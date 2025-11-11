துலாம் ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு பொன்னான நாட்கள், அதிர்ஷ்டம்

Venus Transits In Libra: நவம்பர் 2, 2025 அன்று, சுக்கிரன் தனது சொந்த ராசியான துலாம் ராசியில் இடம்பெயர்ச்சி அடைந்தார். இந்தப் பெயர்ச்சி பல ராசிகளை பாதிக்கும். சில ராசிகளில் நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும்.
ஜோதிடத்தில், சுக்கிரன் மகிழ்ச்சி, செழிப்பு, ஆடம்பரம் மற்றும் செல்வத்திற்கு பெயர் பெற்றவர். நவம்பர் 2, 2025 அன்று, சுக்கிரன் தனது சொந்த ராசியான துலாம் ராசியில் இடம்பெயர்ச்சி அடைந்தார்.
மேஷம்: மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு, சுக்கிரன் இரண்டாவது மற்றும் ஏழாவது வீடுகளை ஆட்சி செய்கிறார். இப்போது, சுக்கிரன் உங்கள் ஏழாவது வீட்டிற்குள் நுழைந்துள்ளார். இந்த நேரத்தில், நீங்கள் வேலைக்காக பயணம் செய்ய வேண்டியிருக்கலாம். தொழில் ரீதியாக இந்த நேரம் உங்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் ஈடுபடுபவர்கள் நல்ல லாபத்தையும் நிதி ஆதாயங்களையும் காண வாய்ப்புள்ளது.
ரிஷபம்: ரிஷப ராசிக்கு, முதல் மற்றும் ஆறாவது வீடுகளில் சுக்கிரன் ஆட்சி செய்கிறார். நவம்பர் 2 ஆம் தேதி, உங்கள் ஆறாவது வீட்டில் துலாம் ராசிக்கு சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். நிதி ரீதியாக இந்தப் பெயர்ச்சி மிகவும் நல்லதாக அமையும். உங்களுக்கு கூடுதல் பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். புதிய முயற்சியைத் தொடங்க விரும்புவோருக்கு இந்தப் பெயர்ச்சி நன்மை பயக்கும்.
சிம்மம்: சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு, சுக்கிரன் மூன்றாவது மற்றும் பத்தாவது வீடுகளை ஆட்சி செய்கிறார். சுக்கிரன் உங்கள் ராசியிலிருந்து மூன்றாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். புதிய வேலை வாய்ப்புகளைப் பெறலாம், மேலும் உங்கள் லாப வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும்.
துலாம்: துலாம் ராசிக்காரர்கள் உங்கள் ராசியிலிருந்து முதல் வீட்டில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளதால் சில சிரமங்களை சந்திக்க நேரிடும். துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு, வேலையில் இடையூறுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும். நிதி விஷயங்களில் நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். இந்த நேரத்தில் நிதி இழப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
மீனம்: மீன ராசிக்காரர்கள் சுக்கிரனின் பெயர்ச்சியின் எதிர்மறை விளைவு ஏற்படும். உங்கள் ராசியின் எட்டாவது வீட்டின் வழியாக சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால், மூதாதையர் சொத்துக்களால் ஆதாயங்கள் கிடைக்கும். இந்த நேரத்தில் வேலையில் கூடுதல் அழுத்தத்தை சந்திக்க நேரிடும். உங்கள் கடன்கள் அதிகரிக்கக்கூடும். தொழிலில் பணத்தை முதலீடு செய்தவர்கள் சில சிரமங்களை சந்திக்க நேரிடும்.
சுக்கிர பகவானின் அருள் பெற "ஓம் அச்வத்வஜாய வித்மஹே தநுர் ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ சுக்ர: ப்ரசோதயாத்" மந்திரத்தை சொல்லவும். சுக்கிரனின் அருளையும், நற்பலன்களையும் பெறுவீர்கள்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.