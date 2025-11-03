சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகள் மீது அன்னை லஷ்மியின் அருள் மழை, லாபம், பண வரவு

Sukran Peyarchi Palangal: நேற்று துலாம் ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி ஆனார். இதன் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் இருக்கும். சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் அற்புதமான நன்மைகளை அடையவுள்ள ராசிகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Venus Transit: செல்வம், செழிப்பு, பேச்சாற்றல், ஈர்ப்பு, அன்பு ஆகியவற்றின் கிரகமான சுக்கிரன், தனது பாதையை மாற்றியுள்ளது. நவம்பர் 2 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை, சுக்கிரன் கன்னி ராசியிலிருந்து வெளியேறி, அதன் சொந்த ராசியான துலாம் ராசிக்குள் பெயர்ச்சி ஆகியுள்ளார். நவம்பர் 26 ஆம் தேதி வரை அவர் அங்கேயே இருப்பார். இதனால் ஜாக்பாட் பலன்களை பெறவுள்ள ராசிகள் பற்றி இங்கே காணலாம்.
நவம்பர் 2, 2025 அன்று சுக்கிரன் துலாம் ராசியில் பெயர்ச்சி ஆனார். துலாம் ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி இந்த மாதத்தின் ஒரு முக்கிய பெயர்ச்சியாக பார்க்கப்படுகிறது.
துலாம் ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் இருக்கும். எனினும், சில ராசிகளில் இதனால் அதிகமான நன்மைகள் ஏற்படும். இவர்களுக்கு வெற்றிகள் குவியும். இந்த காலம் ஒரு பொற்காலமாய் ஜொலிக்கும். அந்த ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
மேஷம்: மேஷ ராசிக்காரர்களும் சுக்கிரனின் சிறப்பு ஆசீர்வாதங்கள் கிடைக்கும். இந்த நேரத்தில் அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். உங்கள் வாழ்க்கையில் பல வித வெற்றிகளை காண்பீர்கள். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். வேலையில் பதவி உயர்வு மற்றும் ஊதிய உயர்வுக்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளன. வணிகமும் விரிவடையும். செல்வமும் செழிப்பும் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி மற்றும் அமைதி நிலவும். இந்த நேரம் முதலீடுகளுக்கும் சாதகமாக இருக்கும்.
ரிஷபம்: சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு அதிக நன்மை பயக்கும். இந்த காலத்தில் அதிர்ஷ்டத்தின் ஆதரவு இருக்கும். வேலையில் புதிய பொறுப்புகள் வழங்கப்படும். அவற்றை சரியான நேரத்தில் செய்து முடிப்பீர்கள். பதவி உயர்வு மற்றும் ஊதிய உயர்வுக்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளன. பொருள் வசதிகள் அதிகரிக்கும். புதிய வீடு அல்லது வாகனம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும். புதிய வருமான வழிகள் திறக்கும். இந்த நேரம் திருமண வாழ்க்கைக்கும் காதல் வாழ்க்கைக்கும் சாதகமாக இருக்கும். கணவன் மனைவி இடையே காதல் அதிகரிக்கும்.
கன்னி: கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி சாதகமாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில் நல்ல செய்திகள் வர வாய்ப்புள்ளது. பண பிரச்சனைகளும் தீர்க்கப்படும். நிதி நிலைமை வலுவடையும். இந்த நேரம் தொழில் மற்றும் வணிகத்திற்கும் சாதகமாக இருக்கும். முன்னேற்றத்திற்கான வலுவான வாய்ப்புகள் உள்ளன. உங்கள் ஆளுமை செல்வாக்கு மிக்கவர்களை ஈர்க்கும். மக்கள் உங்களை விரும்புவார்கள். சமூகத்தில் உங்கள் மரியாதை அதிகரிக்கும்.
விருச்சிகம்: சுக்கிரன் பெயர்ச்சி காலத்தில் 2 ராசிக்காரர்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு சுக்கிரன் பெயர்ச்சி கலவையான பலன்களை அளிக்கும். தடைபட்ட பணிகள் நடந்து முடியும். இந்த நேரத்தில் பொறுமை தேவை. உங்கள் வேலையில் கவனம் செலுத்துங்கள். உங்கள் ஆரோக்கியத்தில் சிறப்பு கவனம் செலுத்துங்கள்.
மீனம்: மீன ராசிக்காரர்கள் இந்த நேரத்தில் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். உடல்நலம் மோசமாக பாதிக்கப்படும், எனவே உங்கள் உணவில் சிறப்பு கவனம் செலுத்துங்கள். உங்கள் தொழிலிலும் தடைகள் ஏற்படலாம். எதிரிகள் உங்கள் பிரச்சினைகளை அதிகரிக்கலாம்.
ஒருவரது ஜாதகத்தில் சுக்கிரன் வலுவாக இருந்தால், அவர் அனைவராலும் விரும்பப்படுகிறார். அவரது செல்வாக்கு சமூகத்திலும், குடும்பத்திலும், அலுவலகத்திலும் அதிகமாக இருக்கும்.
வாழ்வில் அனைத்து வித செல்வங்களையும் பெற்று அதிர்ஷ்டத்தின் ஆதரவோடு வாழ, "ஓம் அச்வ த்வஜாய வித்மஹே தநுர் ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ சுக்ர: ப்ரசோதயாத்" என்ற சுக்கிரன் காயத்ரி மந்திரத்தை தினமும் பாராயணம் செய்யலாம்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.