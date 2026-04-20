சுக்கிர நட்சத்திர பெயர்ச்சி: செல்வம், கௌரவம் அனைத்தையும் அள்ளப்போகும் 4 ராசிகள்

Sukra Nakshatra Peyarchi Palangal 2026 : 2026-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 27-ஆம் தேதியன்று, சுக்கிர கிரகம் சந்திரனுக்குரிய ரோகிணி நட்சத்திரத்தில் பிரவேசிக்கப் போகிறது. ஜோதிடத்தின்படி, சுக்கிரனின் இந்தப் பெயர்ச்சியானது மகிழ்ச்சி, செழிப்பு மற்றும் அன்பைக் குறிக்கும் கிரகமாக கருதப்படுகிறது. இந்தப் பெயர்ச்சியானது ரிஷபம், கடகம், துலாம் மற்றும் மகரம் ஆகிய ராசிகளின் வாழ்வில் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஜோதிடத்தில், சுக்கிர கிரகம் அன்பு, அழகு, ஆடம்பரம் மற்றும் செல்வம் ஆகியவற்றிற்கு காரகனாகத் திகழ்கிறது. சுக்கிரன் தனது ராசியையோ அல்லது நட்சத்திரத்தையோ மாற்றும்போதெல்லாம், அது நமது பௌதிக வசதிகள், நிதி நிலை மற்றும் உறவுகள் ஆகியவற்றின் மீது நேரடித் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
2026-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 27-ஆம் தேதியன்று, சுக்கிர கிரகம் மிகவும் மங்களகரமான 'ரோகிணி நட்சத்திரத்தில்' பிரவேசிக்கப் போகிறது. சந்திரனை அதிபதியாகக் கொண்ட இந்த நட்சத்திரத்தின் வழியாகச் சுக்கிரன் மேற்கொள்ளும் இந்தப் பெயர்ச்சியானது, செழிப்பையும் வசீகரத்தையும் பெருக்கித் தரும்.
இந்த பெயர்ச்சியானது, தங்கள் ஜாதகத்தில் சுக்கிரன் வலுவாக அமைந்திருப்பவர்களுக்குச் சிறப்பான நற்பலன்களைப் பெற்றுத்தரும். காதல் வாழ்வில் இணக்கம், தொழில் துறையில் புதிய வாய்ப்புகள் மற்றும் பொருளாதார முன்னேற்றம் ஆகியவை குறித்த தெளிவான அறிகுறிகள் தென்படும். படைப்பாற்றல் சார்ந்த துறைகளில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு இது ஒரு பொற்காலமாக அமையும்.
ரிஷபம்: ரிஷப ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சுக்கிரனின் இந்தப் பெயர்ச்சியானது செல்வ மழையைப் பொழியும். புதிய வருமான வழிகள் உருவாகும்; மேலும், கடந்தகால முதலீடுகளிலிருந்து கணிசமான லாபத்தைப் பெறுவதற்கான வலுவான வாய்ப்பும் உள்ளது.
கடகம்: கடக ராசியில் பிறந்தவர்களின் குடும்ப வாழ்வில் அமைதியும் சமநிலையும் நிலவும். தொழில் துறையில் நீங்கள் மேற்கொள்ளும் கடின உழைப்பிற்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும்; இது உங்கள் கௌரவத்தையும் நிலைத்தன்மையையும் உயர்த்தும்.
துலாம்: துலாம் ராசியினருக்கு, இக்காலகட்டம் காதல் உறவுகளை மேலும் ஆழப்படுத்தும். சமூகத்தில் உங்கள் செல்வாக்கு உயரும்; மேலும், உங்கள் தன்னம்பிக்கை ஒவ்வொரு துறையிலும் உங்களுக்கு வெற்றியை ஈட்டித் தரும்.
மகரம்: மகர ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இந்தக் கிரகப் பெயர்ச்சியானது அவர்களின் கடின உழைப்பிற்கான முழுமையான பலன்களைப் பெற்றுத் தரும். இவர்கள் தங்கள் வேலையில் பதவி உயர்வு பெறுவதற்கும், தொழிலை விரிவுபடுத்துவதற்கும் வலுவான வாய்ப்புகள் உள்ளது.
சுக்கிர பகவானின் அருள் பெற "ஓம் அச்வத்வஜாய வித்மஹே தநுர் ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ சுக்ர: ப்ரசோதயாத்" மந்திரத்தை சொல்லவும். சுக்கிரனின் அருளையும், நற்பலன்களையும் பெறுவீர்கள்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.