிரன் கும்ப ராசியின் முதல் வீட்டில் பெயர்ச்சி ஆகி உள்ளது. இது கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு செலவுகளை ஏற்படுத்தும். இந்த காலகட்டத்தில் நிறைய அலைச்சல்கள் இருக்கும். உறவுகள் இடையே பிரச்சனைகள் ஏற்படும். ஆரோக்கியத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். இல்லையென்றால் பெரிய பிரச்சனையை கொடுக்கும்.
