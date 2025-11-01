நாளை சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: யாருக்கு சூப்பர், யாருக்கு சுமார்? மேஷம் முதல் மீனம் வரை முழு ராசிபலன்

Sukran Peyarchi Palangal: நாளை நவம்பர் 2, 2025 அன்று, மதியம் 1:14 மணிக்கு, துலாம் ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி ஆகிறார். இது சில ராசிகளின் அதிர்ஷ்டத்தை அதிகரிக்கும். அந்த ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Venus Transit: துலாம் என்பது சுக்கிரனின் சொந்த ராசி. ஆகையால் துலாமில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி பல ராசிகளுக்கு மிகவும் நல்லதாக இருக்கும். மேஷம் முதம் மீனம் வரை அனைத்து ராசிகளிலும் சுக்கிரன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் எப்படி இருக்கும் என இந்த பதிவில் காணலாம்.
மேஷம்: சுக்கிர பெயர்ச்சியின் தாக்கம் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு அனுகூலமானதாக இருக்கும். உங்கள் சிந்தனை மிகவும் நேர்மறையாக மாறும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி இருக்கும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். தொழில் முன்னேற்றம் மற்றும் பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. உங்கள் உடல்நலத்தில் கவனமாக இருங்கள், மன அழுத்தத்தைத் தவிர்க்கவும்.
ரிஷபம்: ரிஷப ராசியை ஆளும் சுக்கிரன் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நல்ல பலன்களைத் தருவார். நிதி ஆதாயத்திற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். மேலும் குடும்ப சூழ்நிலை இணக்கமாக இருக்கும். நிதி வளர்ச்சி மற்றும் முதலீடுகளில் வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும்.
மிதுனம்: சுக்கிரன் பெயர்ச்சி மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியை அதிகரிக்கும். கலை, ஊடகம் அல்லது வடிவமைப்புத் துறைகளில் உள்ளவர்கள் எதிர்பாராத லாபங்கள் கிடைக்கும். தொழில்முறை வளர்ச்சி சாத்தியமாகும். அவசர முடிவுகளைத் தவிர்க்கவும்.
கடகம்: கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி மன அமைதியையும் குடும்ப மகிழ்ச்சியையும் தரும். வீட்டுச் சூழலில் அன்பும் அமைதியும் இருக்கும். பண வரவு அதிகரிக்கும். உங்கள் ஆரோக்கியத்தை புறக்கணிக்காதீர்கள்.
சிம்மம்: சுக்கிர பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் இந்த நேரம் உங்களுக்கு அதிக கௌரவத்தையும் மரியாதையையும் தரும் நேரமாக இருக்கும். வேலையில் புதிய பொறுப்புகள் உங்களுக்குக் கிடைக்கலாம். பதவி உயர்வு மற்றும் ஊதிய உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. மேல் அதிகாரிகள் உங்கள் பணிகளால் திருப்தி அடைவார்கள்.
கன்னி: சுக்கிரன் பெயர்ச்சி காலத்தில் கன்னி ராசிக்காரர்களை சுக்கிர பகவான் ஆசிர்வதிப்பார். கடின உழைப்பு பலனளிக்கும், தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். நிதி ஆதாயங்களும் தொழில் நிலைத்தன்மை ஏற்படும். குழந்தைகளால் நன்மை உண்டாகும். ஆடம்பரத்தைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
துலாம்: சுக்கிரன் தனது சொந்த ராசியான துலாம் ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். சுக்கிரன் பெயர்ச்சி உங்கள் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி, அழகு மற்றும் வெற்றியைக் கொண்டுவரும். தொழில் முன்னேற்றம் மற்றும் பிரகாசமான குடும்ப வாழ்க்கைக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. ஈகோவைத் தவிர்க்கவும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும்.
விருச்சிகம்: சுக்கிரன் பெயர்ச்சி விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு கலவையான பலன்களை அளிக்கும். இந்த காலத்தில் உணர்ச்சி சமநிலையைப் பராமரிக்க வேண்டும். ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கான சாத்தியம் உள்ளது. உறவுகளில் உணர்திறனை காட்டுவது நல்லது.
தனுசு: சுக்கிரன் பெயர்ச்சி காலத்தில் வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும். இந்தப் பெயர்ச்சியின் போது திருமணம் அல்லது நிச்சயதார்த்தம் நடைபெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. பணியிடத்தில் புதிய உச்சங்களை தொடுவீர்கள். தவறான புரிதல்களைத் தவிர்க்கவும்.
மகரம்: சுக்கிர பெயர்ச்சி காலத்தில் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் மற்றும் நிதி ஆதாயத்திற்கான வாய்ப்புகல் உள்ளன. உங்கள் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். மக்கள் உங்களால் ஈர்க்கப்படுவார்கள். அலுவலகத்தில் பதவி உயர்வு மற்றும் ஊதிய உயர்வு கிடைக்கும். சமூகத்தில் கவுரவம் அதிகரிக்கும். தற்பெருமை காட்டுவதையும் தவிர்க்க வேண்டும்.
கும்பம்: சுக்கிரன் பெயர்ச்சி புதிய பாதைகள் திறக்கும். கும்ப ராசிக்கு புதிய தொழில் வாய்ப்புகளைக் கொண்டு வரக்கூடும். பழைய திட்டங்களில் வெற்றி கிடைக்கும். இந்த காலத்தில் வெற்றிக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன. வாக்குவாதங்களைத் தவிர்க்கவும்.
மீனம்: மீன ராசிக்கு வெற்றி, செல்வத்தில் வளர்ச்சி மற்றும் புதிய வேலையைத் தொடங்குவதற்கு இந்த நேரம் நல்லதாக இருக்கும். சுக்கிரன் பெயர்ச்சி தொழில் வளர்ச்சி மற்றும் நிதி முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகளை அளிக்கும். சோம்பலைத் தவிர்க்கவும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.