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சனியின் பூசம் நட்சத்திரத்திற்குள் நுழையும் சுக்கிரன்.. இந்த 5 ராசிகளுக்கு ஜூன் 22 வரை அதிர்ஷ்ட மழை!

Written ByR Balaji
Published: Jun 09, 2026, 12:08 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 12:08 PM IST

சுக்கிரன் ஜூன் 11 முதல் ஜூன் 22 வரை சனியின் பூச நட்சத்திரத்தில் சஞ்சரிப்பதால் ரிஷபம், கடகம், கன்னி, விருச்சிகம், மீனம் ஆகிய 5 ராசிகளுக்குப் பொருளாதார முன்னேற்றமும் தொழில் வளர்ச்சியும் கிடைக்கப் போகிறது.

 

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ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் செல்வம், சுகபோகம் மற்றும் ஆடம்பரத்தின் காரணியாக விளங்கும் சுக்கிரன் பகவான், சனியின் வீடான பூசம் நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைய இருக்கிறார். சனியின் நட்சத்திரத்திற்குள் சுக்கிரன் நுழைவது ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் நேர்மறையான பலன்களை தரக்கூடிய ஒரு நிகழ்வாக கருதப்படுகிறது.

 

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வரும் ஜூன் 11, வியாழக்கிழமை அன்று சுக்கிரன் பூச நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி ஆகிறார். அங்கு அவர் ஜூன் 22 வரை நீடிப்பார். இந்த காலகட்டத்தில் சில குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு பொருளாதார முன்னேற்றம், தொழில் வளர்ச்சி மற்றும் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி என அள்ள அள்ளக் குறையாத நற்பலன்கள் கிடைக்க போகிறது. 

 

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ரிஷபம்: சுக்கிரன் ரிஷப ராசியின் அதிபதி என்பதால், இந்த பூசம் நட்சத்திர பெயர்ச்சி உங்களுக்கு அசாத்தியமான நற்பலன்களை தரும். நீண்ட நாட்களாக முடங்கிக் கிடந்த காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றிகரமாக முடிவடையும். வெளியில் சிக்கியிருக்கும் பணம் இந்த காலகட்டத்தில் உங்கள் கைக்குத் திரும்ப வரும். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். வேலை மற்றும் வியாபாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும்.

 

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கடகம்: சுக்கிரனின் இந்த பெயர்ச்சி கடக ராசியினருக்கு சிறப்பான பலன்களை வாரி வழங்கவுள்ளது. பணிபுரியும் இடத்தில் உங்களுக்கான மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும். கணவன்-மனைவி இடையே அன்யோன்யம் அதிகரித்து, குடும்ப உறவுகள் பலப்படும். எந்தவொரு முக்கிய விஷயத்திலும் உங்களால் சரியான முடிவுகளை எடுக்க முடியும். தொழில் மற்றும் வேலை நிமித்தமாக நீங்கள் தீட்டிய திட்டங்கள் அனைத்தும் நினைத்தபடி வெற்றியைத் தரும்.

 

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கன்னி: பூசம் நட்சத்திரத்திற்குள் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி ஆவது கன்னி ராசியினருக்கு புதிய வருமான வாய்ப்புகள் உருவாக்க இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் பொருளாதார ரீதியாக முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். கூடுதல் வருமானத்திற்கான வழிகள் பிறக்கும். புதிய முதலீடுகளை செய்வதற்கு இது மிகச் சிறந்த காலகட்டமாகும். கலை மற்றும் படைப்பு துறையில் இருப்பவர்களுக்கு தங்களின் திறமையை நிரூபிக்க புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும்.

 

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விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்காரர்களின் வாழ்வில் சில மகிழ்ச்சியான சுப செய்திகள் வந்து சேரும். வேலை தேடிக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு நல்ல சம்பளத்துடன் கூடிய புதிய வேலை அமைய வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக உள்ளது. பழைய முதலீடுகளில் இருந்து எதிர்பார்த்ததை விட நல்ல லாபம் கிடைக்கும். குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் நண்பர்களின் முழு ஆதரவு உங்களுக்குக் கிடைக்கும். அவர்களுடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.

 

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மீனம்: மீன ராசியினருக்கு புகழும், செல்வாக்கும் அதிகரிக்க போகும் காலம் இதுவாகும். நீதிமன்ற வழக்குகளில் உங்களுக்கு சாதகமான தீர்ப்பு வர வாய்ப்புகள் அதிகம். பணப்புழக்கம் அதிகரிப்பதால் நிதி நிலைமை சீராகும். காதல் உறவுகளில் இருந்த கசப்புகள் நீங்கி இனிமை கூடும். உங்களது பேச்சாற்றல் மற்றவர்களை எளிதில் ஈர்க்கும் வகையில் இருக்கும்.

 

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(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

 

TAGS:
Venus Transit 2026
Astrology
Zodiac Signs
Sukran peyarchi
Rasi Palan

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