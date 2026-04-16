சில மணி நேரத்தில் சுக்கிர நட்சத்திர மாற்றம்: இந்த ராசிகளின் தலைவிதி மாறும்

சுக்கிரன் கிருத்திகை நட்சத்திரத்திற்குள் பிரவேசிப்பதும், அதே வேளையில் ரிஷப ராசியில் சஞ்சரிப்பதும் இணைந்து, மிகவும் வலிமைமிக்க ஒரு ஜோதிட அமைப்பை உருவாக்குகின்றன. இக்காலகட்டமானது பல்வேறு ராசிகளுக்கு முன்னேற்றம், காதல் மற்றும் நிதி நிலைத்தன்மையை ஈட்டித் தரும்.
ஜோதிட சாஸ்திரத்தில், சுக்கிரன் மகிழ்ச்சி, அன்பு, செழிப்பு மற்றும் பொருள் வசதிகளின் காரணியாகக் கருதப்படுகிறது. அந்த வகையில் இன்று அதாவது ஏப்ரல் 16, 2026 அன்று இரவு 10:19 மணிக்கு, சுக்கிரன் பரணி நட்சத்திரத்தை விட்டு வெளியேறி கிருத்திகை நட்சத்திரத்தில் பிரவேசிப்பார். அதைத் தொடர்ந்து, ஏப்ரல் 19 அன்று, சுக்கிரன் ரிஷப ராசிக்குள் பிரவேசித்து, மாளவ்ய ராஜ யோகத்தை உருவாக்குவார். சூரியனால் ஆளப்படும் கிருத்திகை நட்சத்திரத்தில் சுக்கிரன் பிரவேசிப்பது, சுக்ராதித்ய ராஜ யோகத்தையும் உருவாக்கும். இந்த மாற்றம் ஏப்ரல் 27 வரை நீடிக்கும், மேலும் இந்தக் காலகட்டத்தில் பல ராசிகளின் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்கள் காணப்படும்.
ஜோதிட சாஸ்திரத்தின்படி, சுக்கிரன் கிருத்திகை நட்சத்திரத்தில் பிரவேசிக்கும்போது, அது சூரியனுடன் ஒரு சிறப்பு உறவை உருவாக்குகிறது. சுக்கிரன் மற்றும் சூரியனின் சேர்க்கையால் உருவாகும் சுக்ராதித்ய ராஜ யோகம், கௌரவம், ஈர்ப்பு, நிதி ஆதாயம் மற்றும் மேம்பட்ட உறவுகளைத் தருகிறது. அதே சமயம், சுக்கிரன் ரிஷப ராசியில் பிரவேசிப்பது மாளவ்ய ராஜ யோகத்தை உருவாக்கி, பொருள் வசதிகளை மேம்படுத்தும். இந்த மாற்றத்தால் எந்தெந்த ராசிகள் அதிகப் பயனடையலாம் என்று தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மேஷம்: மேஷ ராசியினருக்கு, சுக்கிரன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி பல வழிகளில் நன்மை பயக்கும். இந்த நேரத்தில் உங்கள் ஆளுமை மேம்படும். உங்கள் வார்த்தைகளால் மக்கள் கவரப்படுவார்கள். முடிக்கப்படாத பணிகள் நிறைவடையலாம். உங்கள் நிதி நிலைமை வலுப்பெறும். தொழிலதிபர்கள், குறிப்பாக இறக்குமதி-ஏற்றுமதித் துறையில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள், நன்மைகளைப் பெறலாம்.
சிம்மம்: சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இந்தக் காலம் பல நல்ல பலன்களைத் தரும். தொழில் முன்னேற்றம் விரைவில் வரவிருக்கிறது. பணியில் இருப்பவர்களுக்குப் பதவி உயர்வோ அல்லது புதிய வேலையோ கிடைக்கலாம். குடும்பத்துடன் செலவிடும் நேரம் இனிமையாக இருக்கும். வீட்டில் அமைதி நிலவும். மத அல்லது ஆன்மீகச் செயல்களில் நாட்டம் அதிகரிக்கும். தொழிலதிபர்கள் நல்ல லாபத்தைக் காண வாய்ப்புள்ளது. உயர்கல்வி தேடுபவர்களுக்கும் இந்தக் காலம் சாதகமாக இருக்கும். வாகனம் அல்லது சொத்து வாங்கும் கனவுகளும் நிறைவேறக்கூடும்.
தனுசு: தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு, சுக்கிரன் கிருத்திகை நட்சத்திரத்தில் சஞ்சரிப்பது நல்ல பலன்களைத் தரும். இந்தக் காலகட்டத்தில் உங்கள் படைப்பாற்றல் அதிகரித்து, புதிய யோசனைகளைத் தூண்டி, புதிய தொழில் வாய்ப்புகளை உருவாக்கும். உங்கள் யோசனைகள் வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும். தொழிலதிபர்களுக்கும் இந்தக் காலம் பயனுள்ளதாக இருக்கும். காதல் உறவுகள் மேம்படலாம், மேலும் உறவுகள் நெருக்கமாகும். நிலைமை வலுவாக இருக்கலாம், மேலும் வாழ்க்கை சமநிலையுடன் இருக்கும்.
சுக்கிரன் ஏப்ரல் 27, 2026 வரை கிருத்திகை நட்சத்திரத்தில் சஞ்சரித்து, பின்னர் ரோகிணி நட்சத்திரத்தில் பிரவேசிப்பார். இந்தக் காலகட்டத்தில் உருவாகும் ராஜ யோகம், பல ராசிகளுக்கு, குறிப்பாக காதல், தொழில் மற்றும் நிதி விஷயங்களில் சுப பலன்களைத் தரக்கூடும்.
