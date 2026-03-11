விஜய் - த்ரிஷா: 20 ஆண்டு கால நட்பும், கிசுகிசுக்களும், முழு விவரம் இதோ

தமிழ் திரையுலகின் டாப் நட்சத்திரங்களான தளபதி விஜய் மற்றும் நடிகை த்ரிஷா ஆகியோரின் நட்பு குறித்து பலர் கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். ஆனால், சமீபத்தில் இவர்கள் இருவரும் திருமணம் நிகழ்வு ஒன்றில் ஒன்றாக ஒரே காரில் வந்து கலந்துக் கொண்டது மிகப்பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
விஜய்யின் மனைவி சங்கீதா விவாகரத்து கோரி மனு தாக்கல் செய்த செய்தி வெளியான முதல், விஜய்க்கும் நடிகை திரிஷாவுக்கும் இடையே காதல் மலர்ந்துள்ளதாக வெளியாகும் வதந்திகள் தற்போது பெரும் சூடு பிடித்து பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
த்ரிஷாவும் விஜய்யும் இணைந்து நடித்த முதல் படம் கில்லி ஆகும். இந்த படம் கடந்த 2004 ஆம் ஆண்டு வெளியான மிகப்பெரிய பிளாக்பஸ்டர் அதிரடித் திரைப்படமாகும். இயக்குனர் தரணி இயக்கிய இந்தப் படத்தின் மூலம் இவர்கள் இருவரும் அப்போது மிகப்பெரிய ஜோதியாக பேசப்பட்டனர். குறிப்பாக விஜய்யின் திரை வாழ்க்கையில் கில்லி மிகச் சிறந்த படங்களில் ஒன்றாகும்.
கில்லி படம் மூலம் இவர்களின் கெமிஸ்ட்ரி மிகப்பெரிய ஹிட்டாக திகழ்ந்தது. குறிப்பாக இந்த படத்தில் இடம் பெற்றிருந்த அப்பாடி போடு பாடல் பட்டி தொட்டி எங்கும் இன்று வரை பேசப்படும் பாடல்களில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது.
கில்லி படத்தில் தங்கள் கூட்டணி தொடங்கிய பிறகு, த்ரிஷாவும் விஜய்யும் 2005 இல் திருப்பாச்சி, 2006 இல் ஆதி, 2008 இல் குருவி உள்ளிட்ட பல படங்களில் ஒன்றாக பணியாற்றினர். பதினைந்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கடந்த 2023ல் லியோ படத்தில் மீண்டும் இணைந்தனர், அந்த படத்தில் கணவன் மனைவியாக நடித்திருந்தனர். அதேபோல் 2024ல், இந்த ஜோடி மீண்டும் தி கோட் (The Greatest of All Time) படத்தில் இணைந்தனர், இதில் த்ரிஷா மட்ட என்கிற பாடலில் சிறப்புத் தோற்றத்தை தந்து விஜய்யுடன் நடனம் ஆடியிருந்தார்.
சில செய்தி அறிக்கைகளின்படி, த்ரிஷா மற்றும் விஜய்யின் கெமிஸ்ட்ரி திரையை தாண்டி பயணித்தபோது, விஜய்யின் குடும்பத்தினரின் அதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்திருந்தனர். இதனால் இவர்கள் இருவரும் நீண்ட வருடங்கள் ஒன்றாக நடிக்காமல் இருந்தனர்.
15 வருடங்களுக்குப் பிறகு லியோ படத்திற்காக மீண்டும் இணைந்த த்ரிஷாவும் விஜய்யும், படத்தின் படப்பிடிப்பை முடித்த பிறகு, நார்வேயின் ஒஸ்லோவிற்கு தங்களின் சுற்றுப் பயணத்தை மேற்கொண்டனர். இதனால் இவர்கள் இருவரும் டேட்டிங் செய்வதாக வதந்திகள் அப்போது பரவத் தொடங்கியது.
அதேபோல் கடந்த மார்ச் 2022 இல், நடிகை நியூயார்க்கில் தனியாக விடுமுறை செல்வதாக கூறி புகைப்படங்களை பதிவேற்றியிருந்தார். அப்போது எடுக்கப்பட்ட போட்டோவில் விஜய்யின் காலணிகள் தென்பட்டதால், மேலும் சர்ச்சைகளுக்கு உள்ளானார்கள்.
அதேபோல் விஜய்யின் பிறந்தநாளில் த்ரிஷா தனது X கணக்கில் விஜய்யுடன் இருக்கும் புகைப்படத்தை ஷேர் செய்து அதில் சில எமோஜிகள் பதிவிட்டு இருந்தது, அதிகம் பேசப்பட்டது.
மற்றொரு பதிவில், த்ரிஷா விஜய்யுடன் ஒரு கண்ணாடி செல்ஃபியைப் பகிர்ந்து கொண்டார்; அந்த புகைப்படத்தில், த்ரிஷா நீல நிற உடையிலும், விஜய் கருப்பு நிற உடையிலும் காணப்பட்டனர். இந்த போட்டோ அப்போது மிகப்பெரிய அளவில் வைரலானது.
கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு த்ரிஷா மற்றும் விஜய் கோவாவிற்கு மேற்கொண்ட பயணம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் மற்றும் ஆண்டனி தட்டில் ஆகியோரின் திருமண விழாவில் கலந்து கொள்ள இருவரும் பயணம் செய்ததாக கூறப்படுகிறது.