சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 4 ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட்! பண வரவு அதிகரிக்கும்

Sukran Peyarchi 2026: சுக்கிர பெயர்ச்சியால், குறிப்பிட்ட 5 ராசிக்காரர்கள் நிதி ரீதியான வளர்ச்சியை பெற இருக்கிறார்கள்.
Venus Transits To Pisces: சுக்கிரன் அசுரர்களின் குருவாக கருதப்படுகிறார். அதேபோல் இவர் ரிஷபம் மற்றும் துலாம் ராசிகளின் அதிபதியாக இருக்கிறார். சுக்கிரன் மாதம் ஒரு முறை தனது நிலையை மாற்றுபவர். சில நேரங்களில் அரிதாக ஒரே மாதத்தில் 2 முறை ராசியை மாற்றுவார்.
Sukran Peyarchi Palangal: சுக்கிரன் தற்போது மீன ராசியில் இருக்கிறார். இந்த ராசிக்குள் மார்ச் 03ஆம் தேதி நுழைந்தார். இந்த நுழைவு மாளவ்ய ராஜயோகத்தை உருவாக்கி உள்ளது.
சுக்கிரன் மீன ராசியில் உச்சம் பெறுவார். இந்த உச்சம் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் நன்மை பயிக்கும். இருப்பினும் குறிப்பிட்ட 5 ராசிகளில் மட்டும் அதிக நன்மைகள் பெற இருக்கின்றனர்.
ரிஷபம் (Taurus): சுக்கிரன் ரிஷப ராசியின் 11ஆம் வீட்டில் நுழைந்துள்ளார். இது அவர்களுக்கு எதிர்பாராத நன்மைகளை வழங்க இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் முதலீடு செய்யலாம். தொழில் செய்து வருபவர்களுக்கு நல்ல லாபம் இருக்கும். வேலையிடத்தில் சம்பள உயர்வு இருக்கக்கூடும். மேலும், கூடுதல் வருமானத்திற்கான வழிகள் பிறக்கும்.
மிதுனம் (Gemini): சுக்கிரன் மிதுன ராசியின் 10ஆம் வீட்டில் நுழைந்துள்ளார். இது மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில் ரீதியாக நன்மைகளை தருகிறது. தொழில் செய்து வருபவர்களுக்கு தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். புதிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும். சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும். வேலை செய்யும் இடத்தில் கடின உழைப்பு பலன் கிடைக்கும்.
கன்னி (Virgo): சுக்கிரன் கன்னி ராசியின் 7ஆம் வீட்டில் நுழைந்துள்ளார். இது கன்னி ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்க இருக்கிறது. திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். இதுவரை இருந்த பிரச்சனைகள் தீரும். பண வரவுக்கு புதிய வழிகள் பிறக்கும். வெளியில் சிக்கி இருக்கும் பணம் உங்கள் கைக்கு வரும். மேலும், இந்த காலகட்டத்தில் குடும்பத்துடன் அதிக நேரம் செலவிடுவீர்கள்.
மீனம் (Pisces): மீன ராசியின் முதல் வீட்டில் சுக்கிரன் நுழைந்துள்ளார். இது மீன ராசிக்காரர்களுக்கு ஏராளமான நன்மைகளை கொடுக்க இருக்கிறது. திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் திருமணம் ஆகும். பண பலம் அதிகரிக்கும். புதிய வீடு அல்லது வாகனம் வாங்கும் யோகம் உள்ளது. நுலுவையில் இருக்கும் வேலைகள் வெற்றிகரமாக முடிவடையும்.
