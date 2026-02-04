சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல காலம்! பணம், நகை கொட்டும்!

Venus Transits To Aquarius: சுக்கிர பெயர்ச்சியால் அதிர்ஷ்டம் பெறப்போகும் 5 ராசிகள் குறித்து.
Sukra peyarchi 2026: சுக்கிரன் கும்ப ராசிக்கு மாறுவதால், குறிப்பிட்ட 5 ராசிக்காரர்களுக்கு நேர்மறையான பலன்கள் கிடைக்க உள்ளன. அவர்கள் யார் யார்? எப்படியான அதிர்ஷ்டத்தை பெற இருக்கிறார்கள் என்பது குறித்து தெரிந்துக்கொள்வோம்.
ஜோதிடத்தின் சுக்கிரன் என்பது ஒரு முக்கிய கிரகமாக பார்க்கப்படுகிறது. இதன் ஒவ்வொரு மாற்றமும் ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இந்த நிலையில், பிப்ரவரி 06ஆம் தேதி சுக்கிரன் கும்ப ராசிக்கு மாற இருக்கிறார். இது குறிப்பிட்ட 5 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் அதிக நன்மைகளை தர இருக்கிறது.
மேஷம்: சுக்கிரன் மேஷ ராசியின் 11வது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைய இருக்கிறார். அது அந்த ராசியின் லாப ஸ்தானம் என்பதால், மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு பண ரீதியான நன்மைகள் கிடைக்க இருக்கின்றன. தொழிலில் எதிர்பாராத லாபம் கிடைக்கும். கூடுதல் வருமானத்திற்கான வழிகள் பிறக்கும். குடும்ப பிரச்சனை தீரும். பழைய முதலீடுகள் வருமானத்தை கொடுக்கும்.
மிதுனம்: சுக்கிரன் மிதுனத்தின் 9வது வீட்டில் பெயர்ச்சி ஆக உள்ளது. இதனால் மிதுன ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டம் பெற இருக்கின்றனர். தொழில் ரீதியாக வெற்றி பெற முடியும். வேலை இல்லாதவர்களுக்கு விரும்பிய வேலை கிடைக்கும். குடும்ப வாழ்க்கையில் சாதகமான சூழல் இருக்கும்.
துலாம்: சுக்கிரன் துலாம் ராசியின் 5ஆம் வீட்டில் பெயர்ச்சி ஆகிறது. இதனால் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த காலகட்டம் மிகவும் சாதகமானதாக இருக்கும். திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு நல்ல வரன் அமையும். குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவர்களுக்கு நல்ல செய்தி வரும் வாய்ப்புள்ளது.
மகரம்: சுக்கிரன் மகர ராசியின் 2ஆம் வீட்டில் பெயர்ச்சி ஆகிறார். இதனால் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் உங்களின் கடின உழைப்புக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் இருக்கும். குடும்ப பிரச்சனைகள் தீர்ந்து மகிழ்ச்சியான சூழல் ஏற்படும்.
கும்பம்: சுக்கிரன் கும்ப ராசியின் முதல் வீட்டில் பெயர்ச்சி ஆகிறது. இதனால் கும்ப ராசிக்காரர்கள் வெற்றியை குவிக்க இருக்கின்றனர். கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றியில் முடியும். செய்யும் தொழிலில் நல்ல லாபம் இருக்கும். திருமண தடைகள் நீங்கி, விரைவில் திருமணம் ஆகும்.
