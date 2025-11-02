சுக்கிரன் பெயர்ச்சி பலன்கள்: 12 ராசிகளுக்கான விரிவான பலன்கள்

Venus Transits In Libra: சுக்கிரன் இன்று (நவம்பர் 2) தனது சொந்த ராசியான துலாம் ராசியில் நுழையப் போகிறார். இந்த கிரகம் நவம்பர் 26 ஆம் தேதி காலை வரை துலாம் ராசியில் பயணிக்கும், அதன் பிறகு விருச்சிக ராசிக்கு நகரும்.
சுக்கிரன் இன்று (நவம்பர் 2) தனது சொந்த ராசியான துலாம் ராசியில் நுழைகிறார். நவம்பர் 26 ஆம் தேதி காலை வரை துலாம் ராசியில் இருப்பார், அதன் பிறகு விருச்சிக ராசிக்கு நகரும், அதாவது சுக்கிரன் துலாம் ராசியில் ஏறக்குறைய 24 நாட்கள் இருப்பார்.
சுக்கிரன் தனது சொந்த ராசியான துலாம் ராசியில் நுழைகிறார், எனவே இந்த சூழ்நிலை பல ராசிகளுக்கு சாதகமாக இருக்கும். சுக்கிரன் 12 ராசிகளையும் எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதை தெரிந்துக் கொள்வோம்...
மேஷம்: உங்களுக்கு, சுக்கிரன் ஏழாவது வீட்டில், திருமணம் மற்றும் கூட்டாண்மைகளின் வீடாக பயணிப்பார். இந்த நிலை உங்கள் காதல் மற்றும் திருமண உறவுகளுக்கு இனிமையைக் கொண்டுவரும். நீங்கள் தனிமையாக இருந்தால், உங்களுக்கு திருமண வரன் வரலாம் அல்லது சிறப்பு வாய்ந்த ஒருவரை சந்திக்கலாம். வணிக கூட்டாண்மைகளுக்கு இது மிகவும் நல்ல நேரம்; புதிய ஒப்பந்தங்கள் வெற்றிகரமாக முடியும். சமூக வட்டாரங்களில் உங்கள் நற்பெயர் அதிகரிக்கும்.
ரிஷபம்: உங்கள் ராசியிலிருந்து ஆறாவது வீட்டில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடைகிறார், இது எதிரிகள், நோய் மற்றும் கடன்களின் வீடாகும். இந்த நிலை பணியிடத்தில் போட்டியாளர்களை வெல்ல உதவும். வேலை செய்பவர்களுக்கு இது ஒரு சாதகமான நேரம்; நிலுவையில் உள்ள பணிகள் நிறைவடையும். உங்கள் முயற்சிகளில் நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள், ஆனால் தேவையற்ற செலவுகளைத் தவிர்க்கவும். உங்கள் உடல்நலம், குறிப்பாக வயிறு தொடர்பான பிரச்சினைகள் குறித்து நீங்கள் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.
மிதுனம்: உங்களுக்கு, சுக்கிரன் ஐந்தாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார், இது காதல், குழந்தைகள் மற்றும் கல்வியைக் குறிக்கிறது. இந்த நிலை உங்கள் காதல் வாழ்க்கைக்கு மிகவும் சாதகமானது; காதல் உறவுகள் ஆழமாகும். உங்கள் குழந்தைகளிடமிருந்து சில நல்ல செய்திகளைப் பெறலாம். கலை, ஊடகம் அல்லது படைப்புத் துறைகளில் ஈடுபட்டுள்ள மாணவர்கள் வெற்றியை பெறுவார்கள். திடீர் நிதி ஆதாயங்கள் சாத்தியமாகும், ஆனால் புத்திசாலித்தனமாக முடிவுகளை எடுங்கள்.
கடகம்: சுக்கிரன் உங்கள் நான்காவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார், இது மகிழ்ச்சி, தாய் மற்றும் வாகனத்தைக் குறிக்கிறது. இந்த நேரத்தில், நீங்கள் பொருள் வசதிகளை அனுபவிப்பீர்கள். வீட்டில் அமைதி சூழ்நிலை இருக்கும், மேலும் வீட்டு அலங்காரங்கள் அல்லது புதுப்பித்தல்களுக்கு நீங்கள் பணத்தை செலவிடலாம். புதிய வாகனம் அல்லது சொத்து வாங்குவதற்கான வலுவான வாய்ப்பு உள்ளது. உங்கள் தாயுடனான உங்கள் உறவு சுமூகமாக இருக்கும்.
