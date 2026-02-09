English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • சுக்கிரனின் நட்சத்திர மாற்றம்.. 3 ராசிகாரர்களுக்கு பணமழை! நகைகளை குவிக்கலாம்

சுக்கிரனின் நட்சத்திர மாற்றம்.. 3 ராசிகாரர்களுக்கு பணமழை! நகைகளை குவிக்கலாம்

venus nakshatra transit 2026: சுக்கிரனின் நட்சத்திர மாற்றத்தால், 3 ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டம் பெற இருக்கின்றனர். 

 

 

venus nakshatra transit 2026: ஜோதிடத்தில், அசுரர்களின் குருவாக கருதப்படும் சுக்கிரன், பிப்ரவரி மாதத்தில் நட்சத்திரத்தை மாற்ற உள்ளார். அதனால் மூன்று ராசிக்காரர்கள் தங்களின் வாழ்க்கையில் குறிப்பிடதக்க மாற்றத்தை அடைய இருக்கின்றனர். 
1 /6

சுக்கிரனின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியானது பிப்ரவரி 11ஆம் தேதி நிகழ உள்ளது. அதாவது சதயம் நட்சத்திரத்திற்கு மாற உள்ளார். இது அனைத்து ராசிகளின் வாழ்க்கையிலும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தினாலும், மூன்று ராசிகள் மட்டும் அதிக பலன்களை பெற இருக்கின்றனர்.   

2 /6

அப்படி அதிக பலன்கள் பெற இருக்கும் ராசிக்காரர்கள் யார் யார்? எந்த மாதிரியான பலன்களை பெற இருக்கின்றனர் என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்.   

3 /6

ரிஷபம்: சுக்கிரன் சதயம் நட்சத்திரத்திற்கு மாற உள்ளதால், ரிஷப ராசிக்காரர்கள் சாதகமான காலத்தை பெற இருக்கின்றனர். இந்த காலகட்டத்தில் ரிஷப ராசிக்காரர்களின் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். நீண்ட கால பிரச்சனைகள் முடிவுக்கு வரும். நீண்ட காலமாக வெளியில் சிக்கி இருந்த பணம் இந்த காலத்தில் உங்கள் கைக்கு வரும்.   

4 /6

மிதுனம்: சுக்கிரன் சதயம் நட்சத்திரத்திற்கு மாறுவது மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு வெற்றியை கொடுக்க இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் அவர்கள் கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றி பெறும். தொழிலில் நல்ல லாபம் பெறலாம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். மொத்தத்தில் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த காலகட்டம் வெற்றியாகவும் நிதி ஆதாயங்களையும் சுக்கிரனின் நட்சத்திர மாற்றம் கொடுக்க இருக்கிறது.   

5 /6

துலாம்: சுக்கிரன் சதம் நட்சத்திரத்திற்கு மாறுவது, துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்களை வழங்க இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கும். வணிகத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும். வருமானத்தில் உயர்வு கிடைக்கும். கூடுதல் வருமானத்திற்கான வழிகளும் பிறக்கும்.   

6 /6

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.  

venus nakshatra transit 2026 sukra nakshatra peyarchi Zodiac Signs Rasi Palan

Next Gallery

ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்.. அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அப்டேட், இன்று முதல் அமல்