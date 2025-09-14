நாளை சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: இந்த 3 ராசிகளுக்கு ராஜ வாழ்க்கை! பணம் கொட்டும்!

சுக்கிர பெயர்ச்சியின் மூலம் மூன்று ராசிக்காரர்களும் வாழ்வில் ஒரு புதிய உத்வேகவும், செல்வசெழிப்பும் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எந்த எந்த ராசிக்காரர்கள் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
நவகிரகங்களில் காதல், கலை, ஆடம்பரம், செல்வம் மற்றும் அனைத்து விதமான சுகபோகங்களையும் அள்ளித் தரும் நாயகனாக விளங்குபவர் சுக்கிர பகவான்.
ஜோதிட சாஸ்திரத்தின்படி சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி, மனிதர்களின் வாழ்வில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், சுக்கிர பகவான் நாளை செப்டம்பர் 15 சிம்ம ராசிக்குள் நுழைகிறார்.
இந்த முக்கிய ஜோதிட நிகழ்வு, குறிப்பிட்ட மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கு அபரிமிதமான அதிர்ஷ்டத்தையும், ராஜ வாழ்க்கையையும் வழங்க போவதாக ஜோதிட வல்லுநர்கள் கணித்துள்ளனர். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகள் எவை என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
சிம்மம் சுக்கிரனின் இந்த பெயர்ச்சி, உங்கள் ராசியிலேயே நிகழ்வதால் இதன் முழுமையான சுப பலன்களையும் நீங்களே நேரடியாக அனுபவிப்பீர்கள். உங்கள் தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். நல்ல செய்திகள் தேடி வரும். அதிர்ஷ்டம் உங்கள் பக்கம் இருப்பதால், நீங்கள் தொட்ட காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றியில் முடியும்.
துலாம் உங்கள் ராசிநாதனான சுக்கிரனின் இந்த பெயர்ச்சி, உங்களுக்கு சுக்கிர திசையை தொடங்கி வைக்கும். குடும்பத்தில் நீண்ட நாட்களாக இருந்து வந்த சண்டை, சச்சரவுகள் முடிவுக்கு வந்து, மகிழ்ச்சியும், செழிப்பும் அதிகரிக்கும்.
விருச்சிகம் இந்த சுக்கிரன் பெயர்ச்சி, விருச்சிக ராசிக்காரர்களின் உறங்கி கிடந்த அதிர்ஷ்டத்தை தட்டி எழுப்பும் ஒரு காலமாக அமையப்போகிறது. நீங்கள் எடுக்கும் அனைத்து முயற்சிகளிலும் வெற்றி நிச்சயம். புதிய வருமான வழிகள் உருவாகி, பணப் பற்றாக்குறை நீங்கும்.