/தமிழ்நாடு முழுவதும் பல மாவட்டங்களில் லஞ்ச ஒழிப்பு துறையினர் அதிரடி சோதனை: சிக்கியது என்ன?

Anti Corruption Department Raid: பல மாவட்டங்களில், ஒரே நாளில், கிட்டத்தட்ட ஒரே நேரத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை மூலம் நடத்தப்படும் சோதனைகள் பொதுமக்கள் மற்றும் அரசாங்க நிறுவனங்களிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
Tamil Nadu Latest News: இன்று மாலை சுமார் 4 மணியளவில் நாமக்கல் லஞ்ச ஒழிப்பு துறை ஆய்வாளர் பிரபு தலைமையில் 10க்கு மேற்பட்ட போலீசார் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் திடீர் சோதனையில் ஈடுபட்டனர். இதேபோல் பல மாவட்டங்களில் சோதனைகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
தமிழக முழுவதும் பல மாவட்டங்களில் லஞ்ச ஒழிப்பு துறையினர் அதிரடி சோதனை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த சோதனைகளில் பல லட்சம் ரூபாய் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.
கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாசலம் ஒருங்கிணைந்த பதிவு துறை அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு துறையினர் அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். பதிவு துறை அலுவலகத்தில் நடத்தப்படும் இந்த சோதனையில் கணக்கில் காட்டப்படாத பணம் லட்சக்கணக்கில் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக செய்திகள் கிடைத்துள்ளன
தருமபுரி மாவட்ட ஒருங்கிணைந்த பத்திரப்பதிவு துறை அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் திடீர் சோதனை நடத்தினர். தருமபுரி ஒருங்கிணைந்த பத்திரப்பதிவு அலுவலகத்தில் ஆய்வாளர் பெருமாள் தலைமையில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் திடீர் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர். நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் பழைய பேருந்து நிலையத்தில் சார்பதிவாளர் அலுவலகம் அமைந்துள்ளது. அலுவலகத்தில் சார்பதிவாளராக சத்தியமூர்த்தி என்பவர் பணிபுரிந்து வருகிறார். இன்று மாலை சுமார் 4 மணியளவில் நாமக்கல் லஞ்ச ஒழிப்பு துறை ஆய்வாளர் பிரபு தலைமையில் 10க்கு மேற்பட்ட போலீசார் இங்கு திடீர் சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
அலுவலகத்தில் இருந்த சார்பதிவாளர் சத்தியமூர்த்தி மற்றும் சார்பதிவாளர் அலுவலகத்திற்கு வந்த பொது மக்களிடமிருந்து கூடுதலாக ஏதேனும் பணம் பெறப்பட்டதா என்பது குறித்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். விசாரணை நிறைவடைந்த பின்னரே, அலுவலகத்தில் கணக்கில் வராத பணம் கைப்பற்றப்பட்டதா அல்லது பொதுமக்களிடம் லஞ்சமாக பணம் பெறப்பட்டதா என்பது குறித்த தகவல்கள் கிடைக்கும்.
மயிலாடுதுறை கச்சேரி சாலையில் உள்ள மாவட்ட சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் திடீர் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர். அங்கு, அலுவலக வாயில் கதவு மூடப்பட்டு சோதனை நடைபெற்று வருகிறது. பத்திரப்பதிவு செய்வதற்காக வந்த பொதுமக்கள் 30க்கும் மேற்பட்டோர் உள்ளேயே உள்ள நிலையில் உள்ளிருந்து ஒருவரும் வெளியேறுவதற்கோ வெளியில் யாரும் இருந்து உள்ளே செல்வதற்கு அனுமதி வழங்கப்படாமல் தொடர்ந்து சோதனை நடைபெற்று வருகிறது.
தமிழகம் முழுவதும் பல மாவட்டங்களில், ஒரே நாளில், கிட்டத்தட்ட ஒரே நேரத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை மூலம் நடத்தப்படும் சோதனைகள் பொதுமக்கள் மற்றும் அரசாங்க நிறுவனங்களிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.