சிம்மம்: உங்களுக்கு, சுக்கிரன் மூன்றாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இந்தப் பெயர்ச்சி உங்கள் தன்னம்பிக்கையையும் தைரியத்தையும் அதிகரிக்கும். கலை, எழுத்து, ஊடகம் அல்லது சந்தைப்படுத்தல் ஆகியவற்றில் ஈடுபடுபவர்கள் கணிசமாக பயனடைவார்கள். இளைய சகோதர சகோதரிகளிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும்.
கன்னி: சுக்கிரன் உங்கள் ராசியிலிருந்து வெளியேறி, செல்வம், பேச்சு மற்றும் குடும்பத்தைக் குறிக்கும் இரண்டாவது வீட்டிற்குள் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இந்த காலம் உங்கள் நிதி நிலையை வலுப்படுத்தும். உங்கள் வருமானம் அதிகரிக்கும், மேலும் நீங்கள் செல்வத்தை குவிப்பதில் வெற்றி பெறுவீர்கள். உங்கள் பேச்சு மிகவும் இனிமையாகவும் சுவாரஸ்யமாகவும் மாறும்.
துலாம்: சுக்கிரன் உங்கள் சொந்த ராசியிலும் முதல் வீட்டிலும் (ஆளுமை) இருப்பார். இந்த நிலை உங்களுக்கு நல்ல சேர்க்கைகளை உருவாக்கும். உங்கள் ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும். வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் நீங்கள் வெற்றியையும் புகழையும் காணலாம்.
விருச்சிகம்: உங்களுக்கு, சுக்கிரன் பன்னிரண்டாம் வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இது செலவுகள் மற்றும் வெளிநாட்டு விவகாரங்களைக் குறிக்கிறது. இந்த நேரம் வெளிநாட்டு தொடர்புகள் அல்லது வெளிநாட்டு விவகாரங்கள் தொடர்பான வேலைகளில் வெற்றியைக் கொண்டுவரும். இந்த நேரத்தில் செலவுகள் அதிகரிக்கக்கூடும், எனவே தேவையற்ற செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துங்கள்.
தனுசு: வருமானம், லாபம் மற்றும் மூத்த உடன்பிறப்புகளைக் குறிக்கும் பதினொன்றாம் வீட்டில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இந்த நிலை உங்கள் வருமான ஆதாரங்களை அதிகரிக்கும், மேலும் நீங்கள் பல்வேறு வழிகளில் பணம் சம்பாதிக்கலாம். நீண்டகாலமாக வைத்திருக்கும் நிதி மீட்கப்படலாம். மூத்த உடன்பிறப்புகள் மற்றும் நண்பர்களின் ஆதரவு நன்மை பயக்கும்.
மகரம்: உங்களுக்கு, சுக்கிரன் பத்தாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார், இது வேலை, தொழில் மற்றும் தந்தையர் பதவியைக் குறிக்கிறது. இந்தப் பெயர்ச்சி உங்கள் தொழிலுக்கு மிகவும் நன்மை உண்டாகும். வேலையில் பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு கிடைக்கலாம். உங்கள் கடின உழைப்பும் படைப்பாற்றலும் அங்கீகரிக்கப்படும். மேலதிகாரிகளிடமிருந்தும் உங்கள் தந்தையிடமிருந்தும் உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும்.
கும்பம்: சுக்கிரன் உங்கள் ராசிக்கு ஒன்பதாவது இடமாக மாறுவார், இது அதிர்ஷ்டம், மதம் மற்றும் நீண்ட பயணங்களைக் குறிக்கிறது. இந்தப் பெயர்ச்சி உங்களுக்கு ஏராளமான அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும். மத நடவடிக்கைகளில் உங்கள் ஆர்வம் அதிகரிக்கும், மேலும் நீங்கள் ஒரு புனித யாத்திரை மேற்கொள்ளலாம். உங்கள் வருமானம் அதிகரிக்கும், மேலும் உங்கள் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்கள் ஏற்படும்.
மீனம்: உங்களுக்கு, சுக்கிரன் எட்டாவது வீட்டில் நுழைவார், இது நீண்ட ஆயுள், மர்மம் மற்றும் திடீர் ஆதாயங்களின் வீடாகும். இந்த நேரம் எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்களையோ அல்லது மூதாதையர் சொத்துக்களிலிருந்து நன்மைகளை கொண்டு வரக்கூடும். உடல்நலத்தில் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் மற்றும் கவனமாக வாகனம் ஓட்ட வேண்டும்.
சுக்கிர பகவானின் அருள் பெற "ஓம் அச்வத்வஜாய வித்மஹே தநுர் ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ சுக்ர: ப்ரசோதயாத்" மந்திரத்தை சொல்லவும். சுக்கிரனின் அருளையும், நற்பலன்களையும் பெறுவீர்கள்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.