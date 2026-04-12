மிதுனத்தில் சுக்கிரப் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு 'நல்ல நாட்கள்' தொடங்கும்

Venus Transit in Gemini : மே 14, 2026 அன்று, செல்வம் மற்றும் ஆடம்பரத்திற்கு அதிபதியான சுக்கிரன், மிதுன ராசிக்குள் பெயர்ச்சி அடையவுள்ளார். வேத ஜோதிடத்தின்படி, இந்த பெயர்ச்சியானது ரிஷபம், மிதுனம் மற்றும் கும்பம் ஆகிய ராசிக்காரர்களின் வாழ்வில் அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
ஜோதிடத்தின்படி, நமது விதி கிரகங்களின் நகர்வுகளுடன் நேரடியாகப் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு கிரகம் தனது இருப்பிடத்தை (ராசியை) மாற்றும்போதெல்லாம், அது நமது அன்றாட வாழ்வில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும். ஜோதிடத்தின் படி, மே 14, 2026 அன்று ஒரு சிறப்பான நிகழ்வாகும். மகிழ்ச்சி, செல்வம், காதல் மற்றும் செழிப்பு ஆகியவற்றின் காரகனாகக் கருதப்படும் 'சுக்கிரன்' கிரகம், தனது பாதையை மாற்றிக்கொண்டு 'மிதுன' ராசிக்குள் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளது.
ஜோதிட சாஸ்திரத்தில், சுக்கிர கிரகம் மிகவும் மங்களகரமானதாகவும், நற்பலன்களை அருளக்கூடியதாகவும் போற்றப்படுகிறது. இந்தக் கிரக மாற்றத்தின் தாக்கமானது பன்னிரண்டு ராசிகளிலும் காணப்பட்டாலும், மூன்று ராசிகளின் வாழ்வில் மட்டும் நேர்மறையான மாற்றங்கள் பெருமளவில் குவியும். அந்த ராசிகள்: ரிஷபம், மிதுனம் மற்றும் கும்பம்.
ரிஷபம்: உங்களுக்கு நிதி வளர்ச்சி மற்றும் செழிப்பைக் கொண்டுவரும். உங்கள் திட்டங்கள் ஏதேனும் நீண்ட காலமாக முடங்கிக் கிடந்தாலோ, அல்லது உங்கள் பணம் எங்காவது சிக்கிக்கொண்டிருந்தாலோ, அதை நீங்கள் இப்போது மீட்டெடுப்பதற்கான வலுவான வாய்ப்புகள் உள்ளன. தற்போது பணியில் இருப்பவர்கள், தங்கள் பணித்தளத்தில் பாராட்டைப் பெறலாம் அல்லது புதிய பொறுப்புகள் ஒப்படைக்கப்படலாம். மேலும், குடும்பத்திற்குள் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும்; உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடனான உங்கள் பிணைப்பு இன்னும் வலுப்பெறும்.
மிதுனம்: சுக்கிர கிரகம் (Venus) உங்கள் சொந்த ராசிக்குள்ளேயே பிரவேசிப்பதால், இந்த கிரகப் பெயர்ச்சியினால் கிடைக்கும் அதிகபட்ச நன்மைகளை நீங்கள் அறுவடை செய்யத் தயாராக உள்ளீர்கள். இக்காலகட்டத்தில், நீங்கள் அசாதாரணமான அளவிலான தன்னம்பிக்கையுடன் திகழ்வீர்கள். உங்கள் ஆளுமைத்திறன் மிகச் சிறப்பாக மேம்படும்; நீங்கள் ஒரு புதிய தொழிலைத் தொடங்கத் திட்டமிட்டிருந்தாலோ அல்லது உங்கள் தற்போதைய வேலையில் ஒரு மாற்றத்தை எதிர்பார்த்திருந்தாலோ, இக்காலகட்டம் உங்களுக்கு முற்றிலும் உகந்ததாக அமையும்.
கும்பம்: கும்ப ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இந்த கிரகப் பெயர்ச்சி மிகச் சிறந்த செய்திகளை கொண்டு வரும். உங்களுக்குத் திடீர் நிதி ஆதாயங்களைக் கொண்டுவரும் வகையில் நட்சத்திரங்களின் நிலை அமைந்துள்ளது. உங்கள் காதல் வாழ்க்கையில் நீடித்து வந்த சிறு சிறு சிக்கல்கள் அல்லது தவறான புரிதல்கள் ஏதேனும் இருந்தால், அவை இப்போது தீர்க்கப்படும். மாணவர்கள் மற்றும் போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகும் இளைஞர்களுக்கும் இக்காலகட்டம் மிகவும் அதிர்ஷ்டகரமானதாக அமையவுள்ளது.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